استخدام الهاتف المحمول للتصويت في انتخابات مقاطعة أمريكية

في خطوة اعتبرت "التحول الأكثر أهمية الذي يمكن القيام به في النظام الديمقراطي"، قررت إحدى المقاطعات الأمريكية السماح للناخبين بالتصويت في انتخابات مجلس المقاطعة عبر الهاتف المحمول، وفقا لما ذكرته صحيفة سياتل تايمز الأمريكية. وذكرت الصحيفة أن مقاطعة كينغ كاونتي التابعة لولاية واشنطن، والتي يعيش بها حوالي 2.2 مليون نسمة، قررت السماح بالتصويت الإلكتروني عبر الهاتف في انتخابات مجلس الإشراف على واحد من الأحياء الواقعة فيها بسبب انخفاض معدل المشاركة هناك عادة عن 3 بالمئة فقط.

وقالت مسؤولة الانتخابات بمقاطعة كينغ كاونتي، جولي وايز، إن عملية التصويت ستتم من خلال إرسال قائمة موثقة بأسماء المرشحين إلى الناخبين بحيث يمكن للناخب في هذه الحالة اختيار مرشحيه وإرسال أسمائهم عبر رسالة بريد إلكتروني.

وتتمثل الخطوة التالية في القيام بطباعة الرسالة الإلكترونية بمكاتب المقاطعة، مثلما يحدث في التصويت عبر رسائل البريد العادية، على أن تتضمن الرسالة التوقيع الإلكتروني للناخب بهدف التوثيق.

وأكدت وايز على عدم وجود أي تطبيق خاص بعملية التصويت أو العمل على تخزين الأصوات بطريقة إلكترونية لتجنب حدوث أي تلاعب في عملية التصويت الإلكتروني.

ويذكر أن إدارة المقاطعة تتبع أسلوب مشابه من خلال ما يعرف بـ "ديموكراسي لايف"، وهي بوابه إلكترونية تسمح "بوصول آمن بلا ثغرات أو خطر" إلى قوائم المرشحين والاختيار منها لتصويت الناخبين العسكريين والموجودين خارج الولايات المتحدة.

وقد بدأت إدارة الانتخابات في المقاطعة بالفعل استقبال رسائل البريد الإلكتروني من الناخبين منذ الأربعاء الماضي، بحيث يمتد استقبال الرسائل حتى يوم الانتخابات الفعلية في 11 شباط/فبراير المقبل.

ولم تعلم مقاطعة كينغ كاونتي عن عزمها استخدام البريد الإلكتروني في التصويت بانتخابات أخرى خلال العام الحالي.

ع.ش/ د.ب (د ب أ)