استئناف العمل بمطار فرانكفورت بعد توقفه لسبب أمني

عاد العمل من جديد وبسرعة لكامل أجزاء الصالة الأولى (صالة 1) بمطار فرانكفورت الدولي، بعد إخلاء مناطق في الصالة وتوقفها عن العمل لدواع أمنية. وقالت الشرطة الاتحادية في فرانفكورت على موقعها بتويتر إن "المناطق المعنية فتحت (للاستخدام) من جديد وتمت إعادة التشغيل"، موجهة الشكر لجميع المسافرين والعاملين "على تفههم وسلوكهم المنضبط".

وكانت الشرطة قد أخلت ظهر اليوم الثلاثاء (السابع من آب/ أغسطس 2018) جزءا من (صالة 1) بمطار فرانكفورت، بسبب خلل في نظام المراقبة الأمنية. وقالت الشرطة على موقعها في تويتر "سبب إخلاء الصالة كان بسبب خطأ لإحدى المساعدات الأمنيات. فرغم وجود (إشارة) إيجابية عند التفتيش على وجود متفجرات، تم السماح لأسرة فرنسية من أربعة أفراد بدخول الحيز الأمني. وقد تم العثور على (تلك) الأسرة واستجوابها والسماح لها بمواصلة الرحلة، وسيلي بيان صحفي (بهذا الأمر)".

يذكر أنه قبل عامين تقريبا حدث موقف مشابه في صالة رقم واحد بمطار فرانكفورت، إذ مضت سيدة إلى المجال الأمني بعد تفتيش حقيبة يدها، على الرغم من عدم انتهاء تفتيشها. وتسبب إخلاء الصالة حينها في التأثير على نحو خمسة آلاف مسافر تقريبا.

ص.ش/أ.ح