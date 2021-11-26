استراتيجيات لمواجهة الإيدز

جائحة كورونا تعرقل جهود مكافحة الإيدز في العالم العربي!

يحيي العالم في الأول من ديسمبر/ كانون الأول كل عام اليوم العالمي للإيدز. لكن هذا العام تخيم جائحة كورونا على هذا اليوم، حيث العالم منشغل بالجائحة وتداعياتها. فكيف أثرت الجائحة على جهود مكافحة الإيدز في العالم العربي؟