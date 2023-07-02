اسأل! لماذا لا توجد طيور البطريق في القطب الشمالي؟

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على الرغم من أن طيور البطريق تفضل العيش في المناخ البارد، إلا أنه ليس لها وجود في مياه القطب الشمالي في أقصى الشمال. فلماذا؟
رصد علماء الجليد والبيئة حادث انفصال قطعة جليدية هائلة بحجم مدينة لندن عن القارة القطبية الجنوبية. يقول العلماء إن الواقعة ليست مرتبطة بشكل أساسي بتغير المناخ وإنها كانت متوقعة في ظل وجود صدع جليدي كبير.
أكد تقرير حديث أصدره عدد من العلماء لحساب الأمم المتحدة أن طبقة الأوزون في طريقها للتعافي بشكل كامل خلال العقود الأربعة القادمة. ويشير خبراء إلى أن الالتزام الدولي بحظر استخدام المواد المدمرة لهذا الغاز كان له أكبر الأثر
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