استئناف رحلات مطار هامبورغ بعد تعليقها إثر تهديدات لطائرة إيرانية

أعلن مطار هامبورغالألماني على موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين (9 أكتوبر/تشرين الأول 2023) استئناف حركة الطيران مرة أخرى بعد توقفها بشكل كامل بسبب ورود تهديد بشن هجوم على طائرة إيرانية.
ونشرت الشركة المشغلة للمطار على الموقع: "تم استئناف حركة الطيران مرة أخرى. لا يزال من الممكن حدوث تأخيرات في الرحلات الجوية".
وكانت متحدثة باسم المطار الواقع شمالي ألمانيا صرحت في وقت سابق من اليوم لوكالة الأنباء الألمانية بأنه تم وقف حركة رحلات السفر والوصول بالكامل في المطار منذ الساعة الواحدة إلا ثلث بعد الظهر بسبب تهديد بشن هجوم على الطائرة القادمة من العاصمة الإيرانية طهران.
وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية لرويترز إن المطار علق الرحلات الجوية اليوم بعد أن قامت الشرطة، بناء على تهديد أرسل عبر البريد الإلكتروني بشن هجوم، بتفتيش طائرة قادمة من طهران هبطت في هامبورغ. وقال المتحدث إن التهديد تم تصنيفه على أنه "خطير".
وقال المتحدث إن الشرطة ورد إليها في الصباح بريد إلكتروني تضمن التهديد بشن هجوم على الطائرة القادمة من طهران مشيرا إلى أن الشرطة أخذت التهديد على محمل الجد تماما، لكنه لم يدل بتفاصيل حول ملابسات الواقعة.
وأضاف أن الطائرة كانت قد هبطت في المطار في الساعة 12:20 بعد الظهر وأنها تقف الآن في موقع أمني خاص، وأضاف أنه تم إجلاء جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها من خلال بوابة منفصلة وإخضاعهم لفحص أمني".
وتابع المتحدث أنه سيتم أيضًا تفتيش الطائرة نفسها وجميع الأمتعة الموجودة على متنها. ووصف الإجراءات بأنها عادية تتتخذ عندما يتم تصنيف تهديد ما على أنه خطير. وذكر المتحدث أن الركاب الـ 198 والطاقم المكون من 16 عضوا غادروا الطائرة في الوقت الراهن وتم إخضاعهم لفحص أمني في منطقة خاصة كما تم تفتيش الطائرة والأمتعة.
وتزامن ذلك مع اليوم الأول من اجتماع خاص للحكومتين الألمانية والفرنسية في هامبورغ بحضور المستشار أولاف شولتس والرئيس إيمانويل ماكرون.
ع.ح./ع.ج. (رويترز، ا ف ب)
-
فوضى المطارات في أوروبا.. ألمانيا تستعين بالعمالة الخارجية!
انتظار طويل وسط مزيد من الزحام
قوائم الانتظار الطويلة والتأخير والإلغاء: أعصاب قوية وكثير من الوقت يحتاجه أي شخص يريد السفر في الوقت الحالي في ألمانيا. الفوضى سادت المطارات الألمانية لأسابيع، كما هو الحال هنا في مطار دوسلدورف، ويرجع ذلك أساسا إلى نقص في موظفي مقدمي الخدمات في المطار وشركات الأمن الخاصة.
-
فوضى المطارات في أوروبا.. ألمانيا تستعين بالعمالة الخارجية!
المشكلة محلية
المشكلة محلية الصنع: خلال جائحة كورونا خفضت شركات الطيران وشركات المطارات الموظفين بشكل كبير والآن تواجه صعوبات في ظل زيادة الحركة الجوية من الصفر تقريبا إلى ما يقرب من 90 في المائة من مستوى ما قبل الجائحة.
-
فوضى المطارات في أوروبا.. ألمانيا تستعين بالعمالة الخارجية!
فوضى حقائب السفر
ليست هناك أي إشارة على تحسن الوضع في الأفق، بل على العكس من ذلك، من المرجح أن تزداد الفوضى خلال موسم السفر الرئيسي في منتصف الصيف. ألغت شركتا الطيران EasyJet وLufthansa عددا كبير من الرحلات الجوية من جدولها الصيفي الأسبوع الماضي، وتتبعها شركات طيران أخرى عبر أوروبا للتخفيف من إثقال كاهل المطارات. إضافة إلى نقص الموظفين بسبب ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بكورونا.
-
فوضى المطارات في أوروبا.. ألمانيا تستعين بالعمالة الخارجية!
إقبال كبير للمسافرين على مطار هيثرو
هذه المشكلة تتخبط فيها أوروبا بأكملها، كما هو الحال هنا في مطار هيثرو بلندن الذي يعرف ازدحاما بالمسافرين لا نظير له. تقطعت السبل بنحو خمسة آلاف مسافر الأسبوع الماضي بسبب إلغاء 30 رحلة بسبب تراكم الأمتعة، ومن المرجح أيضا أن يزداد الوضع سوءا في بريطانيا بسبب إضرابات مرتقبة في مطار هيثرو.
-
فوضى المطارات في أوروبا.. ألمانيا تستعين بالعمالة الخارجية!
إضرابات بالجملة
أعلن طواقم الطائرات بشركتي Ryanair وEasyJet في إسبانيا عن إضرابات في شهر يوليو/ تموز 2022 . وتم تأجيل إضراب في شركة الطيران الاسكندنافية SAS، والذي تم الإعلان عنه في البداية يوم الأربعاء 28 يونيو. وتتفاوض إدارة SAS على اتفاقية جماعية مع الطيارين منذ أسابيع.
-
فوضى المطارات في أوروبا.. ألمانيا تستعين بالعمالة الخارجية!
تقليص عدد الركاب لاحتواء الأزمة
في مطار شيفول بأمستردام، أكبر مطار في هولندا، أصبحت الفوضى شبه روتينية نظرا لنقص الموظفين. وغالبا ما ينتظر الركاب هنا ساعات قبل أن يتم تسجيلهم. لذلك تعتزم إدارة مطار شيفول تقليل عدد الركاب بحوالي 13 ألف و500 مائة مسافر يوميا خلال أشهر الصيف.
-
فوضى المطارات في أوروبا.. ألمانيا تستعين بالعمالة الخارجية!
الحكومة الألمانية تطلب المساعدة من الخارج
في ألمانيا تبحث الحكومة عن حلول، فقد أعلنت وزيرة الداخلية نانسي فيسر (يمين الصورة) في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء 28 يونيو أنها تعتزم تجنيد مساعدين من الخارج، وخاصة من تركيا. بالإضافة إلى ذلك، تريد الحكومة استخدام الشرطة الفيدرالية للخدمات الأمنية في المطارات. نيله يينش/ عبد الكريم اعمارا