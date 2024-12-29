استخدام الساونا لقلب أقوى وذاكرة تدوم

فضلاً عن الاستجمام واسترخاء العضلات، تربط أبحاث فنلندية حديثة بين الساونا وصحة القلب والذاكرة وانخفاض معدل الوفيات. فكيف يمكنكم تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والخرف من خلال الساونا؟ لكن، ما هي محاذير الاستخدام؟

الاسترخاء وتحسين المزاج ليسا من الفوائد الوحيدة التي قد تجنيها من جلسات الساونا، إذ أثبتت أبحاث فنلندية أجراها معهد الصحة العامة والتغذية السريرية بجامعة شرق فنلندا أن للساونا فوائد عديدة.

وكشف الطبيب أولريش سيلز أن الذهاب إلى الساونابانتظام له تأثير إيجابي على نظام القلب والأوعية الدموية ويقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، ليس هذا فحسب، بل يقلل من خطر الإصابة بالخرف، ويخفض معدل الوفيات، ويعزز الصحة بشكل عام وفق المجلة الطبية الألمانية.

يؤكد سيلز أن جلسة ساونا لمدة عشر دقائق بدرجة حرارة تزيد عن 80 درجة مئوية كافية لتحقيق التأثيرات الإيجابية على صحتك، ويقول: "الأشخاص الذين يذهبون إلى الساونا أربع مرات في الأسبوع ينخفض ​​لديهم خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة 60 بالمئة".

ويضيف سيلز: "الرجال الذين يذهبون إلى الساونا من أربع إلى سبع مرات في الأسبوع يقللون من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 66 بالمئة".

لا يشترط القيام بأربع جلسات ساونا للحصول على فوائدها، فيمكن لجلسة ساونا واحدة في الأسبوع أن تحمي من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ولكن ستحصل على أفضل النتائج من خلال أربع جلسات أو أكثر أسبوعياً.

فوائد الساونا To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ووفق الأبحاث، يأتي التأثير الإيجابي للساونا على صحة القلب من خلال درجات الحرارة المرتفعة، فعندما يتعرض الجسم لحرارة عالية يتعرّق ويفقد كمية كبيرة من السوائل، وبالتالي يزداد معدل التنفس وضربات القلب وتتوسع الأوعية الدموية مما يؤدي إل ضخ المزيد من الدم عبر الأوعية.

مخاطر الساونا على مرضى القلب

الفوائد الصحية للساونا لا تعني أنها مناسبة للجميع، فيمكن للأشخاص الأصحاء استخدامها والحصول على فوائدها ضمن شروط محددة. وينصح خبير الجمعية الألمانية للطب الباطني بتجنب درجات الحرارة المرتفعة جداً وتجنّب البقاء في غرفة الساونا لأكثر من 15 دقيقة، بالإضافة إلى ضرورة عدم الاستحمام بماء بارد جداً بعد الخروج من الساونا.

في حين يحذّر الأطباء من المخاطر الصحية التي قد يتعرّض لها المصابون بأمراض القلب بسبب درجات الحرارة المرتفعة في غرف الساونا، يقول جيرد هاسنفوس من عيادة أمراض القلب والرئة في مدينة مونستر: "يمكن للمرضى الذين يعانون من مرض القلب التاجي والذين لا يعانون من أي أعراض عند ممارسة مستويات معتدلة من التمارين الرياضية زيارة الساونا دون أي مخاوف".

وتُحظر الساونا على الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب، وعلى المرضى الذين أصيبوا بنوبة قلبية قبل أربعة أسابيع من جلسة الساونا، والمرضى الذين يعانون من التهاب عضلة القلب الحاد.

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