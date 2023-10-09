استئناف رحلات مطار هامبورغ بعد تعليقها إثر تهديدات لطائرة إيرانية

أعلن مطار هامبورغالألماني على موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين (9 أكتوبر/تشرين الأول 2023) استئناف حركة الطيران مرة أخرى بعد توقفها بشكل كامل بسبب ورود تهديد بشن هجوم على طائرة إيرانية.

ونشرت الشركة المشغلة للمطار على الموقع: "تم استئناف حركة الطيران مرة أخرى. لا يزال من الممكن حدوث تأخيرات في الرحلات الجوية".

وكانت متحدثة باسم المطار الواقع شمالي ألمانيا صرحت في وقت سابق من اليوم لوكالة الأنباء الألمانية بأنه تم وقف حركة رحلات السفر والوصول بالكامل في المطار منذ الساعة الواحدة إلا ثلث بعد الظهر بسبب تهديد بشن هجوم على الطائرة القادمة من العاصمة الإيرانية طهران.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية لرويترز إن المطار علق الرحلات الجوية اليوم بعد أن قامت الشرطة، بناء على تهديد أرسل عبر البريد الإلكتروني بشن هجوم، بتفتيش طائرة قادمة من طهران هبطت في هامبورغ. وقال المتحدث إن التهديد تم تصنيفه على أنه "خطير".

وقال المتحدث إن الشرطة ورد إليها في الصباح بريد إلكتروني تضمن التهديد بشن هجوم على الطائرة القادمة من طهران مشيرا إلى أن الشرطة أخذت التهديد على محمل الجد تماما، لكنه لم يدل بتفاصيل حول ملابسات الواقعة.

وأضاف أن الطائرة كانت قد هبطت في المطار في الساعة 12:20 بعد الظهر وأنها تقف الآن في موقع أمني خاص، وأضاف أنه تم إجلاء جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها من خلال بوابة منفصلة وإخضاعهم لفحص أمني".

وتابع المتحدث أنه سيتم أيضًا تفتيش الطائرة نفسها وجميع الأمتعة الموجودة على متنها. ووصف الإجراءات بأنها عادية تتتخذ عندما يتم تصنيف تهديد ما على أنه خطير. وذكر المتحدث أن الركاب الـ 198 والطاقم المكون من 16 عضوا غادروا الطائرة في الوقت الراهن وتم إخضاعهم لفحص أمني في منطقة خاصة كما تم تفتيش الطائرة والأمتعة.

وتزامن ذلك مع اليوم الأول من اجتماع خاص للحكومتين الألمانية والفرنسية في هامبورغ بحضور المستشار أولاف شولتس والرئيس إيمانويل ماكرون.

ع.ح./ع.ج. (رويترز، ا ف ب)