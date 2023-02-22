 ازدياد شعبية الطاقة الشمسية في باكستان | صنع في ألمانيا | DW | 01.03.2023

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صنع في ألمانيا

ازدياد شعبية الطاقة الشمسية في باكستان

يرتكز قطاع الطاقة في باكستان على النفط والغاز والفحم المستورد. لكن اضطرابات الإمداد وارتفاع تكاليف الكهرباء تسبب مشكلة للمستهلكين. لهذا السبب، بات كثيرون يتوجهون إلى استخدام أشكال الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية.

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