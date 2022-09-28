استخراج الغاز من حديقة المنزل

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مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، فإن الأمر يستحق أيضًا الحفر في حديقة المنزل من أجل استخراج الطاقة الصخرية أو ما يسمى فراكينغ.
أكدت ألمانيا أن ارتفاع أسعار الغاز في سوق الطاقة جزء من الاستراتيجية التي خطط لها الرئيس الروسي فلادمير بوتين، فيما أكدت المفوضية الأوروبية أن بإمكان موسكو ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أنابيب أخرى غير نوردستريم 1 لو أرادت.
حذرت وزيرة خارجية ألمانيا من اعتماد بلادها مجددا على أنظمة استبدادية للحصول على الطاقة، حتى لا تدفع ثمنا باهظا كما حصل عند الاعتماد على روسيا، مؤكدة أن النوايا لا تكفي. فيما اعتبر أردوغان أن أوروبا "تحصد ما زرعته".
ثلاثة تسريبات في خطي الأنابيب الروسيين "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" في بحر البلطيق. واشتباه واسع في "عمل تخريبي" وأزمة الطاقة في طريقها لتشتد.
وضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة. ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة بأوروبا بمقدار تريليوني يورو بحلول أوائل العام المقبل. فكيف تستعد أوروبا وألمانيا تحديدا لمواجهة هذه المعضلة؟
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