 ″استخفاف بعقول الشعب″:جونسون يعتذر عن حفل أثناء الإغلاق والمعارضة ترد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.01.2022

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"استخفاف بعقول الشعب":جونسون يعتذر عن حفل أثناء الإغلاق والمعارضة ترد

دعا زعيم المعارضة العمالية إلى استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي اعترف بحضور حفل في داونينغ ستريت أثناء الإغلاق في عزّ موجة كورونا الأولى عام 2020 وقدم اعتذاراً للنواب.

صورة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتاريخ يناير 2022

"أشعر بالأسف الشديد لأننا لم نتصرف بشكل مختلف في ذلك المساء"

اعتذر رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون عن حضور ما وصفه بأنه حفل "عمل" أقيم في حديقة مقر رئاسة الوزراء (10 داونينغ ستريت) أثناء الإغلاق المفروض لمكافحة فيروس كورونا.

مختارات

أُطلقت حملة لإقامة نصب تذكاري داخل كاتدرائية القديس بولس في لندن لتخليد ضحايا وباء كورونا. الحملة التي تحظى بدعم أمير ويلز تأمل في توحيد سكان المملكة ممن يشعرون بالحزن على وفاة العائلة والأصدقاء.

ودعت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا والعائلة الملكية الأمير فيليب في جنازة عسكرية مهيبة. واقتصر الحضور على عدد محدود من الأفراد بسبب إجراءات الأمان والسلامة المتعلقة بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن جونسون قال أمام مجلس العموم اليوم الأربعاء (12 كانون الثاني/يناير 2022): "أريد أن اعتذر ... هناك أشياء قمنا بها ببساطة لم تكن صحيحة. ويجب أن اتحمل المسؤولية".

وقال جونسون أيضاً إنه كان يعتقد أن الحفل الذي أقيم يوم 20 أيار/مايو 2020 كان مرتبطاً بالعمل، وقد ذهب إلى حديقة داونينغ ستريت لتوجيه الشكر لمجموعة من الموظفين. وقال رئيس الوزراء البريطاني: "بعد فوات الأوان، كان يجب أن أعيد الجميع إلى الداخل. أشعر بالأسف الشديد لأننا لم نتصرف بشكل مختلف في ذلك المساء".

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر الأربعاء إلى استقالة جونسون. وقال ستارمر في جلسة مساءلة الحكومة الأسبوعية "دفاعه عن نفسه بالقول إنه لم يكن يعلم أنه كان في حفلة سخيف لدرجة أنه في الواقع استخفاف بعقول الشعب البريطاني". وأضاف "هل سيكون لديه الآن الجرأة للاستقالة؟" متهماً الزعيم المحافظ بـ "الكذب بوقاحة".

وقضى جونسون ومسؤولو الحكومة أياماً من المماطلة بعد أن ذكرت قناة "أي.تي.في" أن كبير مستشاري رئيس الوزراء كان دعا نحو 100 شخص إلى حفل لتناول المشروبات الكحولية في حديقة 10 داونينغ ستريت في أيار/مايو 2020. وكانت مثل هذه التجمعات محظورة في ذلك الوقت، وسط مواجهة المملكة المتحدة للموجة الأولى من وباء كورونا.

خ.س/إ.ف (أ ف ب، د ب أ)

  • Chickens packed closely together in a factory farm

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    إعادة النظر في مزارع الدواجن والخنازير

    ما برح العلماء يجهلون كيف نما فيروس كورونا، لكنّ تهديداته الوبائية التي أسفرت عن إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور قد أثرت بشكل واضح على مزارع الخنازير والدجاج. وفي ظل التأكد من وجود ارتباط بين الزراعة الصناعية الحيوانية المركزة وبين تنامي مخاطر الجائحة، يبدو أنه قد آن الأوان لإعادة النظر في هذا القطاع بشكله الراهن.

