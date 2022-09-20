استبدال الخيم بكرفانات قبل حلول الشتاء في مخيمات شمال سوريا 

ما هدف تركيا من إعادة توطين لاجئين في شمال سوريا؟

بات الكثير من اللاجئين السوريين في تركيا يشعرون بالقلق حيال خطط أنقرة لعودة" مليون" منهم على أساس "طوعي" إلى "مناطق آمنة" داخل سوريا، وفيما يتحدث خبراء عن مساع تركية لـ"تغيير ديمغرافي"، تتهم دمشق أنقره، بـ"تطهير عرقي".