 اسال! هل يوجد في الفضاء ماء في حالة سائلة؟ | المستقبل الآن | DW | 06.11.2022

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المستقبل الآن

اسال! هل يوجد في الفضاء ماء في حالة سائلة؟

سؤال هذا الأسبوع وصلنا من براون إمباديوي من نيجيريا.

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Laufzeitverlangerung light: Zwei Atomkraftwerke bleiben als Notfallreserve. Atomkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim sollen weiter betrieben werden Archivfoto; Ein Sonnenblumenfeld,Sonnenblumen vor dem AKW Isar 2. Das Kernkraftwerk Isar (Abkuerzung KKI), auch Kernkraftwerk Isar / Ohu liegt in Niederbayern, 14 Kilometer flussabwaerts von Landshut auf dem Gebiet des Marktes Essenbach.Kuehlturm. ?

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