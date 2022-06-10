استدعاء ترامب للمثول أمام لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول

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ندّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الخميس بإصدار لجنة نيابية تحقّق في الهجوم الذي شنّه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول أمر استدعاء للمثول أمامها
صوتت اللجنة المختارة في مجلس النواب الأمريكي للتحقيق في هجوم السادس من يناير/ كانون الثاني 2021 على مبنى الكونغرس لصالح استدعاء الرئيس السابق دونالد ترامب للتحقيق، وهو إجراء قد يؤدي في النهاية إلى سجنه إذا لم يمتثل.
أعلنت لجنة التحقيق البرلمانية أن اقتحام الكونغرس كان "ذروة محاولة انقلابية" وأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "في صلب هذه المؤامرة". بينما وصف الأخير الهجوم بأنه "أحد أعظم التحركات في التاريخ لإعادة عظمة أميركا".
بعد عام على اقتحام أنصار الرئيس السابق ترامب مبنى الكابيتول إبان فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية، يبدو أن الديمقراطية الأمريكية لا تزال على المحك، إذ كان يُنظر إلى الانتقال السلمي للسلطة على أنه سمة هذه الديمقراطية.
أعلن وزير العدل الأميركي أنه "صادق شخصيا" على مذكّرة تفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، مشددا على وجود "سبب محتمل" للخطوة غير المسبوقة.
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