 استخدام الهيدروجين الأخضر في انتاج الصلب بدلا من استخدام الفحم | DW الأخبار | DW | 11.07.2023

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استخدام الهيدروجين الأخضر في انتاج الصلب بدلا من استخدام الفحم

استخدام الهيدروجين الأخضر في إنتاج الصلب يساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

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