استجابة لجمعيات الرفق بالحيوان.. باريس تتراجع لصالح الأرانب

علّقت باريس العمل بقرار يتيح التخلص من الأرانببوصفها مصدر إزعاج، ما سيسمح بالتالي ببقاء هذه الحيوانات في العاصمة الفرنسية.
صدر القرار المثير للجدل، عام 2021 بهدف وقف ما قالت السلطات إنّه "ضرر تتسبّب به الأرانب"، خصوصاً في الحدائق الكبيرة التي تحيط بمجمّع "ليزانفاليد" في العاصمة الفرنسية باريس.
وأثار القرار الذي كان يسمح لسلطات باريس بالتخلص من الأرانب، غضب الجماعات المحلية الناشطة في مجال حقوق الحيوانات، إذ سرعان ما حصلت على أمر قضائي بتعليق العمل بالقرار.
وقالت جمعية "باري أنيمو زوبوليس" لوكالة "فرانس برس" إنّ قائد شرطة باريس، ديدييه لالومان، علّق العمل بالقرار من دون انتظار صدور حكم قضائي نهائي. وصدر الأمر الجديد في الثاني من فبراير /شباط واطلعت وكالة "فرانس برس" عليه بعدما نشرته أوّلاً صحيفة "لو باريزيان" اليومية.
من جانبها، أشارت رئيسة جمعية "باري أنيمو زوبوليس"، أماندين سانفيسان، لوكالة "فرانس برس" إلى أنّ شرطة باريس لم تقدّم أي دليل على أنّ الأرانب تتسبب بضرر. وأضافت "نعمل من أجل التعايش السلمي مع الحيوانات التي تعيش في المدينة ونريد الترويج لأساليب غير مميتة لها".
وتشير السلطات المحلية إلى أنّ حوالى 250 أرنباً برياً يعيش في باريس، وتتزايد أعداد هذه الحيوانات إلى جانب أنواع أخرى من بينها الثعالب والبجع.
أ.ف.ب / إ.م
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حيوانات رفضت القفص وحاولت الهروب إلى الطبيعة
تمكن ذكر غوريلا من نوع فضية الظهر من الهروب من قفصه في حديقة حيوان لندن يوم الجمعة (الرابع عشر من تشرين أول/ أكتوبر). واُحتجز زوار الحديقة داخل متاجر الهدايا لمدة ساعة لحين الإمساك بالغوريلا الهارب، كما نقلت صحيفة غارديان. حديقة الحيوان فتحت تحقيقا في الحادث ولم تعلن عن كيفية هروب الغوريلا.
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حيوانات رفضت القفص وحاولت الهروب إلى الطبيعة
رغم أن حادثة هرب ذكر الغوريلا في لندن لم تسفر عن مخاطر للزوار، إلا أن جماعات تدافع عن حقوق الحيوان والحياة البرية حذرت من مثل هذه الحوادث. وأشار كريس درابر من مؤسسة "بورن فري" إلى مخاطر اقتناء الحيوانات البرية الخطيرة في المنازل".
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حيوانات رفضت القفص وحاولت الهروب إلى الطبيعة
محاولات هروب الحيوانات ليست بالغريبة، إذ حاول قردان من الأورانجوتان (أو السعلاء) الهروب من حديقة حيوان مدينة ديسبورغ الألمانية في عام 2015 وتسلق أحدهما الجدار الخارجي لحديقة الحيوان ما دفع الشرطة إلى إطلاق النار عليه وقتله خوفا من خروجه إلى الشارع وتعريضه المارة للخطر. أما القرد الثاني الظاهر في الصورة وهي أنثى الأورانجوتان فقد نجح حراس الحديقة في إصابتها بطلق مخدر وإرجاعها للقفص.
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حيوانات رفضت القفص وحاولت الهروب إلى الطبيعة
في حزيران/ يونيو 2012 نجح خمسة قردة من نوع الشمبانزي في العثور على طريقة للخروج من السياج الخارجي لحديقة حيوان مدينة هانوفر الألمانية. وأثناء تحليقهم للخروج من الحديقة أصابوا طفلة صغيرة عمرها خمسة أعوام. فيما نجح الشخص المسؤول عن العناية بهم في إرجاعهم للحديقة بعد أن ناداهم وكلمهم.
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حيوانات رفضت القفص وحاولت الهروب إلى الطبيعة
لم تقتصر محاولات الهروب على القردة فقط، ففي شهر أيلول/ سبتمبر 2016 نجح نمر الثلج " سنو جوك" في الهروب من حديقة حيوان فوبرتال الألمانية، وبعد 15 دقيقة استطاع حراس الحديقة العثور على النمر الصغير وتهدئته وإرجاعه للحديقة. نمر الثلج هو حيوان نادر ويعتقد أنه هنالك 4000 إلى 7000 نمرا فقط مازالت تعيش في البرية.
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حيوانات رفضت القفص وحاولت الهروب إلى الطبيعة
فيما تمكنت أنثى حيوان الراكون من الهرب من حديقة حيوان "تروبيكواريا" في جنوب انكلترا مستغلة الأمطار التي هطلت بغزارة وحفرت طريقها في الأرض وخرجت خارج الحديقة. لم يستطع حراس الحديقة العثور عليها لكنها عادت بنفسها للعيش من جديد في الحديقة بسبب ذكر الراكون المقيم في الحديقة.
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حيوانات رفضت القفص وحاولت الهروب إلى الطبيعة
في اليابان نجح طائر بطريق من الهرب من حديقة حيوان في طوكيو في سنة 2012. ولم يتمكن حراس الحديقة من العثور على البطريق الذي كان يبلغ عمره عاما واحدا، وخشوا أنه قد يلقى حتفه بسبب تغير الظروف الطبيعية حوله. وبعد نحو شهرين وُجد البطريق بالقرب من ساحل طوكيو وهو بأفضل صحة وقررت لذلك إدارة الحديقة تركه يعيش هناك.
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حيوانات رفضت القفص وحاولت الهروب إلى الطبيعة
نجح زوج من حيوان الباندا الحمراء في الخروج من حديقة حيوان أوبل غرب ألمانيا في عام 2008. ويُعتقد أنهما تسلقا أشجار القصب للوصول إلى الحرية. ونجحت إدارة الحديقة في العثور عليهما بعد يومين. وفي عام 2011 قررت إدارة الحديقة إرسال زوج الباندا إلى حديقة حيوان برلين.