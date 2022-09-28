 استخراج الغاز من حديقة المنزل | صنع في ألمانيا | DW | 28.09.2022

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صنع في ألمانيا

استخراج الغاز من حديقة المنزل

مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، فإن الأمر يستحق أيضًا الحفر في حديقة المنزل من أجل استخراج الطاقة الصخرية أو ما يسمى فراكينغ.

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