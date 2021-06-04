استطلاعات خروج الناخبين تظهر تقدم معسكر نتنياهو بحصوله على 62 مقعدا

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يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي الاسبق بنيامين نتنياهو (الصورة) للعودة للحكم.
التفاصيل بعد قليل
تمكن خصوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الإطاحة به، ولو مؤقتا، لكن المفارقة أن الخصوم تكونوا من الأقلية العربية واليمين المتطرف في إسرائيل. ومن بين هؤلاء منصور عباس الذي ينتمي إلى الحركة الإسلامية الجنوبية.
يضم الائتلاف المرتقب بإسرائيل أو "حكومة التغيير" 8 أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي بما فيها حزب عربي إسلامي. خليط غير متجانس لا يجمعه سوى هدف الإطاحة بنتنياهو. نبذة عن هذه الأحزاب ورؤيتها للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
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