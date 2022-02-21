استراليا .. موجة ابيضاض تهدد الحاجز المرجاني العظيم

أعلنت الهيئة المسؤولة عن الموقع اليوم (الجمعة 26 آذار/مارس 2022)، أن الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا موجة "ابيضاض على نطاق واسع". وكشفت رحلات مراقبة جوية عن تغير لون الشعاب المرجانية في الكثير من المواضع، "ما يؤكد حصول ظاهرة ابيضاض على نطاق واسع هي الرابعة منذ 2016"، بحسب تقرير أصدرته هذه الهيئة التي تدير أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم.
ويعد ابيضاض المرجان ظاهرة اضمحلال تؤدي إلى بهتان اللون، وهو ناجم عن ارتفاع في حرارة المياه يؤدّي إلى تنفير الطحالب التي تعطي المرجان لونه ومغذّيات. ورغم أن الشعاب المرجانية المبيضة تتعرض للإجهاد، فإنها لا تزال قادرة على التعافي إذا تحسنت الظروف، بحسب المصدر نفسه الذي أشار إلى أن "الظروف الجوية على مدار الأسبوعين المقبلين حاسمة في تحديد مدى ابيضاض المرجان وشدته في الموقع البحري".
وصدرت الدراسة حول ظاهرة الابيضاض الواسع النطاق بعد أربعة أيام على بدء الأمم المتحدة فحص الحاجز المرجاني العظيم، لتقويم ما إذا كان الموقع المدرج في قائمة التراث العالمي محمياً منتغير المناخ. وقال الناشط في منظمة "غرينبيس" البيئية بفرعها الأسترالي مارتن زافان، إن "الألوان الزاهية المحببة للحاجز المرجاني العظيم يحل محلها (...) أبيض شبحيط".
وحض زافان الحكومة على عرض المناطق المتأثرة بهذه الظاهرة لبعثة الأمم المتحدة التي تتفقد الشعاب المرجانية حالياً بدلاً من المناطق ذات المناظر الخلابة التي لم تتأثر بالابيضاض. وأوضح زافان أنه إذا "إذا كانت الحكومة جادة بشأن السماح لبعثة الأمم المتحدة بالحصول على صورة كاملة عن حالة الشعاب المرجانية، فإنها تحتاج إلى نقل أعضاء البعثة إلى شمال الحاجز المرجاني ووسطه".
وتعمل بعثة اليونسكو على تقييم ما إذا كانت الحكومة الأسترالية تبذل جهودا كافية لمواجهة التهديدات للحاجز المرجاني العظيم، بما يشمل تغير المناخ، قبل أن تقرر لجنة التراث العالمي في حزيران/يونيو ما إذا كانت ستصنفه على أنه "في خطر".
في تموز/يوليو الماضي، قررت لجنة التراث العالمي عدم تصنيف الموقع على أنه "في خطر"، مثيرة بذلك مفاجأة لدى الكثير من المراقبين خصوصا لكونها خالفت بذلك توصية اليونسكو. وأطلقت أستراليا خطة حماية بمليارات الدولارات تحمل عنوان "Reef 2050" (الحاجز المرجاني 2050)، بعدما هددت الأمم المتحدة في العام 2015 بإخراج الموقع من قائمة.
ويضم الحاجز المرجاني العظيم نحو 1500 نوع من الأسماك وأربعة آلاف نوع من الرخويات. وقد أثّر الابيضاض على 98 بالمئة من الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا منذ العام 1998، ولم يوفّر سوى جزء صغير من الشعاب المرجانية، بحسب دراسة حديثة.
ع.ع /و.ب (أ ف ب)
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حماية التراث العالمي .. المهمة الصعبة
خروج الحاجز المرجاني من القائمة
قامت منظمة اليونسكو بسحب الحيد المرجاني في بيليز، وهو ثاني أكبر حيد من هذا النوع في العالم بعد نظيره الأسترالي، من قائمة الأماكن المعرض للخطر. كان هذا الحيد مدرجاً في القائمة منذ عقد من الزمن إثر الاستغلال النفطي. ولم تكن بيليز تتمتع بقوانين صارمة لحماية البيئة، ما دفع اليونسكو لضم الحيد المرجاني إلى قائمتها عام 2009. ويضم الحيد تنوعاً حيوياً فريداً من الأسماك والسلاحف والقروش.
