 ارتفاع وتيرة انتشار فيروس كورونا في إيران والعراق ودول خليجية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.02.2020

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أخبار

ارتفاع وتيرة انتشار فيروس كورونا في إيران والعراق ودول خليجية

أخذ فيروس كورونا ينتشر بوتيرة أسرع في عدة دول شرق أوسطية، فقد ارتفع عدد الوفيات والإصابات في كل من إيران والعراق والكويت والبحرين، فيما فرضت هذه الدول ودول أخرى في المنطقة إجراءات للحد من انتقال الفيروس من دول أخرى.

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أعلن مسؤولون إيرانيون الثلاثاء (25 فبراير/ شباط)، تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في إيران جرّاء إلى 15، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (ارنا) أن الضحايا الجدد هما سيدتان مسنتان في محافظة مركزي (وسط) مريض ثالث في محافظة ألبرز (شمال). ولا يعرف بعد على وجه الدقة عدد الإصابات في إيران، فبينما تصر الرواية الرسمية على أن عددها في حدو الستين، يشكك النشطاء الإيرانيون في العدد نظرا لنسبة الوفيات، والتي تشير حسب رأيهم لمئات المصابين المحتملين.

بيد أن وزارة  الصحة الإيرانية عادت وأعلنت اليوم أن عدد الوفيات بلغ 15 حالة وعدد الإصابات أرتفع إلى 95 حالة. وحث المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبو اليوم المواطنين على البقاء في منازلهم وقال "سيكون الوضع أكثر أمانا ببقاءالناس في منازلهم. ظهرت 34 حالة إصابة مؤكدة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية منها 16 حالة في مدينة قم".
 

وفي العراق  أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد، ما يرفع عدد حالات الإصابة في البلاد إلى خمسة.  وأوقفت السلطات العراقية دخول القادمين بصورة مباشرة أو غير مباشرة من كل تايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وسنغافورة، وذلك بعد قرارين سابقين بإيقاف دخول القادمين من الصين وإيران.

كما قررت الوزارة تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات في محافظة النجف لمدة عشرة أيام، عطفا عن حظر التجمعات في كافة أرجاء محافظة النجف وعدم السفر منها وإليها إلا في حالات الضرورة القصوى.

على ضوء ذلك علّق رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر دعوة أنصاره إلى الخروج في احتجاجات سياسية بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا. وقال الصدر في بيان "قد دعوت لمظاهرات مليونية واعتصامات ضد المحاصصة واليوم أنهاكم عنها من أجل صحتكم وحياتكم فهي أهم عندي من أي شيء".

ارتفاع عدد الإصابات في البحرين والكويت

من جهتها، أعلنت كل من البحرين والكويت ارتفاع عدد الإصابات لديها.  ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن ثلاثة مواطنين كويتيين آخرين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد وجميعهم قادمون من إيران. وأضافت الوكالة أن حالات الإصابة الثلاث الجديدة، وجميعهم في حالة مستقرة وقيد الحجر الصحي، تجعل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد يرتفع إلى ثماني حالات.
 

أما في البحرين فقد  رفعت المنامة الحصيلة الإجمالية إلى ثماني إصابات. ووفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) عن الوزارة فإن الإصابات الجديدة لمواطنيْن بحرينييْن (رجل وامرأة) وأربع سعوديات. وأضافت أن جميعهم قادمون من إيران عن طريق دبي عبر مطار البحرين الدولي.

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وأوضحت أنه تم فحصهم فور وصولهم إلى المملكة وإجراء جميع التحاليل اللازمة وهم في القاعة المخصصة لفحص القادمين من الدول الموبوءة بالمطار، التي أكدت اصابتهم بالفيروس.

وأوضحت وزارة الصحة البحرينية أن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي لمدة 48 ساعة. وأكدت الوزارة أنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لفحص جميع الركاب القادمين من الدول الموبوءة. وفي تطور موازي، أعلن مطار دبي الدولي الثلاثاء تعليق كل الرحلات الجوية من وإلى إيران حتى إشعار آخر باستثناء العاصمة طهران.

وفي عمان قالت شركة تشغيل وإدارة الموانئ (مرافي) على تويتر إن ميناء خصب العماني سيعلق صادرات وواردات البضائع من وإلى إيران اعتبارا من غد الأربعاء 26 فبراير
شباط بسبب فيروس كورونا. وكتبت الشركة على تويتر "كإجراء احترازي، مرافي توقف عمليات استيراد وتصدير البضائع عن طريق القوارب الإيرانية بميناء خصب اعتبارا من يوم الأربعاء".

و قال تلفزيون العربية ليوم إن المملكة نصحت مواطنيها والمقيمين فيها بالتريث في السفر إلى إيطاليا واليابان وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.
 

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Bundeskanzlerin Merkel in China (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

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    المستشارة في ووهان

    في عام 2019 زارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مصنع Webasto في ووهان. وقد أُغلق المصنع، كما أعلنت الإدارة. وليس من المستبعد حصول "انعكاسات على سلسلة الإمداد العالمية". وحوالي 1000 موظف في المصنع المركزي الألماني يعملون انطلاقا من البيت، لأنه يوجد بينهم بعض الإصابات المؤكدة بالفيروس.

  • Symbolbild Einmalwaschlappen (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    حالة نادرة

    مصنع كيميائي يرى فرصة: لانكسيس/ Lanxess يسجل طلبا أكبر على مادة التعقيم Rely+On Virkon. هذه المادة تُستخدم في تعقيم المساحات السطحية والآلات ويمكن أن تكون فعالة ضد فيروس كورونا ويتم استخدامها بالأخص في الصين. وتقول الشركة بأنها تعمل من أجل توفير كميات إضافية في أسرع وقت ممكن.

