  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
قضايا راهنة
كوب 29الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتها
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
بث مباشر
سياسةالشرق الأوسط

استئناف مفاوضات غزة في القاهرة وحديث عن "عودة الزخم"

٧ ديسمبر ٢٠٢٤

أفادت مصادر بقرب بدء جولة جديدة من المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل. تزامن هذا مع حديث الدوحة عن "عودة الزخم" إلى مفاوضات الهدنة بعد فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية.

https://p.dw.com/p/4ns5H
دمار في قطاع غزة، 1 يونيو/حزيران عام 2024
تحدثت مصادر عن قرب انعقاد جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزةصورة من: Mahmoud Issa/Middle East Images/picture alliance

يُتوقع أن تستضيف القاهرة جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بعد أسابيع من تعليق الدوحة مشاركتها في جهود الوساطة التي تقوم بها مع مصر والولايات المتحدة.

ونقلت فرانس برس عن مصدر لم تسمه قوله إنه "بناء على الاتصالات مع الوسطاء، نتوقع بدء جولة من المفاوضات على الأغلب خلال الأسبوع، لبحث أفكار واقتراحات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".

وأضاف أن "الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك وأطرافًا أخرى يبذلون جهودًا مثمنة من أجل وقف الحرب".

وفي سياق متصل، قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس باسم نعيم لفرانس برس اليوم السبت (7 ديسمبر/كانون الأول 2024) إن "الوسطاء استأنفوا الاتصالات والمفاوضات مع الحركة وإسرائيل لبدء جولة مفاوضات جديدة حول التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأضاف أن حماس "أبلغت الوسطاء هذا الأسبوع أنها مستعدة لإظهار مرونة بشأن التوصل لاتفاق لوقف الحرب وتنفيذ ذلك، بما يشمل جدولًا زمنيًا محددًا بمواعيد متفق عليها لانسحاب القوات الإسرائيلية الكلي من المحاور الرئيسية في غزة".

يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى منظمة إرهابية.

وخلال الأشهر الماضية، قادت قطر و مصر والولايات المتحدة مفاوضات لم تكلل بالنجاح للتوصل لهدنة وإطلاق سراح الرهائن.

مؤتمر صحافي بين رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ونظيره الأمريكي في الدوحة، 24 أكتوبر/تشرين الأول عام 2024
قال رئيس الوزراء القطري إن "الزخم" عاد إلى مفاوضات الهدنة بعد فوز دونالد ترامب بالسباق الرئاسي.صورة من: Nathan Howard/Reuters/AP/picture alliance

عودة الزخم

في هذا الأثناء، قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم السبت ( إن "الزخم" عاد إلى مفاوضات الهدنة بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية الشهر الماضي.

وأضاف أنه رغم "بعض الاختلافات"، إلا أننا "لم نر أو ندرك أي خلاف حول الهدف ذاته لإنهاء الحرب".

وفي ذلك، نقلت رويترز عن مصدر مطلع أن مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط سافر إلى قطر وإسرائيل لبدء جهود ترامب الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن قبل تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني.

وفي السياق ذاته، أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم (7 ديسمبر/كانون الأول) عن 18 فلسطينيًا من قطاع غزة، كانت قد اعتقلتهم منذ بدء العمليات العسكرية في قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

تزامن هذا مع ما نقلته رويترز عن مسؤولين صحيين في قطاع غزة قولهم إن 20 فلسطينيًا لقوا حتفهم في غارات إسرائيلية، فيما لم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على هذه التقارير. وأضافت رويترز أنه لم يتسن لها التحقق من هذه الأعداد بشكل مستقل.

م ف/ ع.ج ( أ ف ب، رويترز)

 

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

ترامب أمام أنصاره في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا

رئاسة ترامب الجديدة.. الشرق الأوسط ينتظر صفقات "رجل الأعمال"

رئاسة ترامب الجديدة.. الشرق الأوسط ينتظر صفقات "رجل الأعمال"

مع إعلان فوز دونالد ترامب مجددا بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، يتوقع خبراء أن عودة رجل الأعمال ستلقى "ترحيبا" في مصر ودول الخليج، لكن ماذا عن تداعيات فوزه على الحرب في غزة وجنوب لبنان وعلى التوتر مع إيران؟
سياسة٦ نوفمبر ٢٠٢٤
متظاهرون إسرائيليون يحملون لافتات أمام مبنى وزارة الدفاع خلال مظاهرة للمطالبة بإتمام صفقة إطلاق الرهائن، أرشيف (10.08.2024).

إسرائيل تدرس مقترحا جديدا للهدنة وإطلاق الرهائن.. فماذا يحمل؟

إسرائيل تدرس مقترحا جديدا للهدنة وإطلاق الرهائن.. فماذا يحمل؟

يبدو أن مقترحا مصريا جديدا حول الهدنة والإفراج عن رهائن يشق طريقه لكسر الجمود المسيطر على المحادثات. وفيما أعلن مكتب نتنياهو أنّ إسرائيل بصدد مناقشة "خطة اتفاق جديد" ذكر مسؤول إسرائيلي أن الأخير متحمس للمقترح المصري.
سياسة٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
الرئيس الأمريكي جو بايدن

بايدن يطلق مسعى جديدا للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة

بايدن يطلق مسعى جديدا للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستطلق محاولة أخرى للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة. ويأتي ذلك بعد يوم من الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.
سياسة٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤
المزيد من الموضوعات