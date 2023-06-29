 استرخاء العنق والرقبة | صحتك بين يديك | DW | 29.06.2023

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صحتك بين يديك

استرخاء العنق والرقبة

في هذا العدد من مجلة "صحتك بين يديك" يقدم لنا مدرب اللياقة البدنية تيم بيرتكو تمرينًا بسيطًا لإراحة عضلات الرقبة والعنق.

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