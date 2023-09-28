استئناف الإنتاج في مصانع فولكسفاغن بألمانيا بعد حل مشكلة تقنية

أعلنت مجموعة فولكسفاغن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات انتهاء مشكلة أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي أدت إلى توقف الإنتاج في مصانها بألمانيا بحسب متحدث باسم الشركة. وقال المتحدث لوكالة الأنباء الألمانية صباح اليوم الخميس (28 أيلول/سبتمبر 2023) إن الإنتاج عاد مجددا. وتوقف الإنتاج في العديد من مصانع فولكسفاغن في ألمانيا أمس بسبب مشكلة في تكنولوجيا المعلومات.
وقال متحدث باسم الشركة أمس إن الإنتاج في العديد من المصانع الألمانية تأثر، مؤكدا تقريرا سابقا في صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية اليومية. وأضاف المتحدث: "يمكننا تأكيد تعطل تكنولوجيا المعلومات لمكونات الشبكة في موقع فولفسبورغ". وتابع: أن الاضطراب بدأ الساعة 1230 ظهرا، مشيرا إلى "تداعيات على مصانع إنتاج السيارات".
وقال متحدث باسم الشركة إن هجوما من خارج الشركة يعتبر حاليا سببا غير مرجح وراء ذلك.
ووفقا لمزود خدمة تكنولوجيا المعلومات، المسؤول عن شبكات الشركة، فإن ذلك يمثل اضطرابا عالميا. وفي أواخر آب/أغسطس، تأثرت تويوتا المنافسة لشركة فولكسفاغن بانهيار كامل. وأدت المشاكل الفنية في شركة السيارات اليابانية العملاقة إلى توقف الإنتاج بالكامل في اليابان لمدة يوم تقريبا.
ز.أ.ب/ع.ج.م (د ب أ)
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سيارة بولي فولكسفاغن - الشاطئ والحرية
جميل أجمل وأكثر جمالا
زجاج أمامي مقسَم وشعار فولكسفاغن كبير ـ من هنا تأتي سيارة VW T1. صُنعت من 1950 إلى 1967 وتُعتبر منذ مدة سيارة أثرية مثل سيارة فولكسفاغن الخنفساء. وربما أكثر من ذلك بشيء قليل. لكننا لن نختلف حول هذا الأمر. هذه الأيقونة وخليفاتها حصلن من فولكسفاغن على الأسماء الرنانة T2, T3, T4, T5 ـ ولن تصدقوا ذلك تم حذف T6. إحساس على طريقة فولكسفاغن.
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سيارة بولي فولكسفاغن - الشاطئ والحرية
صادم وصادم أكثر
في مهرجان بولي الصيفي لا يمكن فقط رؤية T1 القديمة، بل سيارات بولي من جميع الأجيال مثل T4 الظاهرة في الصورة والتي صُنعت من 1990 إلى 2003. ويعمل المالكون على تجميل هذه الحافلات الصغيرة. والبعض يجد ذلك مبالغا فيه. وآخرون يقولون ببساطة: جميل! ونحو 550 من سيارات البولي شكلت السبت الموكب الأكبر عالميا من هذا النوع على طول جولة بمسافة 52 كيلومترا.
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سيارة بولي فولكسفاغن - الشاطئ والحرية
نظرة على البحر مع بولي
يُنظم مهرجان بولي الصيفي للمرة السادسة على أرض في جزيرة فيمارن على لالضفة الألمانية بحر البلطيق على مقربة من الشاطئ. وحسب معطيات المنظمين تشارك نحو 1.200 سيارة من نوع بولي فولكسفاغن ومعها سائقوها. وبهذا يكون ذلك أكبر مهرجان للبولي في أوروبا. وتستمر فعاليات المهرجان طوال أربعة أيام من الخميس إلى الأحد.
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سيارة بولي فولكسفاغن - الشاطئ والحرية
أمام تجمع بولي
الهدف من المهرجان ليس عرض سيارات بولي للآخرين، بل أيضا قضاء وقت جميل مع الأصدقاء. ببساطة الجلوس أمام البولي والاستمتاع بالحياة. ومن يتساءل كيف تصل جميع سيارات بولي إلى الجزيرة ـ الجواب ببساطة أنّ هناك جسر.
