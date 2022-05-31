ارتفاع كبير في الطلب على ملاجئ الحمياة من القصف

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أدت الحرب المستعرة في أوكرانيا إلى هلع بين الأوروبيين والأمريكيين من اندلاع حرب نووية. وازداد بالتالي الطلب على ملاجئ الحمياة من القصف الجوي. وازدهرت مبيعات شركة أمريكية .
تدعم ألمانيا أوكرانيا بذخيرة وأسلحة متنوعة غالبيتها خفيفة، وهي تريد الآن دعمها بأسلحة ثقيلة كالمدرعات والمدافع. في هذا التقرير نلقي نظرة على أهم الأسلحة التي تم تقديمها إلى أوكرانيا والتي يمكن دعمها بها ضد الغزو الروسي.
تحظى منح مؤسسة هومبولت الألمانية بشعبية كبيرة بين الباحثين الصينيين. باحث سابق حصل على هذه المنحة، أصبح عضوا في اللجنة العسكرية المركزية الصينية. وهذه ليست حالة فردية كما يكشف تحقيق لـ DW وشركاء إعلاميين.
الحرب الإلكترونية باتت خطراً جسيماً لدرجة أن البند الخامس من ميثاق حلف شمال الأطلسي (ناتو) بات يشملها. ومع انعقاد القمة الثنائية بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين، يحذر الخبراء من أن الأسوأ ما يزال على الطريق.
دعا الرئيس الأوكراني زيلينسكي الكونغرس الأمريكي إلى المساعدة في حماية مجال بلاده الجوي عبر فرض حظر طيران وإرسال طائرات مقاتلة، مشبهاً الغزو الروسي بهجمات بيرل هاربور و11 سبتمبر، ومناشداً بايدن أن يكون "زعيم السلام".
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