 اسأل! ما هو الحب؟ | المستقبل الآن | DW | 16.07.2023

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المستقبل الآن

اسأل! ما هو الحب؟

ينشأ الحب في الدماغ شأنه شأن المشاعر الأخرى. فالهرمونات تضطرب وينتاب المرء شعور وكأنه في حالة هبوط وصعود مفاجئ وسريع. لكن ما الذي يحدث لنا بالضبط عندما نقع في الحب؟

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