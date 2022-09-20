 استبدال الخيم بكرفانات قبل حلول الشتاء في مخيمات شمال سوريا  | DW الأخبار | DW | 07.10.2022

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استبدال الخيم بكرفانات قبل حلول الشتاء في مخيمات شمال سوريا 

استبدال الخيم بكرفانات قبل حلول الشتاء في مخيمات شمال سوريا على أطراف مدينة إدلب. عائلات كانت تعيش حياة بائسة انتقلت إلى كرفانات بمساعدة منظمة أمريكية.

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