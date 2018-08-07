 استئناف العمل بمطار فرانكفورت بعد توقفه لسبب أمني | أخبار | DW | 07.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

استئناف العمل بمطار فرانكفورت بعد توقفه لسبب أمني

رغم وجود إشارة إيجابية لدى التفتيش على متفجرات، سمحت إحدى المساعدات بمطار فرانكفورت لأسرة فرنسية بدخول الحيز الأمني في الصالة 1، ما دفع بالشرطة إلى إخلاء أجزاء منها وتوقف العمل بها. لكن الآن عادت الصالة للعمل من جديد.

Deutschland Flughafen Frankfurt am Main Bundespolizei (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

عاد العمل من جديد وبسرعة لكامل أجزاء الصالة الأولى (صالة 1) بمطار فرانكفورت الدولي، بعد إخلاء مناطق في الصالة وتوقفها عن العمل لدواع أمنية. وقالت الشرطة الاتحادية في فرانفكورت على موقعها بتويتر إن "المناطق المعنية فتحت (للاستخدام) من جديد وتمت إعادة التشغيل"، موجهة الشكر لجميع المسافرين والعاملين "على تفههم وسلوكهم المنضبط".

وكانت الشرطة قد أخلت ظهر اليوم الثلاثاء (السابع من آب/ أغسطس 2018) جزءا من (صالة 1) بمطار فرانكفورت، بسبب خلل في نظام المراقبة الأمنية. وقالت الشرطة على موقعها في تويتر "سبب إخلاء الصالة كان بسبب خطأ لإحدى المساعدات الأمنيات. فرغم وجود (إشارة) إيجابية عند التفتيش على وجود متفجرات، تم السماح لأسرة فرنسية من أربعة أفراد بدخول الحيز الأمني. وقد تم العثور على (تلك) الأسرة واستجوابها والسماح لها بمواصلة الرحلة، وسيلي بيان صحفي (بهذا الأمر)".

يذكر أنه قبل عامين تقريبا حدث موقف مشابه في صالة رقم واحد بمطار فرانكفورت، إذ مضت سيدة إلى المجال الأمني بعد تفتيش حقيبة يدها، على الرغم من عدم انتهاء تفتيشها. وتسبب إخلاء الصالة حينها في التأثير على نحو خمسة آلاف مسافر تقريبا.

ص.ش/أ.ح

  • Streik des Sicherheitspersonals am Flughafen Hamburg ARCHIV (picture-alliance/dpa)

    المطارات الألمانية تحلق بأرقام قياسية جديدة!

    سجلت المطارات الألمانية في العام الماضي 2016 رقماً قياسياً لأعداد الركاب، الذي بلغ حوالي 112 مليون راكب، والرقم يُمثل وفقاً لمكتب الإحصاء الاتحادي الألماني زيادة مقدارها 3.4 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

  • Flugzeug von Condor (picture-alliance/dpa)

    المطارات الألمانية تحلق بأرقام قياسية جديدة!

    استخدم أكثر من 88 مليون راكب المطارات الألمانية في سفرهم إلى بقية البلدان الأجنبية، وهذا الرقم يُمثل زيادة سنوية تُقَدَر بنحو 3.6 في المائة. أما بقية ركاب الرحلات الألمانية المحلية، والذي يقدر عددهم بـ24 مليون راكب، فقد وصلت الزيادة السنوية في أعدادهم إلى أكثر من 2.8 في المائة.

  • Spanien Kanarische Inseln La Gomera (picture alliance/robertharding/A. Tovy)

    المطارات الألمانية تحلق بأرقام قياسية جديدة!

    سجلت أعداد ركاب الوجهات السياحية إلى جزر الكناري ووجهات أخرى أرقاماً قياسية، فقد سافر من المطارات الألمانية إلى إسبانيا في العام الماضي حوالي 14 مليون راكب. كما شهدت أعداد المسافرين إلى اليونان زيادة فاقت الحدود المألوفة.

  • Türkei Tourismus Stadt Kusadasi (picture-alliance/dpa/K. Rose)

    المطارات الألمانية تحلق بأرقام قياسية جديدة!

    انخفضت أعداد الركاب الذين يستخدمون المطارات الألمانية عادة لزيارة تركيا بنسبة بلغت حوالي 17 في المائة بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة والهجمات الإرهابية التي تعرضت لها البلاد.

  • Egypt Air Kairo Flughafen (picture-alliance/dpa/K.Elfiqi)

    المطارات الألمانية تحلق بأرقام قياسية جديدة!

    بلغت الزيادة في عدد الركاب المسافرين على رحلات طويلة 0.5 في المائة خلال العام الماضي 2016، وزاد الطلب على الرحلات المتجهة إلى آسيا والأمريكتين الشمالية والجنوبية. بالمقابل انخفض الطلب على مصر بنسبة هائلة بلغت 33.1 في المائة. كما انخفض الطلب على تونس أيضاً، إذ بلغ حوالي 28 في المائة فقط.

    الكاتب: غالية داغستاني


مختارات

إلغاء مائتي رحلة جوية بسبب إخلاء جزئي لمطار فرانكفورت

أعلنت الشرطة الاتحادية عن إخلاء جزئي لمطار فرانكفورت بسبب عملية أمنية أدت إلى إلغاء حوالي مائتي رحلة جوية وتعطيل عشرات أخرى. يذكر أنه كان تم إخلاء صالة مطار ميونخ في حادث مماثل في شهر تموز/ يوليو بعد خلل في نظام التفتيش. (07.08.2018)  

ميونيخ: 32 ألف مسافر ألغيت رحلاتهم بسبب شخص واحد

ألغى مطار ميونيخ 330 رحلة وتأثر أكثر من 32 ألف شخص، بعد تسلل امرأة من دون تفتيش إلى داخل مطار ميونيخ. وما زاد الطين بلة، هو أن يوم السبت هو بداية العطلة الصيفية لتلاميذ المدارس، والكثير من العائلات حزمت حقائبها للسفر. (29.07.2018)  

امرأة مجهولة تتسبب في إخلاء صالة سفر وفوضى بمطار ميونخ

وقع اضطراب في حركة السفر بإحدى صالات مطار ميونخ بسبب إنذار على إثر عبور سيدة لبوابة بالصالة دون تفتشيها، حسب ما نقلت وسائل إعلام بافارية. وبعد إغلاق الصالة مؤقتاً أعلنت الشرطة عن إعادة تشغيل الصالة من جديد. (28.07.2018)  

المطارات الألمانية تحلق بأرقام قياسية جديدة!

سجلت حركة المطارات الألمانية زيادة ملحوظة، إذ بلغ عدد المسافرين عبرها أكثر من 100 مليون شخص في عام 2016، وهو رقم جديد وفقاً لمكتب الإحصاء الاتحادي الألماني. احتلت وجهات سفر مثل إسبانيا واليونان المراتب الأولى. (10.03.2017)  

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  