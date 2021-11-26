استراتيجيات لمواجهة الإيدز

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في هذه المقابلة تشرح كارولين إيسنر الطبيبة المتخصصة في فيروس نقص المناعة البشرية الأساليب الجديدة للوقاية والعلاج.
يوصف بأنه علاج "ثوري" لمرض الإيدز يتم تناوله من خلال الحقن كل شهرين. المعهد البريطاني للتميز في الرعاية الصحية (نيس) أوصى بتقديم عقارين لمرضى نقص المناعة المكتسبة بعد أن أثبتت التجارب أنهما يعملان بفعالية مثل الأقراص.
تشخيص الإصابة بمرض الإيدز في الثمانينيات كان أشبه بعقوبة الإعدام للمصاب. ولكن كثيرين عاشوا فترة أطول بكثير مما كان متوقعا، مثل الألماني غيرهارد، الذي يروي قصة تعايشه مع الفيروس منذ أكثر من 30 عاما.
قال أطباء من تايلاند إنهم حققوا نجاحاً في علاج حالات شديدة من الإصابة بفيروس كورونا بمزيج من أدوية الإنفلونزا وفيروس مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وأظهرت النتائج الأولية تحسنا كبيراً خلال 48 ساعة من بدء العلاج.
يحيي العالم في الأول من ديسمبر/ كانون الأول كل عام اليوم العالمي للإيدز. لكن هذا العام تخيم جائحة كورونا على هذا اليوم، حيث العالم منشغل بالجائحة وتداعياتها. فكيف أثرت الجائحة على جهود مكافحة الإيدز في العالم العربي؟
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