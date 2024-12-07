استئناف مفاوضات غزة في القاهرة وحديث عن "عودة الزخم"

أفادت مصادر بقرب بدء جولة جديدة من المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل. تزامن هذا مع حديث الدوحة عن "عودة الزخم" إلى مفاوضات الهدنة بعد فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية.

يُتوقع أن تستضيف القاهرة جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بعد أسابيع من تعليق الدوحة مشاركتها في جهود الوساطة التي تقوم بها مع مصر والولايات المتحدة.

ونقلت فرانس برس عن مصدر لم تسمه قوله إنه "بناء على الاتصالات مع الوسطاء، نتوقع بدء جولة من المفاوضات على الأغلب خلال الأسبوع، لبحث أفكار واقتراحات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".

وأضاف أن "الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك وأطرافًا أخرى يبذلون جهودًا مثمنة من أجل وقف الحرب".

وفي سياق متصل، قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس باسم نعيم لفرانس برس اليوم السبت (7 ديسمبر/كانون الأول 2024) إن "الوسطاء استأنفوا الاتصالات والمفاوضات مع الحركة وإسرائيل لبدء جولة مفاوضات جديدة حول التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأضاف أن حماس "أبلغت الوسطاء هذا الأسبوع أنها مستعدة لإظهار مرونة بشأن التوصل لاتفاق لوقف الحرب وتنفيذ ذلك، بما يشمل جدولًا زمنيًا محددًا بمواعيد متفق عليها لانسحاب القوات الإسرائيلية الكلي من المحاور الرئيسية في غزة".

يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى منظمة إرهابية.

وخلال الأشهر الماضية، قادت قطر و مصر والولايات المتحدة مفاوضات لم تكلل بالنجاح للتوصل لهدنة وإطلاق سراح الرهائن.

قال رئيس الوزراء القطري إن "الزخم" عاد إلى مفاوضات الهدنة بعد فوز دونالد ترامب بالسباق الرئاسي. صورة من: Nathan Howard/Reuters/AP/picture alliance

عودة الزخم

في هذا الأثناء، قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم السبت ( إن "الزخم" عاد إلى مفاوضات الهدنة بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية الشهر الماضي.

وأضاف أنه رغم "بعض الاختلافات"، إلا أننا "لم نر أو ندرك أي خلاف حول الهدف ذاته لإنهاء الحرب".

وفي ذلك، نقلت رويترز عن مصدر مطلع أن مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط سافر إلى قطر وإسرائيل لبدء جهود ترامب الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن قبل تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني.

وفي السياق ذاته، أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم (7 ديسمبر/كانون الأول) عن 18 فلسطينيًا من قطاع غزة، كانت قد اعتقلتهم منذ بدء العمليات العسكرية في قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

تزامن هذا مع ما نقلته رويترز عن مسؤولين صحيين في قطاع غزة قولهم إن 20 فلسطينيًا لقوا حتفهم في غارات إسرائيلية، فيما لم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على هذه التقارير. وأضافت رويترز أنه لم يتسن لها التحقق من هذه الأعداد بشكل مستقل.

م ف/ ع.ج ( أ ف ب، رويترز)