 اسبانيا تخفض إجراءات التعامل مع وباء كورونا | DW الأخبار | DW | 21.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

اسبانيا تخفض إجراءات التعامل مع وباء كورونا

سجلت إسبانيا 157 ألفا و447 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية. وعلى الرغم من معدلات الإصابة القياسية المرتفعة تتحدث الحكومة الإسبانية عن نهاية الوباء، وتريد التعامل معه على أنه كالأنفلونزا.

مشاهدة الفيديو 02:13

المزيد من المركز الإعلامي

أقر البرلمان النمسوي فرض التطعيم الإلزامي ضد كوفيد، في خطوة غير مسبوقة أوروبيًا رغم الاحتجاجات المناهضة لها.

البرلمان النمسوي يتبنّى قانونًا يفرض التلقيح الإلزامي ضد كوفيد 21.01.2022

شيلي: أجسام مضادة من الحيوانات

شيلي: أجسام مضادة من الحيوانات 20.01.2022

DW Covid-19 Spezial Sendungslogo arabisch

أجسام مضادة لكورونا من دماء الحيوانات 20.01.2022

ألمانيا: الوعي الصحي ومتعة التسوق

ألمانيا: الوعي الصحي ومتعة التسوق 20.01.2022

المزيد DW الأخبار

توجيه اتهام إلى البابا السابق بمعرفة معلومات عن اعتداءات جنسية ارتكبها قساوسة عندما كان رئيس أساقفة ميونيخ

اتهام راتسينغر بمعرفة معلومات عن اعتداءات جنسية ارتكبها قساوسة عندما كان رئيس أساقفة ميونيخ 21.01.2022

ما هي أسباب الارتفاع الكبير في أسعار النفط؟ وما مدى تأثير التوترات الجيوسياسية؟

ارتفاع كبير في أسعار النفط بسبب التوترات وقلة المعروض 21.01.2022

ينتقد نشطاء برنامج فرنسا لزيادة عدد هذه المحطات تحت ذريعة مهمة لأوروبا الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

فرنسا .. معارضة لبرنامج محطات انتاج الطاقة النووية 21.01.2022

بعد انتشار قصة معلم صنع قارباً من البلاستيك والاسفنج من اجل الابحار لكسب قوته، ساعدته مبادرة على تحسين حياته.

بسبب الفقر: معلم يمني يبحر على قارب بلاستيكي 21.01.2022

اقرأ أيضا

16.11.2021 Intensivstationsarzt Ullrich Voran (l) und die pflegerische Leitung der Intensivstation, Petra Stellwag (r), sichten die Patientendaten. Die aktuelle Situation auf der Intensivstation im Klinikum Fürth ist angesichts steigender Corona-Zahlen sehr angespannt, das Personal ist mit den Kräften am Ende. Weil Personal fehlt, kann das Klinikum nur 22 der eigentlich 30 Intensivbetten nutzen. (zu dpa «Maximal anstrengend» - Intensivstation am Limit) +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا: الإصابات اليومية بكورونا تبلغ مستوى غير مسبوق 12.01.2022

سجلت ألمانيا 80430 إصابة جديدة بكوفيد-19 وهو أعلى عدد في يوم واحد منذ بدء الجائحة مع انتشار المتحور أوميكرون ومستشار البيت الأبيض بشأن الأزمة الصحية أنتوني فاوتشي يتحدث عن "التعايش مع الفيروس".

BERLIN, GERMANY - JANUARY 01: A police officer patrols during televised-only New Year's Eve celebrations held near the Brandenburg Gate on January 01, 2022 in Berlin, Germany. The German capital's kickoff of the New Year, as in the previous instance, was a more toned-down affair than the one traditionally held, with no public audience allowed for its stage show and fireworks, the latter planned as a much smaller version than usual to avoid attracting non-socially-distanced crowds. A broadcast-only edition replaced the larger party, which usually attracts around 60,000 visitors, due to restrictions amidst the ongoing coronavirus (COVID-19) pandemic. (Photo by Adam Berry/Getty Images)

احتفالات حذرة في العالم برأس السنة.. وأوميكرون يرخي بظلاله 01.01.2022

قلصت سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا الاحتفالات بالعام الجديد في معظم أنحاء العالم، لكن مؤشرات الإصابات والوفيات واصلت ارتفاعها الكبير. ولم تخل احتفالات رأس السنة في مناطق عديدة من العالم من حوادث مأساوية.

Doses of the Pfizer-BioNTech coronavirus disease (COVID-19) vaccine are ready to be administered at Brigham and Women's Hospital in Boston, Massachusetts, U.S., December 16, 2020. REUTERS/Brian Snyder

الجيش الأمريكي يطور "اللقاح المعجزة" ضد متحورات كورونا 12.01.2022

يختبر معهد أبحاث عسكري تابع للجيش الأمريكي لقاحاً ضد فيروس كورونا، يقال إنه يحمي من العدوى لعدد كبير من متحورات الفيروس. تم إجراء الاختبارات الأولى على البشر بالفعل، ويختلف في عمله عن اللقاحات المستخدمة حاليا.

Themenbild Einsame Weihnachten 2020 in der Coronavirus Pandemie.Eine junge Frau mit Mundschutz,Maske sitzt an Heilig Abend alleine hinter ihrem Weihnachtsbaum und betrachtet und betrachtet Geschenke. MODEL RELEASED!

للسنة الثانية.. الجائحة تخيم على أجواء عيد الميلاد المسيحي 24.12.2021

لاتزال جائحة كورونا تلقي بظلالها للعام الثاني على التوالي على احتفالات أعياد الميلاد حول العالم. ورغم حصول الملايين على اللقاحات لكن الخوف يتصاعد من انتشار المتحور "اوميكرون" خاصة خلال التجمعات الكبيرة.