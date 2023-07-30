استراليا تفوز على كندا في مونديال السيدات لكرة القدم برباعية نظيفة

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استطاعت سيدات منتخب استراليا تحقيق الفوز برباعية نظيفة على كندا في إطار مونديال كرة القدم للسيدات. بهذا الفوز تأهلت استراليا ، فيما خرجت كندا من البطولة
يبدو توصيف "أكبر وأفضل" الأكثر ملاءمة لوصف النسخة التاسعة من بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم وبكل المقاييس. وينتظر عشاق الساحرة المستديرة انطلاق المنافسات قي وقت شهدت فيه كرة القدم النسائية تطورا هائلا.
في العشرين من يوليو/ تموز ستنطلق بطولة كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزلندا بمشاركة 32 منتخبا. DW تقدم في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن البطولة وأبرز اللاعبات والمنتخبات المنافسة والمرشحة لنيل اللقب.
بعد دخولهن تاريخ كرة القدم العربية في القارة السمراء باعتبارهن أول منتخب يبلغ نهائيات كأس العالم، تمني سيدات المغرب النفس بترك بصمة تاريخية بالنسبة لكرة القدم العربية في العرس العالمي المقرّر في أستراليا ونيوزيلندا.
افتتحت نهائيات كأس العالم للسيدات في كرة القدم في مباراة تجمع بين نيوزيلندا المضيفة والنرويج ضمن المجموعة الأولى، وذلك على وقع حادثة إطلاق نار في وسط مدينة أوكلاند أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص أحدهم المهاجم.
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