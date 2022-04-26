 استحواذ ماسك على تويتر.. مخاوف وقلق بشأن مستقبل المنصة | مسائية DW | DW | 27.04.2022

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مسائية DW

استحواذ ماسك على تويتر.. مخاوف وقلق بشأن مستقبل المنصة

وبعد توصل الملياردير إيلون ماسك إلى صفقة لشراء شركة تويتر.. مخاوف وقلق بشأن مستقبل المنصة.. فأي مصير ينتظر تويتر؟ وما تأثير الصفقة على ما بات يعرف بالإعلام الاجتماعي؟

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