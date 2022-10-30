اسال! هل يوجد في الفضاء ماء في حالة سائلة؟

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سؤال هذا الأسبوع وصلنا من براون إمباديوي من نيجيريا.
أفادت 5 دراسات علمية حديثة ارتفاع احتمالات العثور على حياة خارج كوكب الأرض مع تزايد الأدلة التي جمعها العلماء على وجود مياه في بعض الكواكب والأقمار. فهل يمهد ذلك للكشف العلمى الكبير الذي طال انتظاره؟
بعد أقل من خمسة عقود ونصف على رحلة أبولو 11 التي وضعت قدم أول إنسان على سطح القمر، تعتزم الولايات المتحدة إطلاق برنامج طموح للعودة إلى القمر ضمن برنامج "أرتميس". ما الأهداف القريبة والبعيدة؟
في خطوة متقدمة نحو الأمن الغذائي في الفضاء، تمكن علماء من زرع نباتات في تربة مأخوذة من سطح القمر بنجاح ما يعزز آمال الحلم الذي يراود الكثيرين بإمكانية العيش في الفضاء وجعله حقيقة في يوم من الأيام.
يستعد تلسكوب "جيمس ويب" للانطلاق إلى الفضاء والاستقرار في مداره، في حدث ينتظره علماء الفلك منذ ثلاثين سنة. ومن أهدافه سبر أغوار ما يُعرف بـ "الفجر الكوني" عندما بدأت أولى المجرّات تضيء الكون قبل مليار سنة.
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