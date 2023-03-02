 استخراج النحاس - الجانب المظلم للتحول في مجال الطاقة | وثائقي | DW | 10.03.2023

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وثائقي

استخراج النحاس - الجانب المظلم للتحول في مجال الطاقة

يعتبر الاعتماد على الطاقة البديلة مهما للمستقبل، لكن ذلك يتطلب استخراج كمية كبيرة من النحاس. فالسيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة الشمسية على وجه الخصوص تعتمد بشكل رئيسي على هذا المعدن الذي يتم غالبا تعدينه في أمريكا الجنوبية بتبعات وخيمة على البيئة.

يعد معدن النحاس أحد أهم المواد الخام للتقنيات الرئيسية في الاعتماد على الطاقة البديلة ولذا ارتفع سعره إلى مستويات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة. تجني شركات مناجم النحاس وشركات إنتاجه أرباحا بالمليارات، لكن ما هي عواقب تعدين النحاس على البيئة؟ تعتبر شركة أوروبيس Aurubis في هامبورغ أكبر منتج للنحاس في أوروبا وحققت أرباحا تزيد عن 350 مليون يورو بين عامي 2020/2021 من خلال إنتاج هذا المعدن الثمين. على الرغم من جائحة كورونا حققت Aurubis أفضل نتائج لها في تاريخ الشركة التي تنتج أكثر من مليون طن من النحاس ويعمل لصالحها حوالي 7000 موظف حول العالم. تعتبر تشيلي واحدة من أكبر البلدان الموردة للنحاس. صحيح أن الشركة تركز على المعايير العالية في سلسلة التوريد وقواعد السلوك التي يجب على جميع الشركات المتعاونة اتباعها ولكن مع ذلك يؤدي تعدين النحاس إلى نشوء أضرار هائلة بالبيئة والإنسان بسبب تلوث المياه الجوفية بالمعادن الثقيلة في مناطق استخراج المعدن ما يرفع حالات الإصابة بالسرطان. تعد كندا من الدول القليلة التي تقوم بتعدين النحاس بطرق رفيقة بالبيئة بعد معالجة طرقها القديمة وتطويرها ولذا يقدم هذا البلد مثالا جيدا لاستخراج النحاس بطرق نظيفة.

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Filmstill aus der Dokumentation Schmutziges Kupfer Sendung: Dokumentation Schmutziges Kupfer – Die dunkel Seite der Energiewende Sendedatum: 09. März 2023 Die Energiewende ist wichtig für die Zukunft, doch für sie wird eine große Menge Kupfer benötigt. Besonders Elektroautos und Solaranlagen haben einen hohen Bedarf an dem Metall, das oft in Südamerika abgebaut wird - mit enormen Kosten für die Umwelt. Fotograf: © onegate (Stills aus einer onegate-Doku) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation Schlagwörter: Kupferabbau, Rohstoffe, Energiewende, Nachhaltigkeit, Chile, Kanada, Lausitz, Umweltschutz

استخراج النحاس - الجانب المظلم للتحول في مجال الطاقة 13.02.2023

يعتبر الاعتماد على الطاقة البديلة مهما للمستقبل، لكن ذلك يتطلب استخراج كمية كبيرة من النحاس.