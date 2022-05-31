 ارتفاع كبير في الطلب على ملاجئ الحمياة من القصف | DW الأخبار | DW | 31.05.2022

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DW الأخبار

ارتفاع كبير في الطلب على ملاجئ الحمياة من القصف

أدت الحرب المستعرة في أوكرانيا إلى هلع بين الأوروبيين والأمريكيين من اندلاع حرب نووية. وازداد بالتالي الطلب على ملاجئ الحمياة من القصف الجوي. وازدهرت مبيعات شركة أمريكية .

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