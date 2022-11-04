 اسبانيا تصادر يختا لمسؤول روسي قيمته 140 مليون دولار | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 04.11.2022

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منوعات

اسبانيا تصادر يختا لمسؤول روسي قيمته 140 مليون دولار

صادرت إسبانيا يختا روسيا يتبع مسؤولا حكوميا روسيا وذلك لتخلفه عن رسوم الصيانة المتوجبة عليه. وتم إيقاف يخوت يملكها رجال أعمال روس في مختلف أنحاء أوروبا في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

يخت روسي في اسبانيا ( أكتوبر 2022)

يملك أثرياء روس العديد من اليخوت والعقارات في إسبانيا

 قضت محكمة إسبانية بمصادرة يخت فاخر تبلغ قيمته 140 مليون دولار، يملكه مسؤول تنفيذي كبير في مؤسسة روسية حكومية معنية بالدفاع، بعدما توقف المالك عن سداد رسوم الصيانة لليخت في حزيران/ يونيو، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة (الرابع من تشرين ثاني/ نوفمبر) .

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وأمر قاض في برشلونة أمس الأول الأربعاءبمصادرة اليخت "ميريديان إيه" الذي كان يعرف سابقا باسم "فاليري" ويبلغ طوله 85 مترا، وفقا لسلطات الملاحة البحرية الإسبانية.

وأوقفت السلطات الإسبانية اليخت، المرتبط بسيرجي شيميزوف الرئيس التنفيذي لشركة "روستيخ"الحكومية الروسية، في منتصف آذار/ مارس بينما كان في حوض سفن ببرشلونة لعمل إصلاحات.

وجاء قرار المحكمة بعدما قدم حوض السفن "إم بي 92" شكوى عندما لم يتم دفع مقابل صيانة اليخت.

وتم إيقاف يخوت يملكها رجال أعمال روس خاضعون لعقوباتفي موانئ أو أحواض سفن في مختلف أنحاء أوروبا في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

ع.أ ج (د ب أ)

  • A file photo dated November 18, 2017, shows the SY A yacht, owned by Russian billionaire Andrey Igorevich Melnichenko

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت الشراعي

    تبلغ قيمة هذا اليخت الشراعي الذي يُطلق عليها اسم "Sailing Yacht A" حوالي 530 مليون يورو لذا يعد من أغلى اليخوت الشراعية في العالم. وقامت السلطات الإيطالية بمصادرة اليخت البالغ طوله 143 مترا بعد التأكد من أن ملكيته تعود إلى الملياردير الروسي أندريه ميلنيشينكو الذي يمتلك مجموعة يوروكيم الكبرى لإنتاج الأسمدة وشركة الفحم سويك. وعلى وقع العقوبات، أعلنت الشركتان أن ميلنيشينكو قد ترك مجلس الإدارة.

  • The Lena yacht pictured in the port of Sanremo

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت "لينا"

    فيما كان يرسو اليخت "لينا" في ميناء سانريمو شمال غرب إيطاليا، قررت السلطات مصادرة هذا اليخت الفخم الذي يبلغ ارتفاعه 52 مترا وتصل قيمته إلى قرابة 50 مليون يورو. وتعود ملكية اليخت إلى جينادي تيمشينكو، أحد أقطاب روسيا ورئيس اتحاد الهوكي والشخصية المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين. ويمتلك تيمشينكو الذي شارف على السبعين عاما حصصا في العديد من شركات النفط والغاز.

  • The Dilbar superyacht in Hamburg

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت "دلبار" في هامبورغ

    هذا اليخت الفخم مزود بمهبطين للطائرات الهليكوبتر ومسبح بطول 25 مترا فيما يبلغ ارتفاعه 150 مترا. أثيرت تكهنات حول اليخت "دلبار" في ألمانيا حيث أفادت تقارير بمصادرته من قبل السلطات في هامبورغ حيث كان يرسو للإصلاح. ورسميا، امتنع بعض المسؤولين عن التعليق فيما نفى آخرون المصادرة لعدم التأكد من هوية مالك اليخت.

  • Luxury yacht Dilbar pictured in Bremen

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    نقل ملكية دلبار

    لم تنته قصة اليخت "دلبار" عند هذا الجدل إذ قِيل أن ملكيته تعود إلى أحد أثرياء روسيا وهو الملياردير أليشر عثمانوف الذي طالته عقوبات الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة "دير شبيغل" عن الناطق باسم عثمانوف قوله إن ملكية اليخت قد نُقلت إلى مؤسسة تابعة لأقارب رجل الأعمال الروسي منذ زمن بعيد.

  • Luxury yacht Eclipse

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    الهروب إلى تركيا

    يعد "إكليبس" ثاني يخت فاخر يرتبط باسم الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي. وترددت الأنباء أن اليخت يرسو في منتج تركي لتفادي الإبحار في مياه الاتحاد الأوروبي خشية مصادرته. يعد إكليبس أحد أكبر اليخوت في العالم حيث يصل طوله إلى 162 مترا ويحتوي على مهبطي طائرات مروحية ويتألف من 9 طوابق ومسبح فضلا عن أنه مزود بنظام دفاعي صاروخي.

  • Mega yacht Scheherazade sails next to several smaller boats

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    "شهرزاد".. هل يملكه بوتين؟

    يبلغ طول هذا اليخت الفاخر 140 م وتصل قيمته إلى حوالي 700 مليون يورو ويعد من أكثر اليخوت شهرة في إيطاليا. قالت "نيويورك تايمز" إن الاستخبارات الأمريكية عثرت على مؤشرات أولية على ارتباط اليخت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن نفت تقارير صحافية أخرى ملكية بوتين لليخت، فيما تجرى إيطاليا تحقيقات حيال هوية المالك الحقيقي لليخت الذي يخضع حاليا للإصلاحات في ميناء مارينا دي كارارا بتوسكانا. فرح بهجت/ م.ع


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