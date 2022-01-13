استشارة طبية عبر الإنترنت

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سؤال رجيب روي من الهند هو: هل يمكن للمرء العيش على الحليب ومشتقاته فقط؟
تجيب على هذا السؤال بروفيسورة كريستينا نورمان وهي أخصائية تغذية في المعهد الألماني لأبحاث التغذية في بوتسدام - ريبروكه.
"الحليب مفيد للعظام" – جملة نسمعها باستمرار. ولكن هناك دراسات تشكك في دور الحليب في حماية العظام. وبعضها يذهب إلى أبعد من ذلك. فهل يضر الحليب بالعظام حقا؟ وماذا عن الجبنة والزبادي؟
ثلث الإصابات بالسرطان يعود سببها للأغذية غير الصحية، بحسب منظمة الصحة العالمية. ومن بين هذه الأغذية التي يشيع تناولها يبرز اللحم والحليب مثلا. نشرح في هذا المقال لماذا قد تكون هذه الأغذية الخمسة خطيرة.
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