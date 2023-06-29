استرخاء العنق والرقبة

عضلات أفضل للاحتفاظ بمظهر الشباب الدائم!

مظهر الشباب الدائم هو مطلب الجميع، بيد أن السر يكمن في العضلات وتدريبها كما تفيد الدراسات فالتعامل السليم مع عضلات الجسم وراء الاحتفاظ باللياقة رغم التقدم في العمر، ولا تحتاج هذه التدريبات عادة لجهد كبير لكن لأداء سليم.