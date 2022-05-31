ارتفاع كبير في الطلب على ملاجئ الحمياة من القصف

ما هي الأسلحة التي أرسلتها ألمانيا إلى أوكرانيا؟

تدعم ألمانيا أوكرانيا بذخيرة وأسلحة متنوعة غالبيتها خفيفة، وهي تريد الآن دعمها بأسلحة ثقيلة كالمدرعات والمدافع. في هذا التقرير نلقي نظرة على أهم الأسلحة التي تم تقديمها إلى أوكرانيا والتي يمكن دعمها بها ضد الغزو الروسي.