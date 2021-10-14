 ارتفاع معدلات الجوع والسبب تغير المناخ والصراعات | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 15.10.2021

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سياسة واقتصاد

ارتفاع معدلات الجوع والسبب تغير المناخ والصراعات

تشير الدراسات إلى أن المساعي الدولية لتحقيق الهدف الذي حددته الأمم المتحدة للقضاء على الجوع بحلول عام 2030 قد انحرفت عن مسارها. يرجع ذلك لأسباب كثيرة لكن أهمها تأثيرات جائحة كورونا والنزاعات المسلحة.

جفاف وجوع الشديد يعاني منها السكان في جنوب مدغشقر

تسبب التغير المناخي والنزاعات وجائحة كورونا في زيادة عدد من فقدوا الأمن الغذائي حول العالم

كان من المقرر أن ينتهي الجوع في العالم بحلول عام 2030 .. ذلك هو الهدف الذي حددته الأمم المتحدة في عام 2015. بعد عدة سنوات شهد الوضع تقدماً عالمياً، انخفض عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية منذ عام 1960، وبدا أن "القضاء على الجوع بحلول عام 2030" أمر من الممكن تحقيقه.

مختارات

قبيل مؤتمر للمانحين لأفغانستان طالب وزير التنمية الألماني بتمويل صندوق مساعدات طارئة تابع للأمم المتحدة بقيمة عشرة مليارات يورو، مؤكدا أنه "يمكننا أن نحول استباقيا دون الموت بسبب الجوع ونقص الأدوية على مستوى العالم".

قالت منظمة "أوكسفام" إن 11 شخصا يموتون على الأرجح من الجوع كل دقيقة، وهو ما يتجاوز عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا. من ناحيته قال برنامج الغذاء العالمي إن نحو تسعة في المئة من سكان العالم ينامون جوعى كل ليلة.

يشير أحدث مؤشر للجوع العالمي (GHI) إلى أن "مكافحة الجوع انحرفت بشكل خطير عن مسارها الصحيح".

على مدار العامين الماضيين، أدت التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وتغير المناخ والنزاعات المسلحة إلى زيادة حادة في عدد الجياع في جميع أنحاء العالم، وفقاً لتقرير صادر عن منظمتي "مكافحة الجوع الألمانية Welthungerhilfe" و "الاهتمام العالمي Concern Worldwide" غير الحكوميتين.

تأتي الدراسة - التي صدرت قبل أيام - بعد أسابيع قليلة من نشر الأمم المتحدة بيانات تظهر أن عدد الأشخاص الذين لم يحصلوا على تغذية كافية خلال العام الماضي ارتفع من 320 مليون شخص إلى 2.4 مليار شخص، أي ما يقرب من ثلث سكان العالم. هذه الزيادة تعادل الزيادة التي حدثت خلال السنوات الخمس السابقة مجتمعة.

تقول ميريام ويمرز، أحد مؤلفي مؤشر الجوع العالمي GHI: "يمكننا أن نرى بوضوح أن التقدم في هذا الشأن يتباطأ أو حتى يتراجع".

إلى جانب نقص التغذية وتوافر السعرات الحرارية، يرصد مؤشر GHI عدة عوامل مثل جودة النظام الغذائي وتقزم ووفيات الأطفال، "الأمر الذي يعني أنه ستكون هناك آثار طويلة المدى على صحة السكان، ونمو الأطفال البدني والعقلي والمعرفي ،" وذلك في أكثر من 50 دولة حول العالم، حيث يعاني جزء كبير من السكان وفقًا لتقرير GHI.

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الجوع يتهدد المدنيين في افغانستان

تغير المناخ وأثره على انعدام الأمن الغذائي

تكشف تقارير GHI أن "العديد من البلدان التي لديها انبعاثات أقل بكثير من غاز ثاني أوكسيد الكربون، تتحمل عبء تفاقم الجوع نتيجة لتغير المناخ" بحسب ما تقول ويمرز.

ويربط تقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لعام 2021 بين الاحتباس الحراري والزيادة في وتيرة وشدة الظواهر الجوية المتطرفة - مثل العواصف والفيضانات - وبين تفاقم حالات الجفاف وتقليل الأمن الغذائي.

ويقول جو ميزينعا، المتحدث باسم ESAFF، وهي شبكة من صغار المزارعين في شرق وجنوب إفريقيا: "أحد أسباب ارتفاع مستويات الجوع في إفريقيا (جنوب الصحراء) هو الافتقار إلى الاستعداد لمواجهة تحديات تغير المناخ".

يقول ميزينعا إن الاعتماد على محصول واحد يجعل السكان معرضين بشكل خاص لتغير المناخ، ويضيف: "أحد أكبر التحديات التي نواجهها هي فقدان التنوع البيولوجي والضغط من أجل زراعة أنواع محددة تماماً من المحاصيل، مثل الذرة كما هو الحال في جنوب وشرق إفريقيا".

