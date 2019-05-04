استخدام الهاتف المحمول للتصويت في انتخابات مقاطعة أمريكية

في خطوة اعتبرت "التحول الأكثر أهمية الذي يمكن القيام به في النظام الديمقراطي"، قررت إحدى المقاطعات الأمريكية السماح للناخبين بالتصويت في انتخابات مجلس المقاطعة عبر الهاتف المحمول، وفقا لما ذكرته صحيفة سياتل تايمز الأمريكية. وذكرت الصحيفة أن مقاطعة كينغ كاونتي التابعة لولاية واشنطن، والتي يعيش بها حوالي 2.2 مليون نسمة، قررت السماح بالتصويت الإلكتروني عبر الهاتف في انتخابات مجلس الإشراف على واحد من الأحياء الواقعة فيها بسبب انخفاض معدل المشاركة هناك عادة عن 3 بالمئة فقط.
وقالت مسؤولة الانتخابات بمقاطعة كينغ كاونتي، جولي وايز، إن عملية التصويت ستتم من خلال إرسال قائمة موثقة بأسماء المرشحين إلى الناخبين بحيث يمكن للناخب في هذه الحالة اختيار مرشحيه وإرسال أسمائهم عبر رسالة بريد إلكتروني.
وتتمثل الخطوة التالية في القيام بطباعة الرسالة الإلكترونية بمكاتب المقاطعة، مثلما يحدث في التصويت عبر رسائل البريد العادية، على أن تتضمن الرسالة التوقيع الإلكتروني للناخب بهدف التوثيق.
وأكدت وايز على عدم وجود أي تطبيق خاص بعملية التصويت أو العمل على تخزين الأصوات بطريقة إلكترونية لتجنب حدوث أي تلاعب في عملية التصويت الإلكتروني.
ويذكر أن إدارة المقاطعة تتبع أسلوب مشابه من خلال ما يعرف بـ "ديموكراسي لايف"، وهي بوابه إلكترونية تسمح "بوصول آمن بلا ثغرات أو خطر" إلى قوائم المرشحين والاختيار منها لتصويت الناخبين العسكريين والموجودين خارج الولايات المتحدة.
وقد بدأت إدارة الانتخابات في المقاطعة بالفعل استقبال رسائل البريد الإلكتروني من الناخبين منذ الأربعاء الماضي، بحيث يمتد استقبال الرسائل حتى يوم الانتخابات الفعلية في 11 شباط/فبراير المقبل.
ولم تعلم مقاطعة كينغ كاونتي عن عزمها استخدام البريد الإلكتروني في التصويت بانتخابات أخرى خلال العام الحالي.
ع.ش/ د.ب (د ب أ)
-
رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة
غرفة ملابس نادي بوروسيا دورتموند
غرفة تبديل ملابس نادي بوروسيا دورتموند لكرة القدم أصبحت جاهزة للناخبين للإدلاء بأصواتهم. وذلك أيضا في إطار حملة أماكن غير اعتيادية للتصويت في انتخابات الاتحاد الأوروبي.
-
رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة
دعاية اليمين الشعبوي
من خلال يافطة مثيرة للجدل شارك حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي المعادي للمهاجرين بحملته الانتخابية. حيث كتب الحزب اليميني المتطرف "النقاب؟ نحن نؤيد البكيني". ويعرف عن هذا الحزب معاداته للاجئين والإسلام والوحدة الأوروبية.
-
رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة
شباب أوروبي في قلب الحملة الإنتخابية
تشجع هاتان الفتاتان، من منظمة المجتمع المدني (الشباب الأوروبي)، في فرنسا على المشاركة بالانتخابات من خلال توزيع المناشير وتنظيم حملات للناس للتصويت في انتخابات الاتحاد الأوروبي.
-
رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة
"هنا تنتخب أوروبا"
كتب على هذه الصورة "هنا تنتخب أوروبا". ضمن محاولة لجعل الإقبال على الانتخابات أكبر، انطلقت مبادرات مثل #SayYesToEurope للتشجيع على الانتخابات، من خلال ملئ أوراق الاقتراع في مواقع غير اعتيادية.
-
رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة
حلبة التصويت
كما يمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم في حلبة المصارعة. حيث تم بناء كابينة التصويت السرية في هذه الحلبة في مدينة هامبورغ. وذلك للتشجيع فئة الشباب على التصويت أيضا.
-
رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة
"من سيربح المليون"
استوديوهات برنامج "من سيربح المليون"، في ولاية شمالي الراين وستفاليا، بنسخته الألمانية فتحت أبوابها للناخبين أيضا. وذلك في إيطار حملات تشجيعية للناخبين الأورببين للإدلاء بأصواتهم.
-
رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة
حمى البريكسيت تصيب الانتخابات الأوروبية
يشارك البريطانيون بالانتخابات الأوربية وسط أزمة البريكسيت والجدل الصاخب حول كيفية خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الاوربي. وتبدو الأجواء أشبه ما يكون بفوضى إنتخابية بعد إعلان رئيسة الوزراء تيريزا ماي استقالتها من زعامة حزب المحافظين، وتوقعات بفوز أشد لدعاة البريكسيت.
-
رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة
عصفور بحاجة إلى الحماية!
لم يخرج حزب الخضر عن تقاليده في الدفاع عن البيئة، واختار شعار "أوربا بحاجة للتضامن و حماية البيئة ولصوتك"، وفي هذه اللافتة يبرز عصفور يغرد من أجل حماية الطبيعة.
-
رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة
هل تؤثر الأخبار الكاذبة على الانتخابات الأوربية؟
كانت الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 بمثابة دعوة للاستيقاظ بسبب حملة التضليل على فيسبووك. ليكثف بعدها الموقع الأزرق من جهوده لمكافحة المعلومات الكاذبة على موقعه والتي يمكن لها التأثير على نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي.
-
رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة
انتخابات مصيرية!
كل خمس سنوات، يتوجه مواطنو الاتحاد الأوروبي المكوّن من 28 دولة (أو 27 بدون المملكة المتحدة) إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثلين عنهم في البرلمان الأوروبي. وفي هذه الانتخابات أطلق الاتحاد الأوربي حملة "هذه المرة سأصوّت" للتشجيع على المشاركة في الإقتراع وذلك بعد صعود اليمين الشعبوي وخروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي وعزوف ملحوظ في الانتخابات السابقة.