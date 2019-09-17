استطلاعات للرأي تظهر تقاربا شديدا في نتائج انتخابات إسرائيل

كشفت التوقعات الأولية لنتائج الانتخابات البرلمانية في إسرائيل إلى تقارب نتائج حزب الليكود وحزب (أزرق- أبيض). وأظهرت نتائج الاستطلاعات التي أجرتها محطات تلفزيونية إسرائيلية اليوم الثلاثاء (17 سبتمبر/ايلول) أن حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (الليكود) حصل على ما يتراوح بين 31 إلى 33 مقعدا في الكنيست فيما حصل منافسه (أزرق-أبيض) على ما يتراوح بين 32 إلى 34 مقعدا، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى أيام أو أسابيع من الجدل بشأن من ينبغي أن يشكل الحكومة الائتلافية القادمة.

وأدلى الإسرائيليون اليوم بأصواتهم في ثاني انتخابات عامة في غضون نحو خمسة أشهر فقط، حيث يقوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة جديدة لتمديد فترة رئاسته للوزراء. ويواجه نتنياهو وحزبه "الليكود" منافسة قوية من أقرب منافسيه، رئيس أركان الجيش السابق ، زعيم حزب "أزرق أبيض"، بعد فشله في تشكيل حكومة في أعقاب انتخابات جرت في نيسان/أبريل الماضي.

ع.ج.م/ي.ب (د ب أ، رويترز، أ ف ب)