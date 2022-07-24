 اسأل! | المستقبل الآن | DW | 30.07.2022

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المستقبل الآن

اسأل!

سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع وصلنا من كولومبيا وفيه يسأل صديق البرنامج كارلوس - عن تقييمنا لأطوالنا مقارنة بالأشياء الأخرى على الأرض.

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Hände mit Wasserstrahl

سر الماء؟ 24.07.2022

EMBARGO UNTIL OCTOBER 31, 19:00 CET - Swiss paraplegic patient Sebastian Tobler, center, walks thanks to the electrical stimulation of his spinal cord surrounded by Professor Gregoire Courtine, right, and Professor Jocelyne Bloch, left, in Lausanne, Switzerland, Tuesday, October 30, 2018. Swiss scientists Gregoire Courtine - EPFL (Swiss Federal Institute of Technology Lausanne) and CHUV/Unil (Lausanne University Hospital) - and Jocelyne Bloch (CHUV/Unil) will publish a ground breaking double study in the prestigious scientific journals Nature and Nature Neuroscience on November 1st, showing with their team that three patients with chronic paraplegia were able to walk over ground thanks to precise electrical stimulation of their spinal cords via a wireless implant. (KEYSTONE/Valentin Flauraud)

أمل للمصابين بالشلل 24.07.2022

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المستقبل الآن - الهندسة الوراثية: فوائدها وأضرارها 24.07.2022

ARCHIV - 22.05.2018, Berlin: Ein Schritt des CRISPR/Cas9-Verfahrens ist in einem Labor eines Zentrums für Molekulare Medizin in vielfacher Vergrößerung auf einem Monitor zu sehen. Der Einsatz von Stammzellen ist mit großen Hoffnungen auf Heilung schwerer Krankheiten verbunden. Eine Gewinnung aus menschlichen Embryonen würde aber ethische und gesetzliche Grenzen überschreiten. Patentgegner wollen nun ein Patent dazu für nichtig erklären lassen. Foto: Gregor Fischer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

تقنية كريسبر للهندسة الوراثية 24.07.2022

المزيد المستقبل الآن

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المستقبل الآن - الإنسان: الخطر الأكبر على المناخ 30.07.2022

خطر الإنسان على المناخ

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Titel: Could the Blueprint for Life Have Been Generated in Asteroids? Conceptual image of meteoroids delivering nucleobases to ancient Earth. The nucleobases are represented by structural diagrams with hydrogen atoms as white spheres, carbon as black, nitrogen as blue and oxygen as red. Credits: NASA Goddard/CI Lab/Dan Gallagher https://www.nasa.gov/multimedia/guidelines/index.html

دراسة: أسس قيام الحياة على الأرض ربما جاءت من الفضاء 29.04.2022

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Nur die Spitze des Messeturms ragt als einziges Gebäude der Skyline von Frankfurt aus dem dichten Morgennebel vor der aufgehenden Sonne heraus. Dabei bleibt es mit Temperaturen von bis zu fünf Grad unter Null winterlich kalt. +++ dpa-Bildfunk +++

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Listeria monocytogenes, illustration Listeria monocytogenes bacterium, computer illustration. L. monocytogenes is the causative agent of the human disease listeriosis. Listeriosis is contracted through contaminated food. Pregnant women are especially vulnerable, when bacteria may cross the placenta to infect the baby, who has no immunity. A mother may only experience mild influenza-like symptoms yet may lose her baby. Others vulnerable include the elderly, persons with cancer (especially of the bowel) and those on immunosuppressive drugs. PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY KATERYNAxKON/SCIENCExPHOTOxLIBRARY F013/1980 Listeria Illustration Listeria bacterium Computer Illustration l IS The causative Agent of The Human Disease IS contracted Through contaminated Food Pregnant Women are especially vulnerable When Bacteria May Cross The placenta to infect The Baby Who has No immunity a Mother May Only Experience mild Influenza Like symptoms yet May Lots her Baby Others vulnerable include The Elderly Persons With Cancer especially of The Burrone bowel and Those ON Immunosuppressive Drugs PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY KATERYNAxKON SCIENCExPHOTOxLIBRARY 1980

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