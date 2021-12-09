 استئناف المفاوضات النووية الإيرانية وواشنطن تتجه لتشديد العقوبات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.12.2021

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استئناف المفاوضات النووية الإيرانية وواشنطن تتجه لتشديد العقوبات

تستأنف في فيينا اليوم الخميس المفاوضات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، فيما تتجه واشنطن للتشدد في تطبيق العقوبات على إيران، مؤكدة أن لديها أدلة على عدم الالتزام بالعقوبات.

العلم الإيراني أمام مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تستأنف في فيينا المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني دون مشاركة واشنطن التي تتجه لتشديد العقوبات على طهران.

تستأنف في فيينا اليوم الخميس (التاسع من ديسمبر/ أيلول 2021) المفاوضات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني. وانتهت الجولة السابقة من المفاوضات الأسبوع الماضي لإعطاء الوفود فرصة لإجراء مداولات في عواصمها.

مختارات

كشفت وسائل إعلام إيرانية أن مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد سيصل طهران غداً الاثنين في زيارة لـ "بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية مع طهران"، في وقت لا تزال فيه أبو ظبي تعتريها مخاوف إزاء أنشطة إيران الإقليمية.

قالت إيران إن اتفاقا حول برنامجها النووي "في متناول اليد" لكنّه مرتبط بـ"حسن نية" الدول الغربية، ومؤكدة على أولوية رفع العقوبات، فيما دعت إسرائيل إلى وقف المفاوضات مع طهران "فورا"، مشيرة إلى التقرير الأخير لوكالة الطاقة.

وتجري المفاوضات بين إيران ومجموعة 1+4 (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين)، إلى جانب مندوب الاتحاد الأوروبي. وتشارك الولايات المتحدة في المفاوضات بشكل غير مباشر. وهي تهدف إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بعد تعطله إثر انسحاب الولايات المتحدة منه.

وتقول إيران إنها سلمت للأطراف الأخرى مسودتي وثيقتين تتعلق الأولى بموقف إيران من العقوبات، والثانية بالإجراءات النووية التي اتخذتها طهران، وأنها تنتظر ردا منطقيا عليهما. فيما وصفت مصادر أوروبية المقترحات بأنها غير مقبولة.

وذكر جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عبر موقع تويتر الليلة الماضية، أنه أجرى محادثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. وكتب: "لقد نقلت إحساسا بأن الأمر ملح: إننا بحاجة إلى المضي قدما بشكل أسرع في المفاوضات لاستعادة الاتفاق".

من جهته، قال كبير مبعوثي روسيا في المحادثات الرامية إلى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 على تويتر إن المحادثات استؤنفت رسميا اليوم الخميس مع اجتماع لباقي الأطراف في الاتفاق، والتي لا تشمل الولايات المتحدة.

وقال ميخائيل أوليانوف في تغريدة "المشاركون في خطة العمل المشتركة الشاملة يعقدون الآن اجتماعا رسميا للجنة المشتركة". 

تشديد تطبيق العقوبات على إيران

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن تتجه للتشدد في تطبيق العقوبات على إيران بإرسال وفد رفيع المستوى إلى الإمارات الأسبوع المقبل. وسيصدر الوفد الذي يضم أندريه جاكي رئيس مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية تحذيرا للشركات التي لا تلتزم في الإمارات بالعقوبات.

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وقال المتحدث باسم الوزارة إن الولايات المتحدة لديها أدلة على عدم الالتزام بالعقوبات وإنه من المحتمل فرض عقوبات فيما بعد على الشركات بسبب هذه التعاملات مؤكدا تقريرا لصحيفة وول ستريت جورنال. ولم ترد سلطات الإمارات على الفور على طلب للتعليق. 

يذكر أن الإمارات حليفة الولايات المتحدة سعت إلى تقليل التوترات وأوفدت مسؤولا كبيرا إلى طهران يوم الاثنين.

