ازدهار تجارة المخابئ

تناقض أم مواءمة؟.. الجابر رئيسا لقمة المناخ ولشركة نفط تضر بالمناخ!

أثار تعيين الإمارات سلطان الجابر، رئيس إحدى أكبر شركات النفط في العالم ، لرئاسة قمة المناخ، التي تستضيفها الإمارات، انتقادات كثيرة. لكن في المقابل، هناك من يبرر تعيين الجابر ويشيد بجهوده ورؤيته في حماية المناخ.