استرخاء العنق والرقبة

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في هذا العدد من مجلة "صحتك بين يديك" يقدم لنا مدرب اللياقة البدنية تيم بيرتكو تمرينًا بسيطًا لإراحة عضلات الرقبة والعنق.
تعاني ألمانيا من عجز في العمالة الماهرة يخص سدس القطاعات المهنية، وفق دراسة أجرتها الوكالة الألمانية للعمل. الوكالة رصدت نقصا في 200 مهنة من أصل 1200 تم تقييمها عام 2022، وهو ما يشكل زيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق.
يشتد القتال في المناطق الشرقية في أوكرانيا فيما تقترب الحرب من شهرها الرابع، دون أن تلوح أيّ مؤشرات سلام في الأفق. باحثان يقدمان تقريراً في مجلة ناشيونال إنتريست يضم مقترحاً يسمح للأطراف المعنية بالخروج من عنق الزجاجة.
التنفس الصحيح له فوائد عديدة، وبفضله يشعر الجسم بالحيوية والاسترخاء، ويؤكد العلم أن أساليب التنفس الصحيحة مهمة لمقاومة بعض الأمراض كما أنها تحفز الجهاز العصبي. بعض النصائح للتغلب على مشاكل التنفس.
مظهر الشباب الدائم هو مطلب الجميع، بيد أن السر يكمن في العضلات وتدريبها كما تفيد الدراسات فالتعامل السليم مع عضلات الجسم وراء الاحتفاظ باللياقة رغم التقدم في العمر، ولا تحتاج هذه التدريبات عادة لجهد كبير لكن لأداء سليم.
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