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استبدال الخيم بكرفانات قبل حلول الشتاء في مخيمات شمال سوريا على أطراف مدينة إدلب. عائلات كانت تعيش حياة بائسة انتقلت إلى كرفانات بمساعدة منظمة أمريكية.
خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مناطق شمال سوريا رفضا للمصالحة مع النظام السوري، بعد دعوة وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو للمصالحة بين دمشق والمعارضة لتحقيق "سلام دائم".
بات الكثير من اللاجئين السوريين في تركيا يشعرون بالقلق حيال خطط أنقرة لعودة" مليون" منهم على أساس "طوعي" إلى "مناطق آمنة" داخل سوريا، وفيما يتحدث خبراء عن مساع تركية لـ"تغيير ديمغرافي"، تتهم دمشق أنقره، بـ"تطهير عرقي".
أكد الادعاء الألماني القبض على سيدة ألمانية في مطار فرانكفورت صدر بحقها مذكرة توقيف أواخر العام الماضي. تتهم السيدة بإدارة شبكة تبرعات لعضوات تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ضمن أمور أخرى.
الآن، يعيش النازحون في الخيام بشمال سوريا ظروفا "مروعة"، بحسب تعبير مسؤول أممي. تفاقمت الأوضاع المزرية لهؤلاء مع تساقط الثلوج ما أدى لانهيار الكثير من الخيام ليفقد أطفال أرواحهم بسبب البرد الشديد.
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