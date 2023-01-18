ازدهار تجارة المخابئ

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ازدهرت تجارة المخابئ منذ أن هددت روسيا بشن حرب نووية. وتتوفر المخابئ الصغيرة مقابل 40 ألف يورو ، بينما تكلف النسخ الفاخرة مليون وتسعمئة ألف يورو. في أوروبا تستعد الشركات لهذا النشاط التجاري الرائج.
أثار تعيين الإمارات سلطان الجابر، رئيس إحدى أكبر شركات النفط في العالم ، لرئاسة قمة المناخ، التي تستضيفها الإمارات، انتقادات كثيرة. لكن في المقابل، هناك من يبرر تعيين الجابر ويشيد بجهوده ورؤيته في حماية المناخ.
في ظل مساعي بلدان الاتحاد الاوروبي للتوافق حيال قواعد بشأن سياسة اللجوء، مازال التكتل منقسما إلى معسكرين مع صعوبة التوفيق بينهما. وإزاء ذلك، خرجت تحذيرات من تفاقم الأزمة حال عدم حدوث تغييرات جذرية.
تستعد فرنسا وألمانيا لإحياء الذكرى الستين لمعاهدة الإليزيه التي أسّست لمصالحة وصداقة بينهما في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ويلتقي المستشار الألماني والرئيس الفرنسي بباريس للاحتفاء بعلاقة صداقة لا تخلو من خلافات.
منذ بداية أزمة كورونا تزداد شعبية أصحاب "نظرية المؤامرة"، ومن بينهم "مواطنو الرايخ". وهو ما دق ناقوس الخطر لدى الأجهزة الأمنية حيث تراقب الآن هيئة حماية الدستور هذه الجماعة وأقرانها عن كثب. فمن هم هؤلاء وكيف يبدو المشهد؟
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