  • Digitale Subtraktionsangiographie | Nexaris Therapy Suites (Siemens Healthineers)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    تطور بطيئ في قطاعات أخرى

    قطاع تقنية الطب المتراجع حاليا في شركة سيمنس على عكس الوضع في مجال التعقيم لا يتوقع طلبا متزايدا على أجهزة التصوير بالأشعة. "الإمكانية القريبة لتحقيق صفقات لن أبالغ فيها. هذا لا يتحقق بهذه السرعة"، كما قال رئيس إدارة زيمنس، بيرند مونتاغ. "الفيروس يأتي ويختفي بسرعة".

  • China | McDonalds Filiale (picture-alliancedpa/imaginechina/Y. Xuan)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    تجارة التجزئة والمطاعم

    عند سلسلة الوجبات السريعة KFC و Pizza Hut ومقاهي Luckin Coffee تبقى الأبواب حاليا مغلقة. وسلسلة الموضة السويدية H&M أغلقت حوالي 45 فرعا في الصين، وشركة إنتاج الجنز Levi Strauss أغلقت حوالي نصف محلاتها. ويتوقع خبراء أن تبقى الانعكاسات في حدود معقولة، لأن عملياتها التجارية تتم في الغالب عبر الانترنيت.

  • China Paul Pogba beim Adidas Promo-Event (picture-alliance/dpa/Stringer/Imaginechina)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    "ليس هناك وقت" لأِشياء جميلة

    على غرار المنافس الأمريكي نايكه Nike تغلق شركة اللوازم الرياضية الألمانية أديداس في الصين بصفة مؤقتة العديد من محلاتها. علاوة على ذلك ستتم مراقبة تجارة الامتياز بدقة. ومن السابق لأوانه تقييم الانعكاسات. وأنشطة الدعاية مثل هذا النشاط مع نجم كرة القدم بول بوغبا في هونغ كونغ عام 2017 لن تتم في الوقت الحاضر.

  • China 2019 Volkswagen in der Provinz Xinjiang | Teststrecke SAIC Volkswagen in Turpan (Imago Images/Xinhua)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    شركات إنتاج السيارات مهددة بوجه خاص

    الوباء له " جسامة اقتصادية هائلة" وبالتحديد لشركات إنتاج السيارات الألمانية، يقول خبير السيارات فيردناند دودنهوفر. وعلى هذا النحو يبقى 33 مصنعا لفولكسفاغن (هنا طريق التجارب التابعة للشركة في جينجيان) والشركة المشتركة في الصين مغلقة حتى نهاية الأسبوع، والإمدادات المبرمجة ليست مهددة.

  • Mercedes-Maybach auf Automesse in Peking (picture alliance/dpa)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    الجميع معنيون بالفيروس

    عند شركة دايملر (هنا نمودج سيارة مايباخ أثناء معرض في بكين) يُتوقع أن ينطلق الجزء الأكبر من الإنتاج الصيني الاثنين المقبل. وفي إطار ذلك تركز الشركة على "العمل من البيت". وحتى لدى شركة بي ام دبليو سينطلق الإنتاج وعمل الإدارة الاثنين المقبل من جديد.

  • Die meistverkauften Autos der Welt 2013 (picture-alliance/dpa)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    هوندا تبقى حذرة

    شركة إنتاج السيارات اليابانية هوندا تُبقي على مصانعها الثلاثة المسيرة مع المنتج الصيني Dongfeng في ووهان مغلقة لوقت طويل. فالعمل سيتوقف على الأقل حتى 13 من فبراير/ شباط الجاري 2020، كما قال متحدث. ولا يُعرف ما إذا كان الانتاج سينطلق من جديد، ويتم الالتزام بتعليمات السلطات المحلية.

  • China Shanghai Automesse 2019 (Reuters/Aly Song)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    نقص الإمدادات

    الفيروس يتطور إلى مشكلة بالنسبة إلى سلسلات الإمداد العالمية. وصناعة السيارات مثال جيد على ذلك. فشركة هيونداي الكورية الجنوبية ستعلق إنتاجها المحلي في هذا الأسبوع. والسبب نقصان قطع غيار تأتي في العادة من الصين. ويتوقع محللون أن تطال مثل هذه المشاكل الكثير من الشركات.

  • Messe Frankfurt Ambiente - Polnisches Designstudio Tre Product (Dagmara Jakubczak)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    الصينيون يغيبون

    وحتى في المانيا يظهر بعض التقييد، فبسبب خطر العدوى يُتوقع وصول عدد أقل من الزوار إلى معرض المواد الاستهلاكية في فرانكفورت Ambiente. وهذا يُستنتج من تراجع السفريات المحجوزة من الصين، كما قال متحدث باسم شركة المعرض. وشركة لوفتهانزا وخطوط جوية أخرى قطعت اتصالاتها مع الصين.

  • Frankfurt Flughafen Quarantänehalle für Corona-Evakuierte (Getty Images/AFP/Y. Schreiber)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    المهم هو الاستعداد

    وفي مطار فرانكفورت أُقيم مركز للحجز الصحي للذين تم إجلاؤهم من منطقة كورونا. وغالبية الركاب من الصين تصل إلى ألمانيا في العادة عبر فرانكفورت ( في 2018 فاق عددهم مليون شخص) وأهم المطارات الصينية للخطوط القائمة مع ألمانيا هي مطارات بكين وشنغهاي وهونغ كونغ. ورحلات مباشرة من وإلى ووهان لم تحصل. ديرك كاوفمان+ وكالات


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