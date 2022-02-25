استبعاد روسيا من مسابقة الأغنية الأوروبية لنسخة 2022

بعد ضغوط من أنحاء العالم أعلن اتحاد البث الأوروبي (EBU) استبعاد روسيا من مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" هذا العام، بسبب الهجوم العسكري على أوكرانيا. وقال الاتحاد في بيان إن القرار جاء عقب توصية سابقة من جانب المجموعة المرجعية، وهي الجهة الحاكمة لمسابقة يوروفيجن.

وقال الاتحاد في البيان إن: "القرار يعكس القلق من أنه في ضوء الأزمة غير المسبوقة في أوكرانيا، فإن إدراج دخول روسية في مسابقة هذا العام سيؤدي إلى تشويه سمعة المنافسة.

وتجدر الإشارة إلى أنه قبل هذا القرار، كان الاتحاد يعتزم السماح لروسيا في المشاركة في اليوروفيجن، لكن بعد انتقادات قوية من قبل شبكات بث حكومية في دول من بينها أيسلندا، وفنلندا والنرويج وهولندا، تراجعت اليوروفيجن عن قرارها. بحسب ما نشره موقع صحيفة "ذا غارديان" البريطاني.

إذ قالت فنلندا في وقت سابق إنها لن ترسل متسابقين إلى نهائي مسابقة الأغاني الأوروبية لعام 2022 إذا سُمح لروسيا بالمشاركة.

ومن جهتها قالت وزيرة الثقافة البريطانية إنها سعيدة برؤية روسيا مستبعدة من المسابقة. وغردت نادين دوريس في حسابها في توبتر: "يوروفيجن يرمز إلى الحرية والوحدة والاحترام بين البلدان - يشاهدها ويستمتع بها عشرات الملايين حول العالم. سعيدة لرؤية يوروفيجن تتخذ إجراءات وطرد روسيا ". بحسب ما نشره الموقع الألكتروني لصحيفة" إندبندنت" البريطاني.

وستقام مسابقة الأغنية الأوروبية لهذا العام في أيار/ مايو في تورينو بإيطاليا، بعد فوز الفرقة الإيطالية Måneskin في مسابقة العام الماضي.

ر.ض / ع.أ.ج