  • A worker attends to hanging pig carcasses at the Tönnies slaughterhouse in 2017. (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    صناعات اللحوم على شفير الخطر

    سلطت الجائحة الضوء على الحالة المزرية التي تسود قطاع صناعات اللحوم، وشهدت ألمانيا بؤراً لكورونا في أوساط العاملين في صناعات اللحوم، بل أنها وضعت منطقتين بغرب المانيا في الحجر الصحي بعد إصابة 1550 عاملاً في مسلخ تونيس بالفيروس، ما جعل الأصوات تتعالى مطالبة بشروط عمل أفضل في قطاع انتاج اللحوم.

  • A close-up of a small monkey looking into the camera through a cage

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    التخلي عن تربية الحيوانات البرية

    يرجّح الخبراء أن فيروس كورونا قد انتقل من منتجات برية بيعت في سوق ووهان بالصين. ومع تفشي الجائحة شددت الصين إجراءاتها بحق المنتجات البرية، ما أدى إلى أغلاق 20 ألف مزرعة منتجات برية. بعض الأقاليم الصينية تعرض الآن دعماً حكومياً لتساعد مزارعي المنتجات البرية في الانتقال إلى نمط حياتي آخر، بزراعة منتجات المحاصيل وتربية الخنازير او الدجاج.

  • A tractor turning over soil in a green field

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    قطاعات أكثر مرونة

    أثرت الجائحة على حلقات الإنتاج التي تمدنا بالغذاء، وهي صناعة تمد العالم في عصر العولمة بالغذاء بما يزيد غالباً عن مستويات الإنتاج المحلي في كثير من البلدان. المزارعون يواجهون اليوم تحديات تناقص أعلاف الحيوانات الصناعية، وتقلص اليد العاملة ما يجبرهم على التكيف مع مستقبل جديد أقل أمناً.

  • A rooftop garden with a city skyline in the background

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    تنامي الزراعة الحضرية

    مع اضطرارهم إلى المكوث في البيت، تتزايد اعداد الناس الذين يتوجهون إلى انتاج بعض من اطعمتهم في حدائق بيوتهم. قد يكون هذا تطوراً إيجابياً على المدى البعيد لاسيما أن من المتوقع أن يسكن ثلثا سكان العالم في المدن بحلول عام 2050. وهكذا قد تصبح الزراعة الحضرية أكثر حيوية، وسوف تستهلك قدراً أقل من الوقود الأحفوري لأغراض النقل، ومساحات أصغر من الأرض مقارنة بالزراعة التقليدية.

  • A lush green forest next to a green paddock, divided by a red path.

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    انتاج ذاتي للغذاء

    في ظل توقعات ببلوغ عدد سكان الأرض 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، لا مفر من مواجهة حقيقة ضرورة زيادة الغذاء على مستوى الكوكب. وكان تمهيد وتنظيف مزيد من الأراضي من الأشجار والأعشاب لغرض زراعتها يعد حلاً لهذه المشكلة، أما الآن، فتتجه الأنظار إلى زراعة المراكز الحضرية، ويتعزز هذا التوجه في ضوء المخاطر التي فرضها فيروس كورونا.

  • A farmer holding a handful of fruit

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    التحول إلى المنتجات النباتية

    في ضوء المخاوف من تعرض قطاع انتاج اللحوم إلى تحديدات تفرضها جائحة كورونا، تشهد الصين توجهاً ملفتاً للنظر إلى المنتجات النباتية. وكان الغرب سباقاَ بهذا الاتجاه خلال السنوات القليلة المنصرمة، ويتوقع أن يستمر ذلك ويتصاعد بتزايد مخاوف المستهلكين من مصادر انتاج اللحوم.

  • Two men working in a field in Tanzania

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    تشديد معايير الأمن الغذائي في البلدان النامية

    يُتوقع أن تؤثر جائحة كورونا بشدة على البلدان النامية، وتحديداً في مجال الأمن الغذائي. الأمم المتحدة حذرت من مجاعة "بمعايير ملحمية". إلى جانب ذلك، فأنّ التعاون الدولي للتخفيف من مجاعة متوقعة سيفرض حماية أفضل للأرض، وأنواعاً أفضل من المحاصيل، ومزيداً من الدعم لصغار المزارعين. انيكا مولس / م. م


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