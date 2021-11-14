 اسأل‫!‬ | المستقبل الآن | DW | 21.11.2021

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المستقبل الآن

اسأل‫!‬

سؤال هذا الأسبوع يطرحه رومان غوميز من المكسيك: هل تدور الشمس أيضًا حول محورها؟

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