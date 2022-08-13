 استدامة وأناقة: تصاميم برودي نيل | يوروماكس | DW | 05.02.2023

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يوروماكس

استدامة وأناقة: تصاميم برودي نيل

يوضح برودي نيل كيف يمكن صنع أثاث وأشياء جديدة من بقايا الخشب. يعتبر المصمم المقيم في لندن توازن النظام البيئي واستخدام الموارد المستدام أمراً مهماً للغاية.

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