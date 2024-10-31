ارتفاع ملحوظ في عدد عمليات ترحيل اللاجئين من ألمانيا

مع تشديد ألمانيا سياسة اللجوء زادت عمليات ترحيل اللاجئين أيضا إلى بلدانهم الأصلية الشهور التسعة الأولى من هذا العام مقارنة بعام 2023، فيما تدرس السلطات تنظيم عمليات ترحيل إلى سوريا أيضا.

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الخميس (31 تشرين الأول/ أكتوبر 2024) أن عدد عمليات الترحيل من ألمانيا في الشهور التسعة الأولى من هذا العام ارتفع بنسبة تزيد عن 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب الوزارة، تم تنفيذ 14 ألف و706 عمليات ترحيل في الفترة بين مطلع يناير/ كانون الثاني ونهاية سبتمبر/ أيلول الماضيين، مقابل 12 ألف و42 عملية خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبذلك، يرتفع عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم في الشهور التسعة الأولى من عام 2024 بمقدار يزيد عن 2600 شخص مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 (أي زيادة بنسبة 22%).

وأوضحت الوزارة أن الوجهات الرئيسية للأشخاص الذين تم ترحيلهم هي جورجيا ومقدونيا الشمالية والنمسا وألبانيا وصربيا. تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا نفذت عمليات ترحيل إلى أفغانستان في أواخر أغسطس/ آب الماضي وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة، حيث تم ترحيل 28 شخصا من مرتكبي الجرائم.

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر صرحت قبل بضعة أسابيع بقولها: "ستكون هناك عمليات ترحيل أخرى إلى أفغانستان في القريب العاجل". وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي أنه يجري دراسة كيفية تنظيم عمليات ترحيل لأشخاص من مرتكبي الجرائم إلى سوريا أيضا.

ع.ج/ ع.غ (د ب أ)