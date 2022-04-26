استحواذ ماسك على تويتر.. مخاوف وقلق بشأن مستقبل المنصة

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وبعد توصل الملياردير إيلون ماسك إلى صفقة لشراء شركة تويتر.. مخاوف وقلق بشأن مستقبل المنصة.. فأي مصير ينتظر تويتر؟ وما تأثير الصفقة على ما بات يعرف بالإعلام الاجتماعي؟
أعرب سياسيون ألمان عن مخاوفهم من تصاعد خطاب الكراهية على موقع تويتر بعد أن أصبح بحوزة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك. ورغم أن الأخير تعهد بـ"تعزيز الحرية" على الموقع، إلا أن الألمان قلقون من تركز "السلطة" بيد شخص واحد.
فاز إيلون ماسك باتفاق لشراء تويتر في صفقة ستحول السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الملايين وزعماء عالميون إلى أغنى شخص في العالم. البيت الأبيض رفض التعليق على الصفقة وهذا موقف ترامب من العودة إلى تويتر.
بعد انتقادات طالت المنصة العملاقة، اتخذت تويتر قراراً بحظر الإعلانات المضللة المتعلقة بالتغير المناخي. في خطوة من شأنها "حماية" الجهود المبذولة في الحفاظ على البيئة. فماذا عن باقي المنصات الرقمية؟
اصطدم عرض أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، لشراء موقع تويتر برفض أحد كبار المساهمين في الموقع وهو الوليد بن طلال. علما أن ماسك قدم عرضا بما مجموعه 43 مليار دولار لشراء بقية الأسهم التي لا يملكها في تويتر.
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