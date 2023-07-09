اسأل! ما هو الحب؟

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ينشأ الحب في الدماغ شأنه شأن المشاعر الأخرى. فالهرمونات تضطرب وينتاب المرء شعور وكأنه في حالة هبوط وصعود مفاجئ وسريع. لكن ما الذي يحدث لنا بالضبط عندما نقع في الحب؟
أفادت دراسة حديثة أن الأطعمة الغنية بمركبات الفلافانول مثل التفاح والفستق والكاكاو والشاي تعد مثابة سلاح قوي في مواجهة ضعف وفقدان الذاكرة المرتبطان بالتقدم في العمر، كما أنها تساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
لم يعد الأمر خيالاً علمياً تظهره الأفلام فقط، بل أصبحت إمكانية فك شيفرات الإشارات العصبية للدماغ حقيقة بعد أن طور باحثون بجامعة أمريكية نظام ذكاء اصطناعي تمكن بالفعل من القيام بهذه المهمة وتحويل الأفكار إلى نصوص مكتوبة.
يبدو أن لغتنا الأم تؤثر على طريقة تشابك مناطق معينة بالدماغ وتكمن وراءها الطريقة التي نفكر بها فقد وجد باحثون اتصالا أقوى بين فصي المخ للمتحدثين بالعربية، واتصالًا أقوى بمناطق اللغة في النصف الأيسر للمتحدثين بالألمانية.
أظهرت دراسة حديثة أن التمارين الرياضية المنتظمة يمكن أن تحمي من فقدان الذاكرة والتدهور المعرفي. رياضة الجري بشكل خاص لها تأثير كبير على الدماغ عند التقدم في السن. كيف ذلك؟
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