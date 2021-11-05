"استخفاف بعقول الشعب":جونسون يعتذر عن حفل أثناء الإغلاق والمعارضة ترد

اعتذر رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون عن حضور ما وصفه بأنه حفل "عمل" أقيم في حديقة مقر رئاسة الوزراء (10 داونينغ ستريت) أثناء الإغلاق المفروض لمكافحة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن جونسون قال أمام مجلس العموم اليوم الأربعاء (12 كانون الثاني/يناير 2022): "أريد أن اعتذر ... هناك أشياء قمنا بها ببساطة لم تكن صحيحة. ويجب أن اتحمل المسؤولية".

وقال جونسون أيضاً إنه كان يعتقد أن الحفل الذي أقيم يوم 20 أيار/مايو 2020 كان مرتبطاً بالعمل، وقد ذهب إلى حديقة داونينغ ستريت لتوجيه الشكر لمجموعة من الموظفين. وقال رئيس الوزراء البريطاني: "بعد فوات الأوان، كان يجب أن أعيد الجميع إلى الداخل. أشعر بالأسف الشديد لأننا لم نتصرف بشكل مختلف في ذلك المساء".

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر الأربعاء إلى استقالة جونسون. وقال ستارمر في جلسة مساءلة الحكومة الأسبوعية "دفاعه عن نفسه بالقول إنه لم يكن يعلم أنه كان في حفلة سخيف لدرجة أنه في الواقع استخفاف بعقول الشعب البريطاني". وأضاف "هل سيكون لديه الآن الجرأة للاستقالة؟" متهماً الزعيم المحافظ بـ "الكذب بوقاحة".

وقضى جونسون ومسؤولو الحكومة أياماً من المماطلة بعد أن ذكرت قناة "أي.تي.في" أن كبير مستشاري رئيس الوزراء كان دعا نحو 100 شخص إلى حفل لتناول المشروبات الكحولية في حديقة 10 داونينغ ستريت في أيار/مايو 2020. وكانت مثل هذه التجمعات محظورة في ذلك الوقت، وسط مواجهة المملكة المتحدة للموجة الأولى من وباء كورونا.

خ.س/إ.ف (أ ف ب، د ب أ)