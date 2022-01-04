 ارتفاع معدلات التضخم في تركيا مع تراجع قيمة الليرة | DW الأخبار | DW | 21.01.2022

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DW الأخبار

ارتفاع معدلات التضخم في تركيا مع تراجع قيمة الليرة

ارتفعت معدلات التضخم في تركيا بنسبة 36 في المئة بشكل رسمي. غير أن المستهلكين وتجار التجزئة يقولون إن الأسعار ارتفعت بشكل أكبر من ذلك بكثير. وساهم انهيار الليرة في ارتفاع الأسعار.

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