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سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع وصلنا من كولومبيا وفيه يسأل صديق البرنامج كارلوس -
عن تقييمنا لأطوالنا مقارنة بالأشياء الأخرى على الأرض.
تضر التغيرات المناخية بجميع الكائنات الحية، إلا أن علماء رصدوا أن ظواهر الطقس المتطرفة تصيب بالمرأة أكثر من الرجل، ما هي الأسباب التي تقف وراء ذلك، وهل من سبيل لتغيير هذا الواقع؟
لاتزال جوانب كثيرة تتعلق بكيفية بدء الحياة على الأرض غامضة. ومؤخراً بدأ يدور حديث في الأوساط العلمية حول فكرة أن اللبنات الأساسية وصلت من الفضاء. اليوم تضيف دراسة جديدة حول النيازك الغنية بالكربون أهمية أكبر لهذه الفكرة.
التغير المناخي يبتلع مقومات الحياة على أمنا الأرض. لحسن الحظ ما نزال نحظى بفرصة العيش على الكوكب، ولكن إلى متى؟ باحثون عثروا على الجواب.
لا تستطيع أغلب الكائنات الحية النجاة بدون غذاء لوقت طويل. لكن في اكتشاف مذهل استطاع علماء يابانيون إعادة إحياء ميكروبات عمرها ملايين السنين. فما هي أهمية هذا الاكتشاف؟
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