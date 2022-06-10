استدعاء ترامب للمثول أمام لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول

عام على اقتحام الكابيتول.. هل تجاوزت الديمقراطية الأمريكية عثرتها؟

بعد عام على اقتحام أنصار الرئيس السابق ترامب مبنى الكابيتول إبان فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية، يبدو أن الديمقراطية الأمريكية لا تزال على المحك، إذ كان يُنظر إلى الانتقال السلمي للسلطة على أنه سمة هذه الديمقراطية.