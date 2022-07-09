 استخراج النحاس - الجانب المظلم للتحول في مجال الطاقة | تقارير جديدة | DW | 13.02.2023

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تقارير جديدة

استخراج النحاس - الجانب المظلم للتحول في مجال الطاقة

يعتبر الاعتماد على الطاقة البديلة مهما للمستقبل، لكن ذلك يتطلب استخراج كمية كبيرة من النحاس.

Filmstill aus der Dokumentation Schmutziges Kupfer

Filmstill aus der Dokumentation Schmutziges Kupfer

فالسيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة الشمسية على وجه الخصوص تعتمد بشكل رئيسي على هذا المعدن الذي يتم غالبا تعدينه في أمريكا الجنوبية بتبعات وخيمة على البيئة.

يعد معدن النحاس أحد أهم المواد الخام للتقنيات الرئيسية في الاعتماد على الطاقة البديلة ولذا ارتفع سعره إلى مستويات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة. تجني شركات مناجم النحاس وشركات إنتاجه أرباحا بالمليارات، لكن ما هي عواقب تعدين النحاس على البيئة؟

Filmstill aus der Dokumentation Schmutziges Kupfer

تعتبر شركة أوروبيس Aurubis في هامبورغ أكبر منتج للنحاس في أوروبا وحققت أرباحا تزيد عن 350 مليون يورو بين عامي 2020/2021 من خلال إنتاج هذا المعدن الثمين. على الرغم من جائحة كورونا حققت Aurubis أفضل نتائج لها في تاريخ الشركة التي تنتج أكثر من مليون طن من النحاس ويعمل لصالحها حوالي 7000 موظف حول العالم. تعتبر تشيلي واحدة من أكبر البلدان الموردة للنحاس. صحيح أن الشركة تركز على المعايير العالية في سلسلة التوريد وقواعد السلوك التي يجب على جميع الشركات المتعاونة اتباعها ولكن مع ذلك يؤدي تعدين النحاس إلى نشوء أضرار هائلة بالبيئة والإنسان بسبب تلوث المياه الجوفية بالمعادن الثقيلة في مناطق استخراج المعدن ما يرفع حالات الإصابة بالسرطان.

Filmstill aus der Dokumentation Schmutziges Kupfer



تعد كندا من الدول القليلة التي تقوم بتعدين النحاس بطرق رفيقة بالبيئة بعد معالجة طرقها القديمة وتطويرها ولذا يقدم هذا البلد مثالا جيدا لاستخراج النحاس بطرق نظيفة.

 



مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 12 مارس/آذار 2023 – 03:15 UTC
الأحد 12 مارس/آذار 2023 – 11:15 UTC
الأحد 12 مارس/آذار 2023 – 16:15 UTC
الإثنين 13 مارس/آذار 2023 – 01:15 UTC
الإثنين 13 مارس/آذار 2023 – 05:15 UTC
الإثنين 13 مارس/آذار 2023 – 09:15 UTC
الإثنين 13 مارس/آذار 2023 – 22:15 UTC
الثلاثاء 14 مارس/آذار 2023 – 15:15 UTC
الخميس 16 مارس/آذار 2023 – 07:15 UTC
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