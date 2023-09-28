استئناف الإنتاج في مصانع فولكسفاغن بألمانيا بعد حل مشكلة تقنية

أعلنت مجموعة فولكسفاغن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات انتهاء مشكلة أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي أدت إلى توقف الإنتاج في مصانها بألمانيا بحسب متحدث باسم الشركة. وقال المتحدث لوكالة الأنباء الألمانية صباح اليوم الخميس (28 أيلول/سبتمبر 2023) إن الإنتاج عاد مجددا. وتوقف الإنتاج في العديد من مصانع فولكسفاغن في ألمانيا أمس بسبب مشكلة في تكنولوجيا المعلومات.

وقال متحدث باسم الشركة أمس إن الإنتاج في العديد من المصانع الألمانية تأثر، مؤكدا تقريرا سابقا في صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية اليومية. وأضاف المتحدث: "يمكننا تأكيد تعطل تكنولوجيا المعلومات لمكونات الشبكة في موقع فولفسبورغ". وتابع: أن الاضطراب بدأ الساعة 1230 ظهرا، مشيرا إلى "تداعيات على مصانع إنتاج السيارات".

وقال متحدث باسم الشركة إن هجوما من خارج الشركة يعتبر حاليا سببا غير مرجح وراء ذلك.

ووفقا لمزود خدمة تكنولوجيا المعلومات، المسؤول عن شبكات الشركة، فإن ذلك يمثل اضطرابا عالميا. وفي أواخر آب/أغسطس، تأثرت تويوتا المنافسة لشركة فولكسفاغن بانهيار كامل. وأدت المشاكل الفنية في شركة السيارات اليابانية العملاقة إلى توقف الإنتاج بالكامل في اليابان لمدة يوم تقريبا.

ز.أ.ب/ع.ج.م (د ب أ)