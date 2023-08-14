 ارتفاع "كبير" في عدد المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.08.2023

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أخبار

ارتفاع "كبير" في عدد المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا

رصدت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) ارتفاعاً ملحوظا في عدد المهاجرين غير النظاميين العابرين إلى دول الاتحاد، خاصة إلى إيطاليا.

Symbolbild I Flüchtlinge auf dem Mittelmeer

.وفق المنظمة الدولية للهجرة يصنّف طريق المتوسط بالأخطر على الإطلاق

بلغ عدد العابرين من المهاجرين غير النظاميين للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي هذا العام وحتى نهاية تموز/ يوليو الماضي 176 ألفا ومئة شخص، أغلبهم قدموا عبر وسط البحر الأبيض المتوسط.

ووفق آخر تحديث لبيانات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، فإن عدد العابرين هذا العام يعد الأعلى منذ الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو في العام 2016. إذ رصدت "فرونتكس" 42 ألفا و700 مهاجر غير نظامي على حدود الاتحاد في الشهر الماضي وحده أي بزيادة بنسبة 19% عن نفس الفترة في عام 2022.

وتستحوذ المنطقة الوسطى للبحر الأبيض المتوسط على العدد الأعلى من المهاجرين العابرين بـ89 ألفا و74 شخصا، حيث يصل المهاجرون على متن قوارب انطلاقا من سواحل تونس وليبيا بالخصوص لوجهتهم الأولى نحو الجزر الإيطالية.

وباحتساب تدفقات الشهر الجاري، فإن العدد تجاوز بالفعل 96 ألفا و300 شخص، وفق بيانات وزارة الداخلية الإيطالية.ووفق المنظمة الدولية للهجرة يصنّف هذا الطريق بالأخطر على الإطلاق على حياة المهاجرين، حيث أحصت المنظمة 1800 ضحية ومفقود هذا العام وحتى الشهر الماضي.

ولا تستبعد فرونتكس، ضغطاً متزايداً على هذا الطريق في غضون الأشهر المقبلة، حيث يعرض المهربون أسعاراً أقل للمرور عبر البحر الأبيض المتوسط في ضوء المنافسة الشرسة بين الجماعات الإجرامية.

 يذكر أن تونس التي تعد إلى جانب ليبيا نقطة عبور رئيسية وقّعت مع الاتحاد الأوروبي في يوليو/ تموز، "شراكة استراتيجية" تتضمن محاربة مهربي البشر وتشديد الحدود البحرية. وحسب بيانات الداخلية التونسية فإنّ أعداد مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء بتونس يبلغ حوالي 80 ألف من بينهم 17 ألف في مدينة صفاقس. ويسعى أغلب الوافدين إلى عبور البحر المتوسط، نحو سواحل الجزر الإيطالية القريبة، بحثا عن حياة أفضل داخل دول  الاتحاد الأوروبي. 

و.ب/ح.ز (رويتر/ أ ف ب)

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