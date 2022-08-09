 استئناف العمل في مفاعل يعمل بالفحم الحجري لتوليد التيار الكهربائي | DW الأخبار | DW | 10.08.2022

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استئناف العمل في مفاعل يعمل بالفحم الحجري لتوليد التيار الكهربائي

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