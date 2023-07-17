 استخدام الواقع الافتراضي في التعلم | كليك | DW | 17.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

كليك

استخدام الواقع الافتراضي في التعلم

بدأت في جميع أنحاء العالم أولى مشروعات التعلم باستخدام الواقع الافتراضي في المدارس. بمساعدة سماعات الرأس وأجهزة التحكم، يمكن للتلاميذ استكشاف عالم العلوم الطبيعية والرياضيات والتكنولوجيا بشكل تفاعلي.

المزيد من المركز الإعلامي

اكتساب مهارات بمساعدة الذكاء الاصطناعي

اكتساب مهارات بمساعدة الذكاء الاصطناعي 17.07.2023

DW Shift Sendungslogo arabisch

كليك - الإنسان الخارق؟ 10.07.2023

Das etwa 2,3 Tonnen schwere Lufttaxi-Modell CityAirbus steht nach einen Testflug wieder auf dem Boden. Airbus arbeitet seit einigen Jahren an der Passagierdrohne. Die oberbayerische Großstadt Ingolstadt soll künftig Modellregion für solche Lufttaxis werden. +++ dpa-Bildfunk +++

تاكسي طائرة - أفضل من طائرات الهليكوبتر؟ 10.07.2023

EMBARGO UNTIL MAY 24, 17:00 CET - Two electronic implants enables thought-controlled walking after spinal cord injury with Brain Computer Interface (BCI) are pictured during a press conference in Lausanne, Switzerland, Tuesday, May 23, 2023. Neuroscientists from EPFL, Swiss Federal Institute of Technology Lausanne, CHUV/UNIL, Lausanne University Hospital and CEA, University Grenoble Alpes Hospital CHUGA, University Grenoble Alpes UGA, will publish in the prestigious scientific journals Nature, that they have re-established the communication between the brain and spinal cord with a wireless digital bridge, allowing a paralyzed person to walk again naturally. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)

استخدامات رقائق الدماغ في المستقبل 10.07.2023

المزيد كليك

DW Shift Sendungslogo arabisch

كليك - التعلم الرقمي 17.07.2023

التعلم من خلال اللعب

التعلم من خلال اللعب 17.07.2023

القدرة على البرمجة بفضل شات جي بي تي

القدرة على البرمجة بفضل شات جي بي تي 17.07.2023

التعلم باستخدام شات جي بي تي

التعلم باستخدام شات جي بي تي 17.07.2023

اقرأ أيضا

In this picture taken on August 17, 2021, a humanoid robot delivers drinks to customers at the Dawn Cafe in Tokyo. - The cafe's launch comes with the Paralympics due to open on August 24 and disability advocates debating Japan's progress on inclusion and accessibility. - TO GO WITH Paralympics-2020-2021-Japan-Disabled-Rights-Employment-Robot by Shingo ITO (Photo by Behrouz MEHRI / AFP) / TO GO WITH Paralympics-2020-2021-Japan-Disabled-Rights-Employment-Robot by Shingo ITO (Photo by BEHROUZ MEHRI/AFP via Getty Images)

روبوتات "الذكاء الاصطناعي" في خدمة نزلاء فنادق سويسرا 17.06.2023

استعانت فنادق سويسرية بروبوتات الذكاء الاصطناعي من أجل تعويض النقص المتزايد في عدد العاملين مع عودة حركة السفر إلى سابق عهدها. فما هي الخدمات التي تقدمها هذه الربوتات للنزلاء؟

Generative AI image of group of robots sitting at table and working on laptops while looking at screen in modern office and using artificial intelligence ManuelRuiz_ID13614_413581_011 Copyright: xManuelxRuizx

الغرب يعمل على "مدونة سلوك" مشتركة للذكاء الاصطناعي 31.05.2023

مع تصاعد القلق من التطور السريع للذكاء الاصطناعي، أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مشروع "مدونة سلوك" تكون متاحة لشركات هذا القطاع للتطبيق الطوعي، لمواجهة مخاطر فرض الصين نهجها في تنظيم هذا القطاع.

Dr. Geoffrey E. Hinton, Professor Emeritus, the University of Toronto and Chief Scientific Adviser, Vector Institute, speaks during an exclusive interview by the Yomiuri Shimbun at a Tokyo hotel in Chiyoda Ward, Tokyo on Nov. 18, 2019. Dr. Hinton, known as Godfather of Ai has been awarded Japanese Honda Foundation, for his pioneering research in the field of deep learning in artificial intelligence and his contribution to practical application of the technology. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

"الأب الروحي للذكاء الاصطناعي" يستقيل من غوغل ويحذر من مستقبل مظلم 03.05.2023

على مدى عقود، عمل جيفري هينتون على تطوير منتجات متعددة كان أحدها تطوير روبوتات الدردشة القائمة على تقنية GPT. تقدم هينتون باستقالته من عمله على خلفية مخاوف متصاعدة من أضرار جسيمة قد يسببها الذكاء الاصطناعي مستقبلاً.

Human and brain xray, human anatomy, 3D Illustration

كيف يقود الذكاء الاصطناعي مستقبل التكنولوجيا في العالم؟ 21.03.2023

يعتقد خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي أن الحاجة إلى تطوير هذه النوعية من البرامج سيعمل على المساعدة في سد فجوة الطلب على العمالة الماهرة في مجال التقنية، إضافة إلى سرعته في الإنجاز وخفض تكاليف التشغيل وسعر المنتج النهائي.