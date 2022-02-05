 استئناف مفاوضات النووي الإيراني وشولتس يتحدث عن ″لحظة حاسمة″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.02.2022

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استئناف مفاوضات النووي الإيراني وشولتس يتحدث عن "لحظة حاسمة"

تستأنف الثلاثاء مفاوضات النووي الإيراني في العاصمة فيينا، في جولة وصفها المستشار الألماني بأنها تمثل "لحظة حاسمة" في سبيل اجياء اتفاق 2015، وسط أنباء عن "وضع مسودة الوثيقة النهائية".

جولة مباحثات جديدة من مفاوضات الملف النووي الإيراني.

جولة مباحثات جديدة من مفاوضات الملف النووي الإيراني.

تُستأنف اليوم الثلاثاء (الثامن من فبراير/ شباط 2022)، في فيينا المفاوضات الرامية لإعادة إحياءالاتفاق النووي الإيراني، وذلك بعد توقفها لبضعة أيام. ويُنظر إلى الأسابيع القادمة باعتبارها حاسمة لإعادة إحياء الاتفاق الذي تعطل إثر انسحاب الولايات المتحدة منه وما أعقب هذا من تقليص إيران من التزامها ببنوده.

 وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) بأن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني غادر صباح اليوم طهران متوجها إلى فيينا.

وتستأنف المحادثات بعدما أشار مفاوضون في الأسابيع الأخيرة إلى إحراز تقدّم في الجهود الرامية لإحياء اتفاق 2015 الذي يهدف لمنع إيران من امتلاك قنبلة ذرية، وهو هدف تنفي طهران بشكل مستمر أن تكون تسعى لتحقيقه.

مبادرة أمريكية

 واستبقت إيران استئناف المفاوضات بالتأكيد على أن رفع العقوبات يبقى "الخط الأحمر لديها" للموافقة على إعادة إحياء الاتفاق.

فيما بادرت واشنطن الجمعة الى إعادة العمل بإعفاءات ترتبط بالبرنامج النووي المدني للجمهورية الإسلامية، وهي خطوة ضرورية للعودة إلى اتفاق عام 2015 النووي أو "خطة العمل الشاملة المشتركة".

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ويسمح الإعفاء للدول والشركات الأخرى المشاركة في البرنامج النووي المدني الإيراني دون فرض عقوبات أميركية عليها، في إطار تعزيز الأمان وعدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال مفاوضون من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك السبت إن هذه الخطوة "من شأنها أن تسهل المناقشات الفنية اللازمة لدعم المحادثات للعودة الى خطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا".

لكن إيران رأت السبت أن هذه الإجراءات الأميركية حول رفع العقوبات المفروضة عليها لا تزال "غير كافية". وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في تصريحات على تويتر "الاستفادة الاقتصادية الواقعية والمؤثرة والقابلة للتحقّق من قبل ايران، شرط ضروري للتوصل الى اتفاق. مسرحية رفع العقوبات لا يمكن اعتبارها خطوة بنّاءة".

"لحظة حاسمة"

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة واشنطن بوست ونشرت الإثنين في موقعها الإلكتروني تحدّث المستشار الألماني أولاف شولتس عن "لحظة حاسمة". وقال شولتس "لقد وجّهنا رسالة واضحة" إلى إيران مفادها أنّ "الوقت قد حان لاتخّاذ القرارات وليس المماطلة"، مبدياً أمله بأن "يتلقّف الإيرانيون هذه الفرصة".

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من جانبه، قال المفاوض الروسي ميخائيل اليانوف في مقابلة نشرتها الإثنين صحيفة "كومرسانت" الروسية "نحن على بعد خمس دقائق من خط النهاية". وأضاف "تم وضع مسودة الوثيقة النهائية. هناك نقاط عدة عالقة تحتاج الى عمل أكثر، لكن الوثيقة باتت على الطاولة".

وأضاف الأحد إن واشنطن وطهران فشلتا حتى الآن في تحقيق "توازن" في التزاماتهما خلال محادثات فيينا.

ولفت الى أنه "رغم التقدم المحدود في محادثات مفاوضات فيينا، لا نزال بعيدين عن تحقيق التوازن الضروري في التزامات الأطراف".

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

 

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