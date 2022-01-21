اسبانيا تخفض إجراءات التعامل مع وباء كورونا

احتفالات حذرة في العالم برأس السنة.. وأوميكرون يرخي بظلاله

قلصت سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا الاحتفالات بالعام الجديد في معظم أنحاء العالم، لكن مؤشرات الإصابات والوفيات واصلت ارتفاعها الكبير. ولم تخل احتفالات رأس السنة في مناطق عديدة من العالم من حوادث مأساوية.