اسأل! التيار الكهربائي وسلامة الطيور

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع وصلنا من كولومبيا، وفيه يسأل أحد أصدقاء البرنامج عن سر عدم تأثر الطيور بالتيار الكهربائي أثناء وقوفها فوق كابلات الجهد العالي.
أدت العواصف الثلجية القاسية التي تضرب مناطق شرق الولايات المتحدة لمقتل العشرات وتعريض حياة ملايين الأمريكيين أيام عيد الميلاد للخطر مع التدني الكبير في درجات الحرارة وتراكم الثلوج وانقطاع الكهرباء.
عاصفة ثلجية وصفت "أسوأ الأسوأ على الإطلاق" ضربت 48 ولاية أمريكية وتسببت في مقتل 26 شخصا على الأقل. مدينة بوفالو شمال ولاية نيويورك كانت من الأكثر تضررا، حيث استدعي 200 عنصر من الحرس الوطني لدعم عمليات الإنقاذ.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول