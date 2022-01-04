ارتفاع معدلات التضخم في تركيا مع تراجع قيمة الليرة

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ارتفعت معدلات التضخم في تركيا بنسبة 36 في المئة بشكل رسمي. غير أن المستهلكين وتجار التجزئة يقولون إن الأسعار ارتفعت بشكل أكبر من ذلك بكثير. وساهم انهيار الليرة في ارتفاع الأسعار.
يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقيام بأول زيارة للسعودية منذ مقتل جمال خاشقجي في سعي لمصالحة خصومه في الخليج على خلفية حسابات داخلية وأخرى إقليمية. فهل تنجح أنقرة في فتح صفحة علاقات جديدة مع منافسيها الإقليميين؟
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إجراءات جديدة لمواجهة انهيار الليرة التي وصلت إلى مستوى قياسي، بعد أن فقدت الكثير من قيمتها، ومنها رفع الحد الأدنى للأجور، وإلغاء الضرائب على هذا الحد، كما تحدث عن إجراءات أخرى.
وسط أزمة العملة في تركيا، تظاهر العديد من الأشخاص في العاصمة أنقرة، حيث ألقي القبض على 90 طالباً على الأقل، وكذلك في مدينة اسطنبول التي شهدت خروج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع وفقاً للمنظمين.
يزيد الرئيس التركي أردوغان ضغطه على البنك المركزي، وبعد قراره تخفيض سعر الفائدة، انهارت الليرة التركية أمام الدولار. رغم ذلك يستمر الرئيس بسياسته ويبشر بنموذج صيني في بلاده، فهل تصح المقارنة؟
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