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حماية التراث العالمي .. المهمة الصعبة
السد يهدد بحيرة توركانا
أُدرجت بحيرة توركانا في كينيا، التي تعد أكبر بحيرة صحراوية في العالم، على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر. أصبحت البحيرة مهددة بسبب وجود سد كهرومائي بالإضافة إلى مشاريع ري في إثيوبيا بأبرز روافدها. ويوجد في تلك المنطقة ثلاث حدائق وطنية مدرجة أيضاً على القائمة منذ عام 1997، إذ تشكل تلك الحدائق ممراً للطيور المهاجرة ومناطق تكاثر لتماسيح النيل وفرس النهر وأنواع عديدة من الأفاعي.
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حماية التراث العالمي .. المهمة الصعبة
عشرات المواقع الطبيعية مهددة بالانقراض
هناك أكثر من 200 موقع للتراث العالمي لليونسكو حول العالم، أكثر من اثني عشر منهم معرضة للخطر. فعلى سبيل المثال، تم إضافة منتزه مانوفو غوندا سانت فلوريس (جمهورية أفريقيا الوسطى) إلى القائمة في عام 1997 بسبب تقارير عن ممارسات للصيد غير المشروع. وطبقاً لبعض التقارير، فقد حصد الصيادون في تلك المنطقة ما يصل إلى 80 في المائة من الحياة البرية في المنتزه.
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حماية التراث العالمي .. المهمة الصعبة
معركة دامية لحماية الحياة البرية في الكونغو
الحفاظ على مواقع التراث الطبيعي قد يكون عملاً خطيراً. فقد فقد أكثر من 175 حارساً وعاملاً في حديقة فيرونغا الوطنية حياتهم منذ عام 1996 أثناء تأدية عملهم لحماية الحياة البرية من الصيادين وغيرهم من الجماعات المسلحة. وتضم الحديقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تنوعاً بيولوجياً استثنائياً، كما تعد موطناً للغوريلا الجبلية الشهيرة. وقد أضيفت الحديقة إلى القائمة كحديقة مهددة بالانقراض في عام 1994.
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حماية التراث العالمي .. المهمة الصعبة
الصيد الجائر في تنزانيا
يعد ارتفاع الطلب العالمي على العاج أحد أهم الأسباب التي تدفع اليونسكو لاعتبار بعض المناطق الطبيعية مناطق معرضة للخطر. فقد تم إضافة محمية سيلوس جيم في تنزانيا، وهي واحدة من أكبر المناطق البرية المتبقية في أفريقيا، إلى القائمة في عام 2014. ويعتبر الصيد الجائر على نطاق واسع للحصول على العاج هو السبب الرئيسي في هلاك أعداد كبيرة من الأفيال ووحيد القرن.
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حماية التراث العالمي .. المهمة الصعبة
متنزهات وحيوانات مُعرضة للهلاك
يوفر العديد من مواقع التراث العالمي بيئة مناسبة لمختلف أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض. فعلى سبيل المثال، تعتمد قرود أورانغوتان سومطرة في بقائها على ثلاثة متنزهات وطنية تعرف باسم تراث الغابات الاستوائية الممطرة في سومطرة. ومع ذلك، فإن قطع الأشجار بشكل غير مشروع والزراعة المكثفة واستخراج زيت النخيل، كلها ممارسات تهدد بقاءها بحالة جيدة. كما أنها تهدد ما بها من حيوانات.
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حماية التراث العالمي .. المهمة الصعبة
حماية السكان
لا تقتصر حماية التراث العالمي لليونسكو على التنوع البيولوجي فحسب، وإنما أيضاً حماية المجتمعات المحلية في تلك المناطق. تمكن أكثر من 2000 شخص من السكان الأصليين من الحفاظ على أسلوب حياتهم التقليدي في محمية ريو بلاتانو في هندوراس. وقد تمت إزالة المحمية من القائمة المهددة بالانقراض في عام 2007، لكنها أضيفت مرة أخرى في عام 2011 بسبب قطع الأشجار بشكل غير قانوني، وهو ما يفسر تَسلح السكان المحليين.
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حماية التراث العالمي .. المهمة الصعبة
تطبيق الحماية
تشمل مهمة اليونسكو تقديم المساعدة في حالات الطوارئ وتشجيع الحكومات المحلية والمواطنين على المشاركة في الحفاظ على المناطق والحيوانات المعرضة للخطر. وبالرغم من التهديدات للعديد من المناطق الطبيعية، إلا أن برنامج اليونسكو حقق قصص نجاح كثيرة، منها ما حدث لأرخبيل غالاباغوس في المحيط الهادي، إذ تم سحبه من قائمة المناطق المهددة بالانقراض عام 2010، بعد أن اتخذت حكومة الإكوادور إجراءات صارمة لحمايته. س.م