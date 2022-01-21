اسبانيا تخفض إجراءات التعامل مع وباء كورونا

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سجلت إسبانيا 157 ألفا و447 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية. وعلى الرغم من معدلات الإصابة القياسية المرتفعة تتحدث الحكومة الإسبانية عن نهاية الوباء، وتريد التعامل معه على أنه كالأنفلونزا.
سجلت ألمانيا 80430 إصابة جديدة بكوفيد-19 وهو أعلى عدد في يوم واحد منذ بدء الجائحة مع انتشار المتحور أوميكرون ومستشار البيت الأبيض بشأن الأزمة الصحية أنتوني فاوتشي يتحدث عن "التعايش مع الفيروس".
قلصت سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا الاحتفالات بالعام الجديد في معظم أنحاء العالم، لكن مؤشرات الإصابات والوفيات واصلت ارتفاعها الكبير. ولم تخل احتفالات رأس السنة في مناطق عديدة من العالم من حوادث مأساوية.
يختبر معهد أبحاث عسكري تابع للجيش الأمريكي لقاحاً ضد فيروس كورونا، يقال إنه يحمي من العدوى لعدد كبير من متحورات الفيروس. تم إجراء الاختبارات الأولى على البشر بالفعل، ويختلف في عمله عن اللقاحات المستخدمة حاليا.
لاتزال جائحة كورونا تلقي بظلالها للعام الثاني على التوالي على احتفالات أعياد الميلاد حول العالم. ورغم حصول الملايين على اللقاحات لكن الخوف يتصاعد من انتشار المتحور "اوميكرون" خاصة خلال التجمعات الكبيرة.
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