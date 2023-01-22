 اسأل! التيار الكهربائي وسلامة الطيور | المستقبل الآن | DW | 22.01.2023

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المستقبل الآن

اسأل! التيار الكهربائي وسلامة الطيور

سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع وصلنا من كولومبيا، وفيه يسأل أحد أصدقاء البرنامج عن سر عدم تأثر الطيور بالتيار الكهربائي أثناء وقوفها فوق كابلات الجهد العالي.

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ARCHIV - 14.05.2018, Frankfurt/Main: Eine kleine Schnecke bewegt sich nach einem Regenschauer über einen Holzboden in einem Garten und spiegelt sich dabei im Wasser. Bei einem Rennen in Oldenburg treten am Samstag rund 20 Schnecken gegeinander an. (zu dpa «Bei Schneckenrennen in Oldenburg kriechen 20 Schnecken um die Wette») Foto: Frank Rumpenhorst/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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