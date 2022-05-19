 ازمة الطحين مستمرة في لبنان | DW الأخبار | DW | 13.06.2022

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ازمة الطحين مستمرة في لبنان

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**VIDEO AVAILABLE: CONTACT INFOCOVERMG.COM TO RECEIVE** This video footage shows Ukraine s Preseident visiting troops in Lysychansk on Sunday 05June2022 - just a few kilometres from Sievierodonetsk - where much of the fiercest fighting has occurred and Ukrainian troops are reported to have regained ground amid streetfights. He also visited Soledar in the Donetsk region. I went with the head of my office to the east. We were in Lysychansk and Soledar, Zelenskyy said in his nightly video address to the Ukrainian people, with two videos released showing each visit in which he praised soldiers for their work defending Ukraine and handed out awards. The trips are rare presidential visits outside the capital Kyiv since the start of the PUBLICATIONxNOTxINxUKxFRA Copyright: xx 51636155

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