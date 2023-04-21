 ازدياد المساحات الخضراء في العواصم الأوروبية | عصر العولمة | DW | 17.06.2023

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عصر العولمة

ازدياد المساحات الخضراء في العواصم الأوروبية

المساحات الخضراء سواء في الريف أو المدن تؤثر إيجاباً على الحالة النفسية للإنسان. فهذه المساحات الخضراء والأشجار ليست مفيدة للصحة فقط، بل للمناخ أيضاً. في حلقة اليوم من "عصر العولمة" سنتعرف على بعض العواصم الأوروبية التي نجحت بعمل مساحات خضراء.

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