ويحتاج محصول الذرة إلى الكثير من الماء، لذا فإن نقص الأمطار يؤدي بسرعة إلى أزمة غذائية.

Infografik Welthungerindex AR

تفاقم تحديات النظام الغذائي بسبب الوباء

تسببت أعطال سلسلة التوريد والقيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس في زيادة الأسعار على المستهلكين وانخفاض الأسعار بالنسبة للمنتجين في الوقت نفسه، مما أدى إلى تدهور الأمن الغذائي لفقراء المناطق الريفية والحضرية.

أيضاً أدى حظر التجول إلى الحد من انتشار الوباء في العديد من البلدان الإفريقية عن غير قصد إلى نقص في الغذاء، حيث لم يعد السائقون الذين ينقلون عادة المنتجات الطازجة خلال ساعات الليل - حيث يكون الطقس أقرب للبرودة - قادرين على القيام بذلك. لكن الوباء كشف أيضاً أن البلدان ذات الدخل المرتفع معرضة بالمثل لارتفاع الأسعار ونقص السلع.

نقص الغذاء واندلاع الصراع

تعتبر الصراعات العنيفة أمراً مدمراً لكل جانب من جوانب النظام الغذائي تقريبًا، من الإنتاج والحصاد والمعالجة والنقل إلى سلاسل الإمداد بالمدخلات والتمويل والتسويق والاستهلاك. في الوقت نفسه، يمكن أن يساهم تزايد انعدام الأمن الغذائي في نشوب نزاعات عنيفة.

قوات عسكرية في موزمبيق

أثرت النزاعات المسلحة حول العالم وخصوصاً في إفريقيا على إمدادات الغذاء بشدة

بالنسبة للمزارعين، يتسبب الصراع في عدم التمكن من مواصلة الإنتاج كالمعتاد، كما لا يمكن الوصول إلى الأسواق بشكل طبيعي. ومن دون حل مسألة انعدام الأمن الغذائي، سيكون من الصعب بناء سلام مستدام، ومن دون سلام سيكون احتمال القضاء على الجوع العالمي ضئيلاً.

كما أظهرت دراسات أخرى أنه مع تزايد المنافسة على الموارد الشحيحة، فإنه من المرجح أن يندلع الصراع على أسس عرقية ودينية. وسواء كان ذلك بسبب اليأس أو كوسيلة للعاطلين عن العمل للحصول على قوت يومهم، فمن المرجح أن يشارك الأفراد الجياع في الصراع المسلح.

ويسلط التقرير الضوء أيضاً على العلاقة بين الجوع وعدم الاستقرار، إذ يمكن أن يكون انعدام الأمن الغذائي محركاً للصراع، إذ تسبب النزاع الدائر في منطقة تيغراي الإثيوبية في أن ما لا يقل عن 400 ألف شخص أصبحوا في حالة انعدام حاد للأمن الغذائي، بينما في السياق الأوسع ، يحتاج أكثر من 5 ملايين إثيوبي إلى المساعدة الإنسانية.

ومن المحتمل أن تستمر أزمة الغذاء لفترة أطول، حيث أدى القتال إلى خفض إنتاج المحاصيل بمقدار النصف على الأقل، في الوقت الذي تكافح فيه مناطق المحاصيل والمراعي في البلاد للتعافي من غزو الجراد الصحراوي.

وتقول ميريام ويميرز إن ثمانية من كل عشرة بلدان تعاني من مستويات مقلقة أو مقلقة للغاية من تعمل فيها نزاعات الجوع كمحرك رئيسي للأزمة، كما يتزايد عدد النزاعات العنيفة وتصبح أكثر حدة ".

وتضيف ويميرز: "الحق في الغذاء هو حق من حقوق الإنسان. لذلك فإن لكل شخص على هذا الكوكب الحق في الحصول على طعام كافٍ ومغذٍ، الأمر الذي يعني أن ملايين الأشخاص يتعرضون لانتهاكات لحقهم الإنساني في الحصول على الغذاء على أساس يومي ".

منير غايدي/ع.ح.

  • Vom Krieg zerstörte Schulen in Jemen Hodeidah (Reuters/A. Zeyad)

    اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار

    الحصار يفاقم الأزمة

    فاقم الحصار الذي فُرض على اليمن من الأزمة ولم يتمكن العاملون بالإغاثة من الدخول إلى البلد و إيصال شحنات الغذاء والامدادات، كما ارتفعت أسعار الوقود إلى أكثر من 60 بالمئة في صنعاء. وقال مدير فرع منظمة أوكسفام باليمن إنّ ندرة الوقود تعني توقف المولدات التي تضخ المياه النظيفة للأسر، وتضيء المدارس وتحافظ على المستشفيات كما أنه مهم لنقل ما تبقى من غذاء في اليمن.

