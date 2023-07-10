استخدام الهيدروجين الأخضر في انتاج الصلب بدلا من استخدام الفحم

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استخدام الهيدروجين الأخضر في إنتاج الصلب يساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
الطاقة هي الحياة، وهذا ما يشعر به الأوروبيون حاليًا بشكل مباشر. منذ زمن طويل تعتمد أوروبا على الفحم الحجري، وعلى واردات النفط والغاز من جميع أنحاء العالم. وهذه المصادر رهينة المصالح الجيوسياسية وتعد محركا للتغير المناخي.
في سابقة هي الأولى عالميا، انطلق خط قطار على مئة كيلومتر بين عدة مدن ألمانية شمال البلاد، يعمل بالكامل بالهيدروجين، ما "سيُجنّب إنتاج "4400 طنّ من ثاني أكسيد الكربون كلّ عام".
كشف استطلاع للرأي أن غالبية الألمان تعارض إغلاق محطات الطاقة النووية في وقت يشتد فيه الجدل حول سبل توفير الطاقة في البلاد، فيما أشادت زعيمة الخضر بالخطوة على أنها "بداية جديدة".
رغم أن الطاقة الحرارية الجوفية تمتلك العديد من المزايا، إلا أن استغلالها لا يزال محدودا. فهل تؤدي أزمة الطاقة الحالية إلى تعزيز الاستفادة من الطاقة الجوفية؟ وما هي فوائدها؟ وهل لها أي مخاطر؟
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