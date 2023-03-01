 استخبارات المصادر المفتوحة.. سلاح جديد لمواجهة تهديدات القرن الحالي | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 05.03.2023

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سياسة واقتصاد

استخبارات المصادر المفتوحة.. سلاح جديد لمواجهة تهديدات القرن الحالي

رغم التطورات الهائلة التي عرفتها أساليب التجسس حول العالم، إلا أن أجهزة الاستخبارات لا تزال تعتمد بشكل كبير على المصادر المفتوحة، حسب تقرير مفصل نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. فما هي المصادر المفتوحة؟

Symbolbild | Geheimdienst

عندما يسمع معظم الناس كلمة "استخبارات" في أي سياق سياسي، يفكرون على الفور في المصادر السرية، والجواسيس، والاجتماعات السرية. وفي الحقيقة ما زالت أجهزة الاستخبارات تعتمد على معلومات المصادر البشرية والاتصالات التي يتم اعتراضها. 

مختارات

وعلى أي حال، أصبحت استخبارات المصادر المفتوحة أو العلنية في القرن الحادي والعشرين أمرا لا غنى عنه لفهم الأعداء، وغالبا ما تكون المصدر الأساسي والأكثر أهمية للمعلومات الأكيدة. ووفقا لمقال مفصل عن قوة استخبارات المصادر المفتوحة نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يأتي 80 بالمائة مما يحتاجه أي رئيس أمريكي أو قادة عسكريين أمريكيين من استخبارات المصادر المفتوحة.

معنى وأهمية المصادر المفتوحة

يقول الدكتور إيريك مانديل مدير الشبكة المعلوماتية والسياسية للشرق الأوسط، وساريت زهافي، الرئيسة التنفيذية لمركز ألما للأبحاث والتعليم الإسرائيلي، التي عملت 15 عاما كضابطة في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، في تقرير نشرته مجلة ناشونال انتريست الأمريكية إن استخبارات المصادر المفتوحة باختصار هي عملية الجمع والتحليل الدؤوب للمعلومات من مجموعة واسعة النطاق من الأوساط العسكرية والاستخباراتية والشرطية وأوساط الأعمال.

وأسفر انفجار وسائل التواصل الاجتماعي - ابتداء من مقاطع الفيديو الفورية إلى المدونات إلى غرف الدردشة إلى تويتر وفيسبوك - عن فرص لم يسبق لها مثيل للتعرف على مجالات وأشخاص لا تحقق فيها الاستخبارات البشرية  والاستخبارات التي يتم اعتراضها نفس الفعالية، أو أنها ذات تكلفة باهظة، بينما يتم الحد من تعرض مصادر الاستخبارات البشرية للخطر.

إغناء للاستخبارات السرية

وعلاوة على ذلك، تؤدي استخبارات المصادر المفتوحة إلى إدخال تغيير كبير على تحليل الاستخبارات السرية. وعلى هذا الأساس، فإن  استخبارات الأجهزة المفتوحة، والاستخبارات البشرية، والاستخبارات البصرية والاستخبارات التي تم اعتراضها مجتمعة، تتيح  لأجهزة الأمن القومي  والأجهزة الدبلوماسية للدولة للقيام بعمل استباقي لإحباط التهديدات، وإبلاغ الحلفاء، والتفاوض من موقف القوة، ومواجهة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية بمعلومات دقيقة، خاصة تلك ذات النوايا العدائية.

برنامج بيغاسوس للتجسس

وأوضح مانديل وزهافي أن أهمية الاستخبارات المفتوحة ليست غائبة عن بال أعداء الولايات المتحدة أيضا. فبالنسبة للصين على سبيل المثال، قال وليام هاناس الأستاذ بجامعة جورج تاون إن لدى بكين "نحو 100 ألف محلل يتابعون التطور العلمي والفني عالميا" من خلال المصادر المفتوحة. وحتى في المجتمعات المغلقة، أتاح النمو الهائل لوسائل التواصل الاجتماعي لقوى المعارضة الأدوات اللازمة للمشاركة في المعلومات مع العالم الخارجي. وعموما، فإن المعارضة الإيرانية كانت أول من كشف عن البرنامج النووي الإيراني المتقدم.

