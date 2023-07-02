 اسأل! لماذا لا توجد طيور البطريق في القطب الشمالي؟ | المستقبل الآن | DW | 09.07.2023

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المستقبل الآن

اسأل! لماذا لا توجد طيور البطريق في القطب الشمالي؟

على الرغم من أن طيور البطريق تفضل العيش في المناخ البارد، إلا أنه ليس لها وجود في مياه القطب الشمالي في أقصى الشمال. فلماذا؟

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