  • Jemen Luftangriff auf Sanaa (Reuters/M. al-Sayaghi)

    اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار

    مسؤولية التحالف

    ودعت منظمة أوكسفام الدولية الإنسانية إلى رفع الحصار عن اليمن ووقف إطلاق النار وفي هذا الصدد قال مدير فرع منظمة أوكسفام باليمن أنه "إن لم تتحرك جميع أطراف النزاع ومن في ايديهم قرار الحرب، فإن التاريخ سيحاسب هذه الدول الخمس بأنها إما كانت متواطئة أو مسؤولة عن القتل غير المبرر لآلاف المدنيين في اليمن".

  • Jemen Luftangriff in Hanaa (Reuters/K. Abdullah)

    اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار

    مطالب برفع كامل للحصار

    من جانبه دعا مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة مارك لوكوك التحالف العسكري الذي تقوده السعودية إلى رفع كامل للحصار المفروض على اليمن، وقال لوكوك" هذا الحصار رفع جزئياً لكن ليس بالكامل. يتعين رفعه بالكامل لتجنب حدوث مأساة إنسانية فظيعة تشمل موت الملايين لم يشهد لها العالم مثيلاُ منذ عقود".

  • Jemen Hafen von Hodeida (Getty Images/AFP/A. Hyder)

    اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار

    التحالف يخفف الحصار جزئياً

    التحالف الذي تقوده السعودية بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى خفف الحصار هذا الأسبوع متيحاً لللسفن ايصال المساعدات والغذاء إلى ميناء الحديدة والصليف على البحر الأحمر، بالإضافة إلى هبوط طائرات إغاثة في مطار صنعاء لأول مرة بعد ثلاثة أسابيع من إغلاق التحالف بقيادة السعودية المنافذ اليمنية رداً على صاروخ أطلقه الحوثيون على الرياض.

  • Jemen Flugzeuge mit Hilfsgütern im Sanaa gelandet (Reuters)

    اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار

    نحو نصف المعونات الأممية لعام 2018 لسوريا واليمن

    وأعلنت الأمم المتحدة أنها ستخصص للحربين في سوريا واليمن حوالي نصف المبلغ الذي تعتزم إنفاقه على معونات الأزمات الإنسانية لعام 2018 والذي يقدر بـنحو 22.5 مليار دولار. كما سيتم تخصيص 2.5 مليار دولار للحرب الدائرة في اليمن، والتي تصنفها الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

  • Jemen Unterernährung (Reuters/A. Zeyad)

    اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار

    الحصار بسبب الصواريخ؟

    واستخدم التحالف بقيادة السعودية الهجوم الصاروخي الذي وقع في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر2017 لتبرير حصار اليمن، الذي دام لأسابيع مؤكداً ضرورة ذلك لوقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين من إيران.

  • Jemen Videostill Raketenabschuß auf Saudi-Arabien (Reuters)

    اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار

    صورايخ الحوثيين تبدو إيرانية

    وأشار تقرير سري أعده مراقبو العقوبات بالأمم المتحدة إلى أن بقايا أربعة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون اليمنيون على السعودية هذا العام تبدو من تصميم وتصنيع إيران. من جهتها نفت إيران تزويد الحوثيين بالأسلحة ولم تعلق لدى الأمم المتحدة على طلب للتعقيب على تقرير مراقبي الأمم المتحدة.

  • Saudi-Arabien Besuch Theresa May in Riad (Reuters/Saudi Royal Court/B. Algaloud)

    اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار

    ماي تحث السعودية على تخفيف الحصار

    في خطوة تُوضح حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها اليمن، حثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي السعودية عقب لقائها القادة السعوديين في الرياض على تخفيف الحصار المفروض على اليمن بشكل عاجل لتجنب كارثة انسانية، كما جاء في البيان الحكومي البريطاني الذي صدر في الـ 30 تشرين/ نوفمبر2017.

  • Jemen Luftangriff in Hanaa (Reuters/K. Abdullah)

    اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار

    اتهام التحالف

    البيان الحكومي البريطاني نصّ على أن "الجانبين البريطاني والسعودي اتفقا على ضرورة اتخاذ خطوات بشكل ملح لمعالجة هذه المسألة". في المقابل تتهم منظمات إنسانية التحالف البريطاني السعودي بالتسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين خلال عمليات القصف التي يقوم بها التحالف على اليمن.

  • Jemen Hunger Symbolbild Kind in Sanaa (Reuters/K. Abdullah)

    اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار

    تفشي المزيد من الأوبئة

    ويسير الوضع الإنساني في اليمن من سيء إلى أسوأ، بسبب انهيار النظام الصحي وتفشي الأمراض والأوبئة وارتفاع حدة المجاعة في البلاد. فبعد تفشي وباء الكوليرا الذى راح ضحيته أكثر من ألفي شخص، يحصد مرض الديفتيريا أرواح اليمنيين، خاصة الأطفال منهم. إعداد: إيمان ملوك


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