التمييز بين الغث والسمين

ربما يكون المجال الخاص هو الأكثر شعورا بتأثيرات استخبارات المصادر المفتوحة، فشركات الاستخبارات الخاصة قد تفوق أجهزة الاستخبارات  الحكومية في جمع المعلومات الأكيدة. فهناك وحدة استخبارات تابعة لشركة داو كيميكال الأمريكية، التي تستخدم فقط المصادر المفتوحة، توقعت الغزو الروسي لأوكرانيا في 23 شباط/ فبراير من العام الماضي. ووفقا لما ذكره كبار المسؤولين السابقين الذين قضوا عشرات السنين في العمل في المجالات السرية لتلك الأجهزة، تمثل الزيادة في استخبارات المصادر المفتوحة، التي تشمل كل شيء من صور الأقمار الاصطناعية التجارية إلى مواقع التواصل الاجتماعي وقواعد البيانات التي يمكن شراؤها تحديات كبيرة لوكالة المخابرات المركزية وأجهزة التجسس الأخرى.

ومع ذلك لا تخلو استخبارات المصادر المفتوحة من سلبيات، لا بد من مراعاتها. ومن بين هذه السلبيات أنه في ضوء الكم الهائل للغاية لاستخبارات المصادر المفتوحة، يتعين على المحللين المتخصصين بشكل ما الفصل بين الغث والسمين. ومصادر الاستخبارات المفتوحة لا نهاية لها وتشمل تحليل التصريحات الصحفية، والمواقع الإليكترونية، والصحف الحكومية، والصور التجارية الخاصة من الاقمار الاصطناعية، والتقارير الفنية، وقواعد بيانات الشركات والحكومات، والملاحظات المباشرة وغير ذلك الكثير.

صحف في الكاميرون - صورة رمزية بتاريخ 10 أكتوبر 2011

تشمل مصادر الاستخبارات المفتوحة تحليل التصريحات الصحفية والمواقع الإليكترونية،والصحف الحكومية والصور التجارية.

ويضيف مانديل وزهافي أن المعلومات الزائدة عن الحد تمثل مشكلة محتملة يتعين التعامل معها. وفي الماضي، كان الناس يميلون إلى الاعتقاد بأن المصادر السرية توفر المعلومات الأكثر أهمية. واليوم أصبح من الواضح بشكل متزايد أن محللي استخبارات المصادر المفتوحة المتخصصين المبدعين يمكنهم رسم صورة ممتازة للحقيقة، ولكن فقط طالما استطاع المحللون تكثيف كمية هائلة من المعلومات في منتج استخباراتي ملموس ومتاح.

مخاطر المعلومات المضللة

ثم هناك المشكلة التي يمثلها التضليل. فقد تعين لوقت طويل على أوساط الاستخبارات التي تعتمد على مجموعة كاملة من مصادر الاستخبارات أن تأخذ حذرها بالنسبة لذلك، وهناك اعتقاد بأن استخبارات المصادر المفتوحة يمكن أن تكون أكثر تحديا بالنسبة  لمحللي الاستخبارات، حيث قد يكون هناك خطر أكبر من هذا التضليل. وفي الوقت نفسه، من الواضح اليوم أن كل شكل من أشكال الاستخبارات، سواء كان مصدرا مفتوحا أو سريا، قد يكون" مصابا" بالتضليل.

وأصبح الحكم الملائم والتقييم الدقيق أكثر أهمية الآن عن ذي قبل. وأخيرا فإن المعلومات السرية التي يتم تسريبها إلى المصادر المفتوحة تمثل سلاحا ذو حدين: فبينما يمكن أن تكون مثل هذه المعلومات مساعدة لصناع السياسات الذين لم توفر لهم أجهزتهم الأمنية مثل هذه المعلومات المسربة، فإن المشكلة هي أن العدو يعرف ذلك أيضا الآن. ويقول مانديل وزهافي في ختام تقريرهما إنه لا أحد يعرف مستقبل الاستخبارات، ولكن تقدير أهمية استخبارات المصادر المفتوحة، إلى جانب الاستخبارات البشرية والاستخبارات التي يتم اعتراضها، سوف يوفر لنا فرصة لاطلاع قادتنا على أفضل المعلومات لحماية مصالحنا ومجتمعاتنا من أولئك الذي يرغبون في إلحاق الضرر بنا.

 ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ)

  • نقطة تفتيش شارلي برلين

    من "نقطة شارلي" إلى "جبل الشيطان".. أوكار الجواسيس في برلين

    نقطة تفتيش شارلي

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  • جسرالجواسيس برلين

    من "نقطة شارلي" إلى "جبل الشيطان".. أوكار الجواسيس في برلين

    جسرالجواسيس

    فوق جسر غلينيكر، وهو معبر حدودي بين شطري برلين كان يتم تبادل الجواسيس السوفيات والغربيين المعتقلين. وهذا ما جلب للقنطرة أو القنطرة لقب "جسر الجواسيس". الموقع ألهم المخرج ستيفن شبيلبيرغ لعمل فيلم Bridge of Spies عام 2015.

  • متحف ستازي

    من "نقطة شارلي" إلى "جبل الشيطان".. أوكار الجواسيس في برلين

    متحف ستازي

    وزارة أمن الدولة في ألمانيا الشرقية المسماة اختصارا "شتازي" كانت في برلين ليشتنبيرغ في مكاتب وزارة المالية. واليوم ما يزال مركز التجسس السابق مفتوحا في أمام الزوار. وتحفة المتحف الرئيسية تتمثل في مكاتب العمل التابعة لإيريش ميلكه آخر وزير لأمن الدولة في ألمانيا الشرقية والتي توجد بها هذه الهواتف القديمة.

  • ملجأ ماريينفيلد

    من "نقطة شارلي" إلى "جبل الشيطان".. أوكار الجواسيس في برلين

    ملجأ ماريينفيلد

    الكثير من الأشخاص الذين فروا من ألمانيا الشرقية وجدوا ملجأ في مركز اللاجئين ماريينفيلد في برلين الغربية. ومع مر الزمن احتضن المركز نحو 1،3 مليون لاجئ. والقادمون إلى المركز خضعوا لاستجوابات أجهزة الاستخبارات التابعة للحلفاء الذين كانوا يدونون المعلومات عن ألمانيا الشرقية والاتحاد السوفياتي.

  • مركز تنصت فوق جبل الشيطان

    من "نقطة شارلي" إلى "جبل الشيطان".. أوكار الجواسيس في برلين

    مركز تنصت فوق "جبل الشيطان"

    في الخمسينات تم تشييد مركز تنصت فوق جبل الشيطان (Teufelsberg) الذي على ارتفاع 120 مترا على أنقاض الحرب العالمية الثانية من أجل التجسس على الشرق. واليوم لم تبق سوى أطلال تُستخدم كشاشة عرض. وتُنظم جولات وتظاهرات مختلفة وبطاقات دخول الرواق يصل سعرها إلى ثمانية يورو.

  • نفق التجسس في متحف الحلفاء

    من "نقطة شارلي" إلى "جبل الشيطان".. أوكار الجواسيس في برلين

    نفق التجسس في متحف الحلفاء

    متحف الحلفاء في حي تسيليندورف كان في المنطقة التي تقع تحت سيطرة القوات الأمريكية. ويمكن حاليا الدخول إليه بالمجان وهو يحكي عن زمن الحرب الباردة من وجهة نظر الحلفاء الغربيين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. وأحد المواقع المثيرة هو نفق التجسس الذي بناه الأمريكيون والانجليز للتنصت على الاتصالات السوفياتية.

  • متحف الجاسوسية الألماني

    من "نقطة شارلي" إلى "جبل الشيطان".. أوكار الجواسيس في برلين

    متحف الجاسوسية الألماني

    متحف الجاسوسية التفاعلي يوجد بالقرب من ساحة بوتسدام حيث كان جدار برلين يقسم المدينة إلى شطرين، وهو يعرض سلسلة من أجهزة التجسس المثيرة التي استخدمت على مر القرون وحتى الماضي القريب.

  • مركز جهاز الاستخبارات الألمانية

    من "نقطة شارلي" إلى "جبل الشيطان".. أوكار الجواسيس في برلين

    مقر جهاز الاستخبارات الألمانية

    واليوم أيضا توجد أنشطة تجسس. وفي عام 2019 تم تشييد المركز الرئيسي جهاز الاستخبارات الألمانية (BND) في وسط برلين. وهنا يعمل نحو 3000 موظف يجمعون معلومات اقتصادية وسياسية وعسكرية. وواحد من أولئك الموظفين تم اعتقاله مؤخرا للاشتباه في تجسسه لحساب موسكو. (بنيامين ريستلر/م.م)


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