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سيارة بولي فولكسفاغن - الشاطئ والحرية
فوق بولي تحت الشمس
ما هو الأجمل من الاستمتاع بلحظة غروب الشمس مع صديق فوق سطح حافلة فولكسفاغن؟ ربما يوجد شيء آخر ـ لكن ليس الكثير. وفيما يخص حافلة فولكسفاغن فهي تحمل عدة أسماء: VW T زائد العدد VW Bulli و VW Bus و VW Transporter. ثم توجد التسميات Caravelle و Multivan و California
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سيارة بولي فولكسفاغن - الشاطئ والحرية
داخل بولي
Caravelle هي الحافلة الصغيرة لنقل الأشخاص. وMultivan هو التصميم الذي تفضله العائلات التي تستخدمه بشكل مرن. و California هي النموذج الذي يذكر بالمنزل المتنقل وهي رائعة للسيدتين في الصورة. لكن ماذا تفعل؟ أنت تستخدم النموذج الخاص بالحرفيين وبالنقل ـ بدون نوافذ في الخلف وبهذا لا ينظر إليك أحد وأنت في الداخل.
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سيارة بولي فولكسفاغن - الشاطئ والحرية
بدون بولي يمكن الاحتفال
وحتى بدون حافلة بولي يمكن الاستمتاع بالمهرجان حيث يوجد طعام وشراب وموسيقى ـ والكثير من الناس المهتمين بالسيارات. وهم ليسوا من الرجال فحسب...
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سيارة بولي فولكسفاغن - الشاطئ والحرية
بيتي هو بولي
الوضع أجمل دائما في البيت الخاص. بيت معتاد ومسرة واحدة. ومقولات كهذه موجودة بما يكفي. لكن نادرا ما يكون البيت المعتاد حافلة قديمة. هنا تعكس الصورة T1 قديمة تحولت مع ستائر النوافذ والوسائد الطرية إلى مكان جميل للعب. وكما نرى ذلك يعجب أيضا الأطفال الصغار الذين يحق لهم المرافقة في السفر.
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سيارة بولي فولكسفاغن - الشاطئ والحرية
بيتي هو بولي الصغيرة
الصغار يمكن لهم بالفعل القيادة، لكن فقط داخل بولي الصغيرة الظاهرة في الصورة كما تشير إلى ذلك تسمية النموذج الرسمية VW Neele. وما دامت السماء لا تمطر، فإنّ ذلك يمثل قيادة جميلة. وللأسف يكون السقف هنا غير وارد في سلسلة الصنع.
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سيارة بولي فولكسفاغن - الشاطئ والحرية
بولي عجيبة؟
بشكل من الأشكال تظهر بولي صغيرة هنا ومستديرا للغاية!؟ بل هي فولكسفاغن خنفساء اندست في اروقة لقاء بولي. وعلى حمالة الأمتعة تظهر خنفساء الناشئين. ويبدو أن الشخصين أمام السيارة لا يهمهما باقي السيارات، فما مشغولان بعالمهما.
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سيارة بولي فولكسفاغن - الشاطئ والحرية
سائق بولي شهير
الضيف المتميز في مهرجان بولي الصيفي هذه السنة هو Joey Kelly. إنه موسيقي ورياضي عُرف كعضو متألق في عائلة كيلي التي احتلت في ألمانيا والنمسا وسويسرا المكانة الأولى في مهرجان الأغنية. ولم يظهر كيلي عفوياً في المهرجان، بل لسبب هام.
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سيارة بولي فولكسفاغن - الشاطئ والحرية
الصين نحن قادمون!
Joey Kelly يريد بعد المهرجان السفر على متن VW T1 بصحبة صديق إلى الصين. والحافلة من عام 1967 غير تصميمها Joey Kelly بنفسه. والمسافة هي حوالي 14.000 كلم. إذن نتمنى له سفراً سعيداً.