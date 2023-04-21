ازدياد المساحات الخضراء في العواصم الأوروبية

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المساحات الخضراء سواء في الريف أو المدن تؤثر إيجاباً على الحالة النفسية للإنسان. فهذه المساحات الخضراء والأشجار ليست مفيدة للصحة فقط، بل للمناخ أيضاً. في حلقة اليوم من "عصر العولمة" سنتعرف على بعض العواصم الأوروبية التي نجحت بعمل مساحات خضراء.
في السنوات الثلاثين الماضية ارتفعت نسب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 60 في المئة في جميع أنحاء العالم. ويجري البحث عن حلول لأكثرالمشاكل إلحاحا في عالمنا، وهي ظاهرة الاحتباس الحراري.
سوف تطلب اللوائح الأوروبية الصديقة للبيئة من الشركات إثبات التزامها بحماية البيئة ومكافحة تغير المناخ. التقرير التالي يحقق في مدى التزام شركات عملاقة مثل "شل" و"اتش أند ام" بهذه اللوائح.
في الشرق الأوسط والشرق عموما اعتاد التجار على عرض البهارات والمواد العطرية وغيرها غير معبئة. في ألمانيا وأوروبا بدأت مثل هذه المتاجر بالانتشار لمنع استعمال البلاستيك، فهل تقبل شركات صناعة البلاستيك التحدي؟
مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر المناخ في منتجع شرم الشيخ بمصر، يواصل مغردون ومدونون الحديث عن عمليات مكثفة لقطع الأشجار وإزالة للمساحات الخضراء في القاهرة ومدن أخرى. فما حقيقة ذلك؟ وما هو رد الجهات الحكومية؟
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