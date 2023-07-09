اسأل! ما هو الحب؟

الجري في الصغر يقي من الإصابة بالخرف في الكبر!

أظهرت دراسة حديثة أن التمارين الرياضية المنتظمة يمكن أن تحمي من فقدان الذاكرة والتدهور المعرفي. رياضة الجري بشكل خاص لها تأثير كبير على الدماغ عند التقدم في السن. كيف ذلك؟