ازمة الطحين مستمرة في لبنان

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روسيا المتهمة باستغلال القمح كـ"أداة للحرب"، تقول إن موانئ أوكرانية استولت عليها باتت جاهزة لشحن الحبوب، وسط احتدام المعارك في إقليم لوهانيسك الذي يبدو فيه الوضع الميداني غامضاً.
في أنقرة، أعلن وزير الخارجية الروسي لافروف عن الاستعداد للسماح بـ"ممر بحري" آمن في البحر الأسود. ويمكن استخدام هذا الممر لشحن القمح من أوكرانيا إلى السوق العالمية. لكن لماذا تشكك كييف في المسألة، وما العقبات أمام الممر؟
"واحدة من أصعب المعارك خلال هذه الحرب"، هكذا وصف الرئيس الأوكراني زيلينسكي المعارك العنيفة في سيفيرودونيتسك التي يركز الروس هجومهم عليها وسط ترقب لمصير آخر مدينتين ما زالتا تحت السيطرة الأوكرانية في لوهانسيك.
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ بلاده ستنتصر على روسيا في اليوم المئة من الغزو الروسي، فيما أكدت موسكو التي تركز قواتها في منطقة دونباس الشرقية أنها حققت "بعض" أهدافها.
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