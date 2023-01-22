اسأل! التيار الكهربائي وسلامة الطيور

ارتفاع عدد القتلى في أسوأ عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة

عاصفة ثلجية وصفت "أسوأ الأسوأ على الإطلاق" ضربت 48 ولاية أمريكية وتسببت في مقتل 26 شخصا على الأقل. مدينة بوفالو شمال ولاية نيويورك كانت من الأكثر تضررا، حيث استدعي 200 عنصر من الحرس الوطني لدعم عمليات الإنقاذ.