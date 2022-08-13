استدامة وأناقة: تصاميم برودي نيل

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يوضح برودي نيل كيف يمكن صنع أثاث وأشياء جديدة من بقايا الخشب. يعتبر المصمم المقيم في لندن توازن النظام البيئي واستخدام الموارد المستدام أمراً مهماً للغاية.
رصد علماء الجليد والبيئة حادث انفصال قطعة جليدية هائلة بحجم مدينة لندن عن القارة القطبية الجنوبية. يقول العلماء إن الواقعة ليست مرتبطة بشكل أساسي بتغير المناخ وإنها كانت متوقعة في ظل وجود صدع جليدي كبير.
في خضم مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 27 المنعقد في مصر، صدر مؤشر أداء تغير المناخ الجديد لترتيب البلدان في مجال حماية المناخ لعام 2022، حيث احتفظت الدنمارك والسويد بالصدارة عالميا والمغرب الأول عربياً.
حذرت وكالة البيئة الأوروبية (EEA) من عواقب أزمة تغير المناخ على البشر في أوروبا، ودعت القارة العجوز إلى ضرورة الاستعداد بشكل أفضل للتقليل منها. وحددت الوكالة مجموعة من التدابير للتكيف معها.
الالتزام بحماية 30 بالمئة من المناطق البرية والبحرية في العالم بحلول عام 2030، ومكافحة الانقراض الجماعي وتغير المناخ. ستكون هي الأهداف الرئيسية لمحادثات مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الذي ينظم في كندا هذا الأسبوع.
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