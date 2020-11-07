 ارتياح في ألمانيا بفوز بايدن ومخاوف من الميراث السياسي لترامب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.11.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ارتياح في ألمانيا بفوز بايدن ومخاوف من الميراث السياسي لترامب

قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن بايدن سيجد أن ألمانيا " مستعدة للوقوف إلى جانبه من أجل عالم أفضل وأكثر سلاما وعدلا"، وذلك في وقت أدى فوز جو بايدن إلى ارتياح بين مجموعة من الأحزاب في ألمانيا.

المستشارة أنغيلا ميركل وجو بايدن عندما كان نائبا للرئيس أوباما (برلين أول فبيراير/ شباط 2013)

سياسيو ألمانيا يحربون بالإعلان عن فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية ويتطلعون إصلاح التعاون عبر الأطلسي (صورة من الأرشيف لميركل وبايدن عندما كان نائبا للرئيس أوباما)

في بيان خاص بالرئاسة الألمانية من أجل تقديم التهنئة إلى  المرشح الديمقراطيالفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير: "أهنئكم بحرارة على فوزكم.. رئاستكم ترتبط بآمال عدد لا يحصى من البشر، بعيدا عن حدود بلادكم، بما في ذلك ألمانيا".

وأضاف شتاينماير في بيانه: "إنه الأمل في إيجاد أرضية مشتركة جديدة، إنه أمل الثقة والعقل والعمل الدؤوب من أجل إيجاد الحلول في عالم مضطرب". وأكد شتاينماير قائلا: "نحن الألمان مدينون بشدة للولايات المتحدة لدعمها حرية ووحدة وأمن ألمانيا وأوروبا. نحن مرتبطون كديمقراطيات معا بشكل وثيق".

الرئيس الألماني شتاينماير

الرئيس الألماني شتاينماير

وأشار شتاينماير إلى أمريكا التي يتوقعها مع بايدن قائلا: "أنتم تؤيدون أمريكا التي تعرف قيمة التحالفات والأصدقاء والثقة والأمانة، وستجدون ألمانيا شريكا قويا في ذلك، دعونا نجدد الشراكة عبر الأطلسي مع جيراننا الأوروبيين. ألمانيا مستعدة للوقوف إلى جانبك من أجل عالم أفضل وأكثر سلاما وعدلا".

 

وكانت ألمانيا التي تصدعت علاقاتها مع إدارة ترامب رغم أنها شريكة لها في مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي من
بين أوائل مهنئي بايدن بعد قليل من إعلان كبرى الشبكات التلفزيونية الأمريكية فوزه بالرئاسة.

مختارات

بدأت التهاني تتوالى على جو بادين بعد إعلان غير رسمي بفوزه بالانتخابات، وجاءت أولى التهاني من بريطانيا ودول أوروبية وعربية، فيما لم يخف مسؤولون إيرانيون ابتهاجهم برحيل ترامب.

يبدو أن المرشح الديمقراطي المعلن فوزه جو بايدن جاء في الوقت المناسب ليعيد الحيوية للأمة الأمريكية التي تعيش أزمة اقتصادية وثقافية وانقساما مجتمعيا. من يكون الرجل؟ وما أهم محطات مشواره السياسي؟

أعلنت وسائل إعلام أمريكية عديدة فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن بالانتخابات الأمريكية، بينما قال الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب أن معركته القضائية مستمرة. تغطية مباشرة من DW عربية للنتائج والتطورات.

وقالت المستشارة أنغيلا ميركل في رسالة انتشرت على تويتر "أتطلع للتعاون مستقبلا مع الرئيس بايدن". وأضافت "صداقتنا عبر الأطلسي لا غنى عنها إذا كنا نريد التصدي للتحديات الجسام في عصرنا".

وذهب وزير المالية الألماني أولاف شولتس إلى ما هو أبعد من ذلك مشيرا إلى أن إدارة بايدن ستعيد صياغة العلاقات عبر الأطلسي. وقال على تويتر "الآن توجد فرصة لفصل جديد ورائع في العلاقات عبر الأطلسي".
بينما عبر عدد آخر من المسؤولين السياسيين الألمان عن ارتياحهم، وكتب السياسي بحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس على موقع تويتر مساء السبت (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020): "العالم يتنفس الصعداء، معكم هناك فرصة لأن تعمل أوروبا وأمريكا معا بصورة أفضل ولأن تعملا معا من أجل السلام والحرية في العالم".

وكتب الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينغبايل: "الديمقراطية هي ببساطة شيء عظيم".

وأبدى رئيس الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) كريستيان ليندنر ارتياحه للحدث وقال مهنئا إن انتخاب بايدن هو (حالة) ارتياح وأضاف: "لن تختفي كل الخلافات مع الولايات المتحدة، ولكن هناك فرصة لبداية جديدة في الشراكة عبر الأطلسي ويجب علينا نحن الأوروبيين استغلالها".

وكتبت رئيسة حزب اليسار (دي لينكه) كاتيا كيبينغ سلسلة من التغريدات على تويتر قالت فيها إن انتخاب جو بايدن هو في الحقيقة خبر سار ولكنه أيضا غير مطمئن، فبالنظر إلى النتيجة الجيدة والمدهشة التي حققها الرئيس المهزوم دونالد ترامب "فإن ما يقرب من نصف الأصوات حصل عليها كذاب مدع".

وتابعت كيبينغ:  "قام ترامب يوميا باحتقار الديمقراطية والنساء وجميع من تجرأ على معارضته، وإن دعوة دونالد ترامب لوقف فرز الأصوات تكشف عن عدم  اكتراثه بالديمقراطية".

وكان وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، من أوائل السياسيين الغربيين الذين هنأوا الرئيس جو بايدن بالفوز وقال: "نتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية المقبلة. نريد أن نستثمر في تعاوننا، وفي بداية جديدة عبر الأطلسي وفي اتفاق جديد".

إ.ع/ص.ش ( د ب أ، رويترز)

مشاهدة الفيديو 01:36

برنامج بايدن الاقتصادي: رفع الضرائب والديون

 

مواضيع ذات صلة

US-Wahl 2020 | Unterstützer von Joe Biden feiern

احتفالات في أمريكا بفوز بايدن.. وأوباما: تنتظره تحديات غير مسبوقة 07.11.2020

انتهى الترقب في الولايات المتحدة ليخرج آلاف الأمريكيين من الذين صوتوا وتعاطفوا مع بايدن للاحتفال، وهو الرئيس الذي حقق رقما تاريخيا وطنيا من الأصوات غير مسبوق، فيما تحدث باراك أوباما عن تحديات غير مسبوقة.

US Wahl 2020 Joe Biden

حكام العالم يهنئون بايدن بالرئاسة وألمانيا تدعو إلى "انطلاقة جديدة" 07.11.2020

بدأت التهاني تتوالى على جو بادين بعد إعلان غير رسمي بفوزه بالانتخابات، وجاءت أولى التهاني من بريطانيا ودول أوروبية وعربية، فيما لم يخف مسؤولون إيرانيون ابتهاجهم برحيل ترامب.

Deutschland Berlin US-Botschaft am Pariser Platz

ألمانيا والانتخابات الأمريكية.. مراهنة على بايدن وقلق من بقاء ترامب! 02.11.2020

غالبية الألمان تتنمى وتراهن على فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية المقبلة. فخلال أربع سنوات من حكم دونالد ترامب تدهورت والعلاقات الأمريكية الألمانية كثيرا. لكن هل ستعود هذه العلاقات إلى ما كانت عليه إذا ما فاز بايدن؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  