 استراليا تفوز على كندا في مونديال السيدات لكرة القدم برباعية نظيفة | DW الأخبار | DW | 31.07.2023

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استراليا تفوز على كندا في مونديال السيدات لكرة القدم برباعية نظيفة

استطاعت سيدات منتخب استراليا تحقيق الفوز برباعية نظيفة على كندا في إطار مونديال كرة القدم للسيدات. بهذا الفوز تأهلت استراليا ، فيما خرجت كندا من البطولة

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