استطلاعات خروج الناخبين تظهر تقدم معسكر نتنياهو بحصوله على 62 مقعدا

الإسلامي الذي قد يساهم في الإطاحة بنتنياهو .. من هو منصور عباس؟

تمكن خصوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الإطاحة به، ولو مؤقتا، لكن المفارقة أن الخصوم تكونوا من الأقلية العربية واليمين المتطرف في إسرائيل. ومن بين هؤلاء منصور عباس الذي ينتمي إلى الحركة الإسلامية الجنوبية.