ورغم الخلافات بين الإمارات وإيران في القضايا الإقليمية ظلت الروابط التجارية القديمة بينهما تمثل همزات الوصل الرئيسية بين إيران والعالم الخارجي. وتوضح بيانات تجارية إماراتية إن إيران احتلت المركز الخامس في قائمة شركاء الإمارات التجاريين من حيث قيمة تجارة إعادة التصدير في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

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مسائية DW: مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني.. هل تفضي لاختراق؟

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع القوى الكبرى لتقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها. وأعاد ترامب فرض العقوبات الأمريكية مما دفع إيران للبدء في مخالفة القيود النووية بعد ذلك بنحو عام. وتجري مباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق لكنها لم تحرز تقدما يذكر حتى الآن.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إنه إذا لم يحدث تقدم في المحادثات فربما ترسل الولايات المتحدة وفودا إلى عدة دول أخرى لإحكام الضغط الاقتصادي على إيران. بينا أورد تقرير لرويترز عن قال مسؤول أمريكي وصفته بالكبير دون الإفصاح عن هويته، بأن قادة الدفاع في الولايات المتحدة وإسرائيل يتباحثون الخميس حول تدريبات عسكرية محتملة من شأنها التحضير لأسوأ سيناريو ممكن لتدمير المنشآت النووية الإيرانية إذا أخفقت المساعي الدبلوماسية وإذا طلب ذلك قادة البلدين.

ع.ش/ و.ب (د ب أ، رويترز)

  • Saudi-Arabien, Baustelle eines Atomreaktor in der Nähe von Riad Baustelle von Saudi-Arabiens erstem Atomreaktor bei Riad (DigitalGlobe/Google Earth)

     نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

    أول مفاعل نووي سعودي

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  • Iran Urananreicherungsanlage Isfahan (Imago)

     نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

    البرنامج النووي الإيراني

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  • USA PK President Donald Trump zum Atomabkommen mit Iran (Reuters/J. Ernst)

     نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

    ما يحق للسعودية لا يحق لإيران

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  • Israel Atomanlage in Dimona (AP)

     نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

    مفاعل ديمونة السري

    يقع المفاعل في منطقة ديمونة جنوب إسرائيل. المفاعل بني في أواخر خمسينات القرن الماضي بمساعدة فرنسية و بقصد توفير الطاقة لبعض المنشآت والمشاريع في المنطقة الصحراوية. غير أن خبراء ومراقبين كشفوا أن الهدف الحقيقي لبنائه هو إنتاج الأسلحة النووية. من جهتها لم تؤكد الحكومة الإسرائيلية ولم تنفِ ذلك حتى الآن. ويثير مفاعل ديمونة جدلاً واسعاً بسبب مخاطره، كما تتعالى دعوات من حين لآخر لإغلاقه.

  • Ägypten 2015 | Vertrag mit Russland über Bau 1. Atomkraftwerk in Ägypten bei El Dabaa (picture-alliance/dpa/Egyptian Presidency)

     نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

    مفاعل الضبعة المصري

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  • Luftbild Atomanlage in Tuwaitha (AP)

     نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

    مفاعل تموز العراقي

    مفاعل تموز النووي كان ثمرة مشروع عراقي نووي للانضمام إلى النادي النووي في عهد الرئيس السابق صدام حسين. المشروع، الذي كان بشراكة مع فرنسا، كان أول مشروع عربي نووي رائد في منطقة الشرق الأوسط. في عام 1981 استهدفت ضربة جوية إسرائيلية مفاعل "تموز1" النووي المعروف بأوزيراك، في عملية أطلقت عليها إسرائيل تسمية "أوبرا".

  • Vereinigte Arabische Emirate Barakh Kernkraftwerk (picture-alliance/AP Photo/Emirates Nuclear Energy Corporation/A. Girija)

     نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

    اللحاق بالركب

    تسعى دول عربية أخرى إلى اللحاق بالركب والانضمام إلى النادي النووي. وتشهد دول منطقة الشرق الأوسط فيما بينها سباقاً هائلاً للتسلح النووي. الإمارات تمهد لدخولها النادي من خلال محطة بركة النووية، التي لا تزال قيد الإنشاء. وكانت الجزائر قد أعلنت عن بناء أول محطاتها النووية لإنتاج الكهرباء في عام 2025، كما جاء على لسان وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي. إعداد: إيمان ملوك