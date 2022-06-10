 استدعاء ترامب للمثول أمام لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول | DW الأخبار | DW | 14.10.2022

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استدعاء ترامب للمثول أمام لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول

ندّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الخميس بإصدار لجنة نيابية تحقّق في الهجوم الذي شنّه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول أمر استدعاء للمثول أمامها

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WASHINGTON D.C., USA - JANUARY 6: US President Donald TrumpÄôs supporters gather outside the Capitol building in Washington D.C., United States on January 06, 2021. Pro-Trump rioters stormed the US Capitol as lawmakers were set to sign off Wednesday on President-elect Joe Biden's electoral victory in what was supposed to be a routine process headed to Inauguration Day. Tayfun Coskun / Anadolu Agency

لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس تصوت لاستدعاء ترامب ليدلي بشهادته 13.10.2022

صوتت اللجنة المختارة في مجلس النواب الأمريكي للتحقيق في هجوم السادس من يناير/ كانون الثاني 2021 على مبنى الكونغرس لصالح استدعاء الرئيس السابق دونالد ترامب للتحقيق، وهو إجراء قد يؤدي في النهاية إلى سجنه إذا لم يمتثل.

A video is shown the committee claims shows Proud Boys in front of the Capitol on Jan. 6th, as committee members from left to right, Rep. Stephanie Murphy, D-Fla., Rep. Pete Aguilar, D-Calif., Rep. Adam Schiff, D-Calif., Rep. Zoe Lofgren, D-Calif., Chairman Bennie Thompson, D-Miss., Vice Chair Liz Cheney, R-Wyo., Rep. Adam Kinzinger, R-Ill., Rep. Jamie Raskin, D-Md., and Rep. Elaine Luria, D-Va., look on, as the House select committee investigating the Jan. 6 attack on the U.S. Capitol holds its first public hearing to reveal the findings of a year-long investigation, at the Capitol in Washington, Thursday, June 9, 2022. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

التحقيق بهجوم الكابيتول يضع ترامب "في صلب" محاولة "انقلابية" 10.06.2022

أعلنت لجنة التحقيق البرلمانية أن اقتحام الكونغرس كان "ذروة محاولة انقلابية" وأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "في صلب هذه المؤامرة". بينما وصف الأخير الهجوم بأنه "أحد أعظم التحركات في التاريخ لإعادة عظمة أميركا".

06.01.2021 WASHINGTON, DC - JANUARY 6: Trump supporters clash with police and security forces as people try to storm the US Capitol on January 6, 2021 in Washington, DC. Demonstrators breeched security and entered the Capitol as Congress debated the 2020 presidential election Electoral Vote Certification. (photo by Brent Stirton/Getty Images)

عام على اقتحام الكابيتول.. هل تجاوزت الديمقراطية الأمريكية عثرتها؟ 06.01.2022

بعد عام على اقتحام أنصار الرئيس السابق ترامب مبنى الكابيتول إبان فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية، يبدو أن الديمقراطية الأمريكية لا تزال على المحك، إذ كان يُنظر إلى الانتقال السلمي للسلطة على أنه سمة هذه الديمقراطية.

Donald Trump arrives at Trump Tower the day after FBI agents raided his Mar-a-Lago Palm Beach home, in New York City, U.S., August 9, 2022. REUTERS/David 'Dee' Delgado TPX IMAGES OF THE DAY

وزير العدل الأميركي "يصادق شخصيا" على مذكرة تفتيش منزل ترامب 11.08.2022

أعلن وزير العدل الأميركي أنه "صادق شخصيا" على مذكّرة تفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، مشددا على وجود "سبب محتمل" للخطوة غير المسبوقة.