 استطلاعات خروج الناخبين تظهر تقدم معسكر نتنياهو بحصوله على 62 مقعدا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.11.2022

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استطلاعات خروج الناخبين تظهر تقدم معسكر نتنياهو بحصوله على 62 مقعدا

يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي الاسبق بنيامين نتنياهو (الصورة) للعودة للحكم.

يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي الاسبق بنيامين نتنياهو (الصورة) للعودة للحكم.

التفاصيل بعد قليل

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