 ازدهار تجارة المخابئ | صنع في ألمانيا | DW | 18.01.2023

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صنع في ألمانيا

ازدهار تجارة المخابئ

ازدهرت تجارة المخابئ منذ أن هددت روسيا بشن حرب نووية. وتتوفر المخابئ الصغيرة مقابل 40 ألف يورو ، بينما تكلف النسخ الفاخرة مليون وتسعمئة ألف يورو. في أوروبا تستعد الشركات لهذا النشاط التجاري الرائج.

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