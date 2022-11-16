 اسأل! لماذا يعتبر المريخ مثيرا للاهتمام للبحوث؟ | المستقبل الآن | DW | 12.03.2023

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المستقبل الآن

اسأل! لماذا يعتبر المريخ مثيرا للاهتمام للبحوث؟

تبعد الأرض عن المريخ أكثر من 56 مليون كيلومتر. بينما تبعد 384.400 كيلومتر فقط عن القمر. لماذا لا يزال الباحثون يهتمون بالمريخ؟ سؤال هذا الأسبوع هذه المرة من كاليكستو سالدانيا من كولومبيا.

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Artistic reconstruction of Mbiresaurus raathi (in the foreground) with the rest of the Zimbabwean animal assemblage in the background. It includes two rhynchosaurs (at front right), an aetosaur (at left), and a herrerasaurid dinosaur chasing a cynodont (at back right). Illustration courtesy of Andrey Atuchin. A Virginia Tech graduate student found and unearthed the fossil with other paleontologists during two digs in Zimbabwe in 2017 and 2019. Sterling Nesbitt, an associate professor in the Department of Geosciences, said the discovery shows that the ‘early evolution of dinosaurs is still being written with each new find.’ Quelle: https://drive.google.com/file/d/1YIN0h2FVYJMkY-wWyPtQSOA1yjcT1rqy/view

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Astronaut James Irwin (1930-1991) gives a salute on the Moon, 1971. Irwin, pilot of the Lunar Module, gives a military salute while standing beside the deployed U.S. flag during the Apollo 15 lunar surface extravehicular activity at the Hadley-Apennine landing site. The flag was deployed toward the end of EVA-2. The Lunar Module Falcon is partially visible on the right. Hadley Delta in the background rises approximately 4,000 metres (about 13,124 feet) above the plain. The base of the mountain is approximately 5 kilometers (about 3 statute miles) away. This photograph was taken by David R Scott, commander of the Apollo 15 mission.

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John Young on the lunar surface, 1972. Astronaut John W. Young, commander of the Apollo 16 lunar landing mission, jumps up from the lunar surface as he salutes the U.S. Flag at the Descartes landing site during the first Apollo 16 extravehicular activity (EVA-1). Astronaut Charles M. Duke Jr., lunar module pilot, took this picture. The Lunar Module (LM) Orion is on the left. The Lunar Roving Vehicle is parked beside the LM. The object behind Young in the shade of the LM is the Far Ultraviolet Camera/Spectrograph. Stone Mountain dominates the background in this lunar scene. HINWEIS: Das Aufnahmedatum ist nicht immer bekannt. (Heritage Space/Heritage Images)

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In this still image taken from NASA TV, NASA's unmanned Orion spaceship splashes down in the Pacific Ocean off Baja California, Mexico, on December 11, 2022. - Orion was launched November 16 on the Artemis rocket for a 25-day mission to the Moon. (Photo by Jose ROMERO / NASA TV / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / NASA TV - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

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