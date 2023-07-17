استخدام الواقع الافتراضي في التعلم

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بدأت في جميع أنحاء العالم أولى مشروعات التعلم باستخدام الواقع الافتراضي في المدارس. بمساعدة سماعات الرأس وأجهزة التحكم، يمكن للتلاميذ استكشاف عالم العلوم الطبيعية والرياضيات والتكنولوجيا بشكل تفاعلي.
استعانت فنادق سويسرية بروبوتات الذكاء الاصطناعي من أجل تعويض النقص المتزايد في عدد العاملين مع عودة حركة السفر إلى سابق عهدها. فما هي الخدمات التي تقدمها هذه الربوتات للنزلاء؟
مع تصاعد القلق من التطور السريع للذكاء الاصطناعي، أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مشروع "مدونة سلوك" تكون متاحة لشركات هذا القطاع للتطبيق الطوعي، لمواجهة مخاطر فرض الصين نهجها في تنظيم هذا القطاع.
على مدى عقود، عمل جيفري هينتون على تطوير منتجات متعددة كان أحدها تطوير روبوتات الدردشة القائمة على تقنية GPT. تقدم هينتون باستقالته من عمله على خلفية مخاوف متصاعدة من أضرار جسيمة قد يسببها الذكاء الاصطناعي مستقبلاً.
يعتقد خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي أن الحاجة إلى تطوير هذه النوعية من البرامج سيعمل على المساعدة في سد فجوة الطلب على العمالة الماهرة في مجال التقنية، إضافة إلى سرعته في الإنجاز وخفض تكاليف التشغيل وسعر المنتج النهائي.
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