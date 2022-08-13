استدامة وأناقة: تصاميم برودي نيل

بهذه التدابير يمكن أن تحمي أوروبا سكانها من أضرار تغير المناخ

حذرت وكالة البيئة الأوروبية (EEA) من عواقب أزمة تغير المناخ على البشر في أوروبا، ودعت القارة العجوز إلى ضرورة الاستعداد بشكل أفضل للتقليل منها. وحددت الوكالة مجموعة من التدابير للتكيف معها.