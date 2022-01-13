 استشارة طبية عبر الإنترنت | صحتك بين يديك | DW | 13.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صحتك بين يديك

استشارة طبية عبر الإنترنت

سؤال رجيب روي من الهند هو: هل يمكن للمرء العيش على الحليب ومشتقاته فقط؟ تجيب على هذا السؤال بروفيسورة كريستينا نورمان وهي أخصائية تغذية في المعهد الألماني لأبحاث التغذية في بوتسدام - ريبروكه.

مشاهدة الفيديو 01:03

المزيد من المركز الإعلامي

Peanuts on old raffia background.

الفول السوداني وأضراره 13.01.2022

Symbolbild Turnschuhe

صحتك بين يديك - صحة جيدة بفضل ممارسة الرياضة 06.01.2022

Deutschland Emotion Glück l Symbolbild - Smiley

صحتك بين يديك - طريق السعادة 30.12.2021

ILLUSTRATION - Eine junge Frau steht am 15.07.2019 in einem Park in Muenchen mit ausgebreiteten Armen am See (gestellte Szene). Foto: Tobias Hase | Verwendung weltweit

السعادة بالرغم من كورونا 30.12.2021

المزيد صحتك بين يديك

Spanien Madrid | Wohnung, Design

صحتك بين يديك - تأثير جودة الهواء الداخلي على الصحة 13.01.2022

ILLUSTRATION - Eine junge Frau oeffnet am 28.10.2016 in einer Wohnung in Hamburg die Fenster, um das Wohnzimmer zu lueften (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

الهواء الداخلي الضار 13.01.2022

1. In Zimmern, in denen rumänische Werksarbeiter von Toennies jahrelang lebten, findet man Schimmel an der Wand.

العفن المنزلي خطر على الصحة 13.01.2022

Scabies Mite (Sarcoptes scabiei) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

عثة الغبار المنزلي ومخاطرها 13.01.2022

اقرأ أيضا

Zum Themendienst-Bericht vom 30. September 2015: In Milchprodukten und Eiern steckt das für den Körper wichtige Vitamin B12. (Archivbild vom 06.02.2013/Die Veröffentlichung ist für dpa-Themendienst-Bezieher honorarfrei.) Foto: Andrea Warnecke

هل يضر الحليب بالعظام حقا؟ وماذا عن الجبنة؟ 10.12.2021

"الحليب مفيد للعظام" – جملة نسمعها باستمرار. ولكن هناك دراسات تشكك في دور الحليب في حماية العظام. وبعضها يذهب إلى أبعد من ذلك. فهل يضر الحليب بالعظام حقا؟ وماذا عن الجبنة والزبادي؟

Scienceart Tumore

خمسة أغذية شائعة ولكنها قد تسبب الإصابة بالسرطان 17.12.2021

ثلث الإصابات بالسرطان يعود سببها للأغذية غير الصحية، بحسب منظمة الصحة العالمية. ومن بين هذه الأغذية التي يشيع تناولها يبرز اللحم والحليب مثلا. نشرح في هذا المقال لماذا قد تكون هذه الأغذية الخمسة خطيرة.