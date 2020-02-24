ارتفاع وتيرة انتشار فيروس كورونا في إيران والعراق ودول خليجية

أعلن مسؤولون إيرانيون الثلاثاء (25 فبراير/ شباط)، تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في إيران جرّاء إلى 15، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (ارنا) أن الضحايا الجدد هما سيدتان مسنتان في محافظة مركزي (وسط) مريض ثالث في محافظة ألبرز (شمال). ولا يعرف بعد على وجه الدقة عدد الإصابات في إيران، فبينما تصر الرواية الرسمية على أن عددها في حدو الستين، يشكك النشطاء الإيرانيون في العدد نظرا لنسبة الوفيات، والتي تشير حسب رأيهم لمئات المصابين المحتملين.

بيد أن وزارة الصحة الإيرانية عادت وأعلنت اليوم أن عدد الوفيات بلغ 15 حالة وعدد الإصابات أرتفع إلى 95 حالة. وحث المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبو اليوم المواطنين على البقاء في منازلهم وقال "سيكون الوضع أكثر أمانا ببقاءالناس في منازلهم. ظهرت 34 حالة إصابة مؤكدة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية منها 16 حالة في مدينة قم".



وفي العراق أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد، ما يرفع عدد حالات الإصابة في البلاد إلى خمسة. وأوقفت السلطات العراقية دخول القادمين بصورة مباشرة أو غير مباشرة من كل تايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وسنغافورة، وذلك بعد قرارين سابقين بإيقاف دخول القادمين من الصين وإيران.

كما قررت الوزارة تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات في محافظة النجف لمدة عشرة أيام، عطفا عن حظر التجمعات في كافة أرجاء محافظة النجف وعدم السفر منها وإليها إلا في حالات الضرورة القصوى.

على ضوء ذلك علّق رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر دعوة أنصاره إلى الخروج في احتجاجات سياسية بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا. وقال الصدر في بيان "قد دعوت لمظاهرات مليونية واعتصامات ضد المحاصصة واليوم أنهاكم عنها من أجل صحتكم وحياتكم فهي أهم عندي من أي شيء".

ارتفاع عدد الإصابات في البحرين والكويت

من جهتها، أعلنت كل من البحرين والكويت ارتفاع عدد الإصابات لديها. ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن ثلاثة مواطنين كويتيين آخرين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد وجميعهم قادمون من إيران. وأضافت الوكالة أن حالات الإصابة الثلاث الجديدة، وجميعهم في حالة مستقرة وقيد الحجر الصحي، تجعل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد يرتفع إلى ثماني حالات.



أما في البحرين فقد رفعت المنامة الحصيلة الإجمالية إلى ثماني إصابات. ووفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) عن الوزارة فإن الإصابات الجديدة لمواطنيْن بحرينييْن (رجل وامرأة) وأربع سعوديات. وأضافت أن جميعهم قادمون من إيران عن طريق دبي عبر مطار البحرين الدولي.

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وأوضحت أنه تم فحصهم فور وصولهم إلى المملكة وإجراء جميع التحاليل اللازمة وهم في القاعة المخصصة لفحص القادمين من الدول الموبوءة بالمطار، التي أكدت اصابتهم بالفيروس.

وأوضحت وزارة الصحة البحرينية أن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي لمدة 48 ساعة. وأكدت الوزارة أنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لفحص جميع الركاب القادمين من الدول الموبوءة. وفي تطور موازي، أعلن مطار دبي الدولي الثلاثاء تعليق كل الرحلات الجوية من وإلى إيران حتى إشعار آخر باستثناء العاصمة طهران.

وفي عمان قالت شركة تشغيل وإدارة الموانئ (مرافي) على تويتر إن ميناء خصب العماني سيعلق صادرات وواردات البضائع من وإلى إيران اعتبارا من غد الأربعاء 26 فبراير

شباط بسبب فيروس كورونا. وكتبت الشركة على تويتر "كإجراء احترازي، مرافي توقف عمليات استيراد وتصدير البضائع عن طريق القوارب الإيرانية بميناء خصب اعتبارا من يوم الأربعاء".

و قال تلفزيون العربية ليوم إن المملكة نصحت مواطنيها والمقيمين فيها بالتريث في السفر إلى إيطاليا واليابان وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.



و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)