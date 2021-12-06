 استخدام العنف الجنسي والاغتصاب كسلاح في الحرب الأهلية بأثيوبيا | DW الأخبار | DW | 21.02.2022

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DW الأخبار

استخدام العنف الجنسي والاغتصاب كسلاح في الحرب الأهلية بأثيوبيا

أظهرت تحقيقات أممية ارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم الحرب في المعارك بين القوات الحكومية الأثيوبية وجبهة تحرير تيغراي. واتضح ارتكاب عمليات اغتصاب ضد النساء من كلا الطرفين كسلاح لاهانة الطرف